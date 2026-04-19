Con incrementos acumulados superiores al 1.000%, las tarifas del Subte porteño son unas de las más costosas del mundo por kilómetro. El deterioro del servicio operado por Emova ahuyenta a los pasajeros, marcando una caída del 43% respecto a 2019. En paralelo, la Línea H cumplió 25 años de estancamiento que refleja la falta de políticas de expansión.
ALGO HUELE MAL BAJO EL ASFALTO
Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H
El Subte atraviesa un momento crítico con una Tarifa que supera a capitales europeas mientras el usuario sufre el abandono de Emova
Tarifas: un costo elevado pero servicio decadente
El sistema de transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un escenario crítico. Desde diciembre de 2023, el boleto pasó de valores cercanos a los $80 a superar los $1.300 en 2026, lo que implica un incremento acumulado del 1.096%. Este aumento, muy por encima de la inflación, choca contra una realidad estadística preocupante: hay un 43% menos de pasajeros que en febrero de 2019.
Al medir el costo por kilómetro de red, la situación se vuelve insostenible. Buenos Aires resulta más caro que Brasil, México, Francia o España. Con apenas 64 kilómetros de red, la Ciudad cobra una Tarifa más alta por km que urbes con sistemas mucho más extensos, como París (246 km), Madrid (297 km) o Tokio (304 km).
El impacto en el bolsillo es inmediato. En un contexto de caída de ingresos, los usuarios buscan medios alternativos para viajar. Las estadísticas oficiales de 2025 consolidan esta tendencia: el sistema operó con apenas el 59% del nivel de pasajeros prepandemia. El usuario promedio siente que paga mucho más por un Subte que ofrece, cada día, menos.
Emova: quejas por suciedad y fallas técnicas
Recrudecen las críticas hacia la concesionaria Emova, controlada por el grupo Roggio. El deterioro de la experiencia de usuario es evidente y se manifiesta en suciedad acumulada, olores nauseabundos en estaciones como Pueyrredón, y la constante presencia de basura tanto dentro como fuera de las formaciones.
Los usuarios denuncian la pasividad de la empresa ante deficiencias graves. La presencia de insectos, el incumplimiento de normas de traslado de mascotas y la ocupación de espacios por personas en situación de calle —incluso en hora pico— son puntos de conflicto permanente. A esto se suman las fallas en escaleras mecánicas, ascensores y molinetes, especialmente aquellos destinados a medios de pago electrónicos, que generan filas interminables.
Este escenario explica por qué el transporte subterráneo pierde terreno frente a otras alternativas. Los pasajeros alegan estar pagando demasiado por un servicio que ofrece más bien poco. La combinación de mala frecuencia, falta de controles y deterioro de la infraestructura lleva a los ciudadanos a preferir otras opciones más baratas y eficientes, dejando al Subte en una espiral de abandono.
A 25 años del inicio de la Línea H: un Subte sin futuro de expansión
El pasado 17 de abril se cumplieron 25 años del inicio de las obras de la Línea H, un hito que en 2001 prometía descentralizar la red y conectar el sur de la Ciudad. Fue la primera línea nueva en 70 años y un símbolo de gestión. Sin embargo, hoy su balance deja un sabor agridulce: permanece inconclusa por ambos extremos, sin fecha para la estación Sáenz y con el tramo a Retiro estancado.
A pesar de haber sido un éxito de ingeniería que avanzó incluso durante la crisis de 2001, la falta de voluntad política para terminarla es evidente. El Gobierno porteño priorizó otros proyectos, como la línea F, dejando a la H a medio camino.
La parálisis de la red subterránea no es solo operativa, sino también estructural. Mientras Emova lucha por mantener la limpieza diaria, la red en su conjunto sufre la falta de visión a largo plazo. A un cuarto de siglo de aquel primer pilote en la estación Inclán, el Subte requiere urgentemente un plan de modernización que vaya más allá de los aumentos mensuales de Tarifa.
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