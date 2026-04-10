Expectativa: Argentina se prepara para el desembarco de tres marcas internacionales

"Buscamos acercar marcas globales con propuestas actuales y accesibles, al mismo tiempo que generamos empleo y desarrollamos una opción sólida y sostenible", agregaron. Estas marcas no son de lujo, claro está, y por ese motivo son ideales para desembarcar en Argentina donde el mercado está algo complejo en cuanto a la indumentaria y la moda.

En principio esta inversión y desembarco de Bestseller en Argentina, con tres marcas muy similares pero que traerán alternativas en el país, traerá alrededor de 100 puestos de trabajo directos el primer año. Se espera que haya un crecimiento de hasta 500 empleos con el correr de los años. Por el momento no se sabe la ubicación que tendrán estas nuevas apuestas, aunque se estima que será en shoppings o lugares muy concurridos de Buenos Aires en una primera instancia.

Más marcas llegan a Argentina

La conocida firma Mango, que estuvo en Argentina hace 20 años, regresa al país de la mano de Grimoldi a modo de franquicia. Se estima que habrá una apertura de cinco locales en los próximos cinco años, donde uno de ellos estará en el Alto Palermo aproximadamente en septiembre. Es una marca muy popular en todo Europa y es una de las pocas que no pertenece al Grupo Inditex como Zara.

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