El nuevo auto SUV de Chevrolet que promete romper con el mercado en Argentina

La marca ya tiene todo listo para lanzar su nuevo modelo, el cual era un secreto absoluto y ya salió a la luz en forma de SUV coupé. Una alternativa a todas las que ya hay en el mercado, con mejoras clave y un estilo que está alcanzando una tendencia absoluta no solo en Argentina sino también en el mundo.
Chevrolet lanza el auto SUV que todos van a querer
El Chevrolet Sonic ya fue una gran apuesta de la marca hace aproximadamente diez años cuando llegó al país. Sin embargo, ahora tendrá una renovación total y volverá en forma de SUV coupé causando un furor total entre los fanáticos de la firma y también en aquellos que están buscando un formato que sale muchísimo en el mercado.
Estos autos, que tienen una comodidad mayor que otros modelos, se caracterizan por ser un mix ideal para aquellos que buscan andar por la ciudad pero con un diseño totalmente diferente, más sofisticado y con mayor versatilidad. Por eso muchas firmas ya están haciendo estragos con sus SUV.
La diferencia principal entre el Sonic anterior y su nuevo modelo es que deja atrás la silueta chica para renovarse en forma de coupé siendo muchísimo más deportivo. El mismo posee una caída de techo más pronunciada que busca darle un perfil diferente y que entra totalmente por los ojos. Se espera que se posicione entre los Chevrolet Onix y la Chevrolet Tracker, que son sin duda pioneros en la región y joyas de la marca.
Por otro lado, Chevrolet busca destronar a los Fiat Pulse, Renault Kardian y el Volkswagen Nivus. La competencia supo adaptarse a los tiempos modernos, buscando versatilidad y modelos que enamoraron a todos. Por eso General Motors buscará entrar nuevamente en ese mercado con un cambio espectacular.
Chevrolet se renueva con el SUV más esperado
En esta nueva etapa de Chevrolet, buscan que el Sonic tenga los focos bipartidos (un rasgo cada vez más habitual en el sector), una rejilla de mayores dimensiones y una silueta más erguida. En el sector posterior, una franja luminosa LED atraviesa toda la anchura del automóvil, consolidando la sensación de vanguardia. Además también tendrán detalles en negro, los cuales son ideales para que el público más joven sea el adecuado a la hora de invertir en este vehículo.
Este va a utilizar la plataforma GEM, además de un motor 1.0 turbo de tres cilindros, con una potencia de 115 caballos. Una joya que va a estar disponible en Argentina a partir de 2027 y con un valor que todavía no se conoce.
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