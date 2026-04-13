Franco Colapinto está en boca de todos no solo por ser el piloto titular de Alpine, sino también por ciertas actitudes que sus fanáticos están teniendo últimamente. Si bien él no responde por cada uno de ellos, dejó un mensaje bastante claro a la hora de responder una pregunta sobre la Fórmula 1.
¿QUÉ DIJO?
Franco Colapinto soltó la noticia que paralizó a toda la Fórmula 1: "Complicada"
Franco Colapinto, piloto de Alpine, respondió a una pregunta bastante picante sobre la Fórmula 1 y nadie quedó al margen.
Los fanáticos de Colapinto en la Fórmula 1 son sumamente pasionales como buenos argentinos. Sin embargo, en este deporte no están acostumbrados a tanta efusividad ni tampoco a los insultos que algunos propician a otros pilotos. Ante esto, el oriundo de Pilar soltó una reflexión para intentar calmar las aguas y hacer todo mucho más ameno.
Franco Colapinto sorprendió a la Fórmula 1
Estos días de descanso para los pilotos están siendo eternos pero desde la Fórmula 1 compartieron algunos videos bastante divertidos de los pilotos. La mayoría son desafíos y lo que se busca es no parar con el entretenimiento hacia los aficionados. Uno de los que participó en este challenge es Franco Colapinto.
Al argentino le hicieron una pregunta directa y muy orientada hacia él: "¿Qué es lo que te gustaría que los aficionados entendieran mejor sobre este deporte?", le consultaron a Colapinto. Este sin duda se dio cuenta que era un interrogatorio bastante personal y lo primero que se le ocurrió responder fue: "Complicada".
"Creo que también deberían entender que esto es más una carrera de autos que una carrera de pilotos", soltó Franco Colapinto con una profunda reflexión. Sin duda los argentinos son muy efusivos y fanáticos, pero la realidad es que en la Fórmula 1 no están acostumbrados a este tipo de comportamientos donde el foco es un nombre y no la escudería como tal.
"A veces, en la Fórmula 1, eso hace que sea más difícil saber quién está haciendo una gran carrera y quién no tanto. Hay veces en las que sentís que hiciste una carrera increíble y aún así no sumás muchos puntos. Y eso, muchas veces en el fondo, es lo más frustrante. Y creo que los fans no siempre lo ven", reflexionó también Colapinto en cuanto a las críticas que a veces recibe por no poder estar más arriba en la carrera o sumar para el equipo.
Por si fuera poco, Colapinto también habló sobre las diferencias entre él como piloto y como persona: "Soy bastante similar. Una cosa que me encantaría que la gente supiera sobre mí... no lo sé. Trabajo bastante duro y soy muy dedicado a lo que quiero y a lo que busco lograr. Entonces paso mucho tiempo en la pista. Ya sabes, la gente no ve ese lado de las cosas", completó el argentino sobre esas cuestiones que no siempre se ven.
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