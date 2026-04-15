Estos son los autos SUV chinos baratos que están arrasando en Argentina

En el auge por los autos SUV, que tienen un diseño mucho más amplio y deportivo que otros vehículos, China no se queda atrás y tiene varias opciones con precios muy acordes al mercado argentino. Se pueden conseguir incluso más económicos que los Fiat, Volkswagen, Chevrolet o Toyota. Una opción que crece cada vez más en Argentina.
Los autos SUV chinos que muchos eligen en Argentina
Estos SUV híbridos de China están siendo muy elegidos en Argentina y los precios comienzan en 27.500 dólares. Cada vez hay más oferta de estos modelos en el país y se pueden conseguir de forma fácil y accesible, lo cual hace que la competencia sea aún mayor para las marcas más tradicionales y globales.
La apertura de importaciones y la expansión de los autos chinos en el mundo hizo que en Argentina también haya una tendencia por este tipo de vehículos. Los mismos son híbridos, SUV y con precios híper competitivos. Aquellos que quieren cambiar su auto sin duda piensan en una de estas alternativas.
Una de las opciones más baratas en Argentina es el MG ZS, el cual inicia en 27.500 dólares en su versión Confort HEV 1.5 AT, mientras que el otro modelo cuesta 29.900 dólares y es el Luxury HEV 1.5 con el mismo motor. Estos llegaron al país en 2025. Algunas apreciaciones son que tiene un motor naftero 1.5 L, con 100 CV y 128 Nm, combinado además con un motor eléctrico de 100 Kw y 250 Nm.
En segundo lugar está el Haval Jolion por 28.900 dólares en la versión Jolion HEV Supreme, 29.990 dólares el Jolion Pro HEV Deluxe y Jolion Pro HEV Supreme en 32.990 dólares. Este también posee motor híbrido de combustión de 94 CV y 125 Nm y también un motor eléctrico de 154 CV y 250 Nm. Ya es una gama un poco más alta, aunque sigue estando a un precio acorde al mercado.
Llegando a los BYD, una marca más conocida mundialmente, está el BYD Atto 2 por 31.990 dólares. Este cuenta con un motor 1.5 naftero, con 72 cv y 122 Nm, combinado con un motor eléctrico alimentado por baterías de 18 kWh con 145 kw y 300 Nm. Un híbrido enchufable de los más económicos del país y que tiene un diseño que gusta mucho. Incluye un sistema de asistencia al conductor que está combinado con cámaras panorámicas de 360°.
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