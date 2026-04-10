Al fin: Llega a Argentina la marca de ropa europea más esperada

Muchas personas que viajan a Europa eligen comprar en tiendas como Zara, Pull&Bear, H&M, entre otras. La relación precio-calidad es muy buena, encontrando composiciones acordes y también valores que al cambio no son demasiado altos. Una de ellas desembarca en Argentina terminando con la espera de muchos.
Furor total: Llega H&M a Argentina
La marca sueca H&M, la cual es muy similar a Zara u otras de la competencia, llegará finalmente a la Argentina con una gran inversión para tener fuerte presencia en los shopping del país. La marca sueca, fundada en 1947, tiene actualmente 4000 tiendas en 60 países, además de que pisa fuerte también en el mercado online. Es una noticia que muchos argentinos esperaban.
Desde IRSA comentaron que "hay negociaciones muy avanzadas para que la marca opere de forma directa en el país", según comentó Forbes. Por el momento no se sabe cuántos locales traerán al país, pero sí se habla de que podría desembarcar en uno de los shoppings más concurridos: el Alto Palermo.
Lo cierto es que esta es una marca que suele tener locales muy amplios al estilo de Zara, ya que es un formato con gran volumen de prendas y espacioso. Así se ven en las principales ciudades del mundo. El Alto Palermo es el principal candidato a quedarse con esta firma que muchos aguardaban en el país.
"Será clave garantizar una gran superficie, ya que el formato de tienda es amplio e incluye líneas para hombre, mujer y niños", agregaron desde IRSA. Hoy en día se puede encontrar esta marca en Uruguay y Chile con precios muy competitivos, aunque habrá que ver cómo los impuestos afectan en Argentina.
Cabe destacar que H&M tiene otras marcas dentro de su universo como es el caso de COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home y ARKET. Por esa razón su desembarco es importante, ya que podría traer otras propuestas a la Argentina y competir directamente con la industria nacional. Una noticia que no caerá muy bien a las principales marcas del país.
Hoy en día se puede encontrar H&M en Argentina aunque con prendas de temporadas muy pasadas. La misma tiene presencia en algunas sucursales de los supermercados Coto, que sin duda siguen la línea de lo que es la indumentaria de retails y no están actualizados con las tendencias. Por esa razón en el segundo semestre del año se esperan más novedades acerca de la llegada de esta marca al país, la cual es muy frecuentada por argentinos cuando viajan al exterior.
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