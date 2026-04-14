El nuevo auto SUV de Chevrolet que promete romper con el mercado en Argentina

Por otro lado, Chevrolet busca destronar a los Fiat Pulse, Renault Kardian y el Volkswagen Nivus. La competencia supo adaptarse a los tiempos modernos, buscando versatilidad y modelos que enamoraron a todos. Por eso General Motors buscará entrar nuevamente en ese mercado con un cambio espectacular.

Chevrolet se renueva con el SUV más esperado

En esta nueva etapa de Chevrolet, buscan que el Sonic tenga los focos bipartidos (un rasgo cada vez más habitual en el sector), una rejilla de mayores dimensiones y una silueta más erguida. En el sector posterior, una franja luminosa LED atraviesa toda la anchura del automóvil, consolidando la sensación de vanguardia. Además también tendrán detalles en negro, los cuales son ideales para que el público más joven sea el adecuado a la hora de invertir en este vehículo.

Este va a utilizar la plataforma GEM, además de un motor 1.0 turbo de tres cilindros, con una potencia de 115 caballos. Una joya que va a estar disponible en Argentina a partir de 2027 y con un valor que todavía no se conoce.

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