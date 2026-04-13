Franco Colapinto soltó la noticia que paralizó a toda la Fórmula 1: "Complicada"

"A veces, en la Fórmula 1, eso hace que sea más difícil saber quién está haciendo una gran carrera y quién no tanto. Hay veces en las que sentís que hiciste una carrera increíble y aún así no sumás muchos puntos. Y eso, muchas veces en el fondo, es lo más frustrante. Y creo que los fans no siempre lo ven", reflexionó también Colapinto en cuanto a las críticas que a veces recibe por no poder estar más arriba en la carrera o sumar para el equipo.

Por si fuera poco, Colapinto también habló sobre las diferencias entre él como piloto y como persona: "Soy bastante similar. Una cosa que me encantaría que la gente supiera sobre mí... no lo sé. Trabajo bastante duro y soy muy dedicado a lo que quiero y a lo que busco lograr. Entonces paso mucho tiempo en la pista. Ya sabes, la gente no ve ese lado de las cosas", completó el argentino sobre esas cuestiones que no siempre se ven.

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