Franco Colapinto se enteró de la noticia que lo paralizó en la Fórmula 1

Sin embargo, la predicción de The Race es distinta: para ellos Alpine mantendrá a Pierre Gasly y sumará a Alex Albon (que vendría desde Williams al igual que lo hizo Colapinto en su momento). Así las cosas, Esteban Ocon ocuparía el lugar restante. Así las cosas, Franco Colapinto sigue en carrera y está siendo muy apoyado por su escudería pero todo podría cambiar de un año a otro. Sin embargo, esto dependerá de su desempeño en 2026.

Franco Colapinto lleva pocos años en la Fórmula 1 y comenzó muy bien en Williams, donde supo sumar puntos y también acostumbrarse a una competencia muy dura y a la fama que esto le produjo. En 2025 no tuvo la misma suerte en Alpine, donde el monoplaza no cumplió las expectativas y también las críticas fueron determinantes en cierto aspecto. Ahora el argentino tiene la posibilidad de seguir sumando puntos al lado de un Pierre Gasly que está en su mejor momento.

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