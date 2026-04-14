Franco Colapinto está disfrutando a lo grande de su temporada 2026 en Alpine. La escudería francesa le dio el voto de confianza al argentino y las cosas le están saliendo mucho mejor que el año pasado. Sin embargo, una noticia de última hora lo dejó helado con respecto a la Fórmula 1.
PREOCUPACIÓN
Franco Colapinto se enteró de la noticia que lo paralizó en la Fórmula 1
Franco Colapinto disfruta de su temporada 2026 en la Fórmula 1 con Alpine, pero una última noticia lo dejó helado. ¿Qué pasó?
El oriundo de Pilar supo ser perseverante y hoy en día forma parte de la escudería de Alpine, donde le dan aliento y también lo llevan a ser mejor día a día. Sin embargo, y a riesgo de ya adelantarse para la siguiente temporada, habría un inconveniente muy importante para Colapinto. ¿De qué se trata?
Franco Colapinto y una mala noticia en la Fórmula 1
Si bien desde la Fórmula 1 aún no confirmaron absolutamente nada, así como tampoco lo hicieron en Alpine, hay algunos rumores que involucran a Franco Colapinto y su futuro en 2027. Mientras disfruta de este presente lleno de aprendizaje y muchísimo desgaste, al argentino ya lo están haciendo pensar en sus próximos pasos.
El medio británico The Race, uno de los más reconocidos en el ámbito del automovilismo, hizo una predicción de la grilla de pilotos de Fórmula 1 para 2027. En este sentido, hubo una gran sorpresa cuando Franco Colapinto no figuró en ningún lugar. De esta manera, creen que no va a estar presente en la competencia el próximo año.
Este medio realizó una proyección, la cual consiste en una predicción que se basa no solo en el rendimiento de los pilotos sino también en el contrato de los mismos. Por el momento Colapinto sumó un punto con Alpine en el inicio de la temporada y si a lo largo de este 2026 logra afianzarse y hacer un gran año, seguramente desde la escudería francesa van a tener en cuenta su continuidad.
Sin embargo, la predicción de The Race es distinta: para ellos Alpine mantendrá a Pierre Gasly y sumará a Alex Albon (que vendría desde Williams al igual que lo hizo Colapinto en su momento). Así las cosas, Esteban Ocon ocuparía el lugar restante. Así las cosas, Franco Colapinto sigue en carrera y está siendo muy apoyado por su escudería pero todo podría cambiar de un año a otro. Sin embargo, esto dependerá de su desempeño en 2026.
Franco Colapinto lleva pocos años en la Fórmula 1 y comenzó muy bien en Williams, donde supo sumar puntos y también acostumbrarse a una competencia muy dura y a la fama que esto le produjo. En 2025 no tuvo la misma suerte en Alpine, donde el monoplaza no cumplió las expectativas y también las críticas fueron determinantes en cierto aspecto. Ahora el argentino tiene la posibilidad de seguir sumando puntos al lado de un Pierre Gasly que está en su mejor momento.
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