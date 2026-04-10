Al fin: Llega a Argentina la marca de ropa europea más esperada

"Será clave garantizar una gran superficie, ya que el formato de tienda es amplio e incluye líneas para hombre, mujer y niños", agregaron desde IRSA. Hoy en día se puede encontrar esta marca en Uruguay y Chile con precios muy competitivos, aunque habrá que ver cómo los impuestos afectan en Argentina.

Cabe destacar que H&M tiene otras marcas dentro de su universo como es el caso de COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home y ARKET. Por esa razón su desembarco es importante, ya que podría traer otras propuestas a la Argentina y competir directamente con la industria nacional. Una noticia que no caerá muy bien a las principales marcas del país.

Hoy en día se puede encontrar H&M en Argentina aunque con prendas de temporadas muy pasadas. La misma tiene presencia en algunas sucursales de los supermercados Coto, que sin duda siguen la línea de lo que es la indumentaria de retails y no están actualizados con las tendencias. Por esa razón en el segundo semestre del año se esperan más novedades acerca de la llegada de esta marca al país, la cual es muy frecuentada por argentinos cuando viajan al exterior.

---------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Expectativa: Argentina se prepara para el desembarco de tres marcas internacionales

Ojo: ARCA confirmó que bloquea las cuentas que hagan estas transferencias

La nueva billetera virtual que rinde más en Argentina y todos están usando

Furor por los autos SUV: el modelo más barato que arrasa en Argentina