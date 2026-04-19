Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H

Los usuarios denuncian la pasividad de la empresa ante deficiencias graves. La presencia de insectos, el incumplimiento de normas de traslado de mascotas y la ocupación de espacios por personas en situación de calle —incluso en hora pico— son puntos de conflicto permanente. A esto se suman las fallas en escaleras mecánicas, ascensores y molinetes, especialmente aquellos destinados a medios de pago electrónicos, que generan filas interminables.

Este escenario explica por qué el transporte subterráneo pierde terreno frente a otras alternativas. Los pasajeros alegan estar pagando demasiado por un servicio que ofrece más bien poco. La combinación de mala frecuencia, falta de controles y deterioro de la infraestructura lleva a los ciudadanos a preferir otras opciones más baratas y eficientes, dejando al Subte en una espiral de abandono.

A 25 años del inicio de la Línea H: un Subte sin futuro de expansión

El pasado 17 de abril se cumplieron 25 años del inicio de las obras de la Línea H, un hito que en 2001 prometía descentralizar la red y conectar el sur de la Ciudad. Fue la primera línea nueva en 70 años y un símbolo de gestión. Sin embargo, hoy su balance deja un sabor agridulce: permanece inconclusa por ambos extremos, sin fecha para la estación Sáenz y con el tramo a Retiro estancado.

A pesar de haber sido un éxito de ingeniería que avanzó incluso durante la crisis de 2001, la falta de voluntad política para terminarla es evidente. El Gobierno porteño priorizó otros proyectos, como la línea F, dejando a la H a medio camino.

La parálisis de la red subterránea no es solo operativa, sino también estructural. Mientras Emova lucha por mantener la limpieza diaria, la red en su conjunto sufre la falta de visión a largo plazo. A un cuarto de siglo de aquel primer pilote en la estación Inclán, el Subte requiere urgentemente un plan de modernización que vaya más allá de los aumentos mensuales de Tarifa.

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