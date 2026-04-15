Estos son los autos SUV chinos baratos que están arrasando en Argentina

En segundo lugar está el Haval Jolion por 28.900 dólares en la versión Jolion HEV Supreme, 29.990 dólares el Jolion Pro HEV Deluxe y Jolion Pro HEV Supreme en 32.990 dólares. Este también posee motor híbrido de combustión de 94 CV y 125 Nm y también un motor eléctrico de 154 CV y 250 Nm. Ya es una gama un poco más alta, aunque sigue estando a un precio acorde al mercado.

Llegando a los BYD, una marca más conocida mundialmente, está el BYD Atto 2 por 31.990 dólares. Este cuenta con un motor 1.5 naftero, con 72 cv y 122 Nm, combinado con un motor eléctrico alimentado por baterías de 18 kWh con 145 kw y 300 Nm. Un híbrido enchufable de los más económicos del país y que tiene un diseño que gusta mucho. Incluye un sistema de asistencia al conductor que está combinado con cámaras panorámicas de 360°.

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