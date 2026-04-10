Expectativa: Argentina se prepara para el desembarco de tres marcas internacionales

La ropa en Argentina tiene precios cada vez más elevados y la industria nacional no puede permanecer a flote. A pesar de esto, las marcas de afuera siguen llegando y generando mucha expectativa entre los argentinos. Ya no es necesario viajar al exterior para encontrar aquellas firmas que tanto te gustan.
Llegan nuevas marcas internacionales a Argentina
La empresa se llama Bestseller y fue fundada en 1975 en Dinamarca. Actualmente está presente en 47 mercados, con más de 3100 locales. En este sentido, llegarán al país de la mano de Grupo One y hay mucha expectativa por estas firmas que están en países limítrofes pero aún no habían desembarcado en Argentina.
Estos son los mismos empresarios que trajeron a Decathlon y que próximamente traerán a Kiabi. Este grupo va a ser el encargado de abrir tiendas Jack&Jones, Only y Balmohk en Argentina. La primera de ellas en muy conocida por estar presente también en Uruguay, donde se pueden encontrar prendas casuales y atemporales tanto de hombre como de mujer.
El plan consiste en una inversión de $50 millones de dólares para abrir 40 tiendas en el lapso de cinco años. "La llegada de Bestseller a la Argentina representa una apuesta de largo plazo por el país", comentaron desde Grupo One, según pudo recopilar La Nación. Una noticia que ya genera gran expectativa en el territorio.
"Buscamos acercar marcas globales con propuestas actuales y accesibles, al mismo tiempo que generamos empleo y desarrollamos una opción sólida y sostenible", agregaron. Estas marcas no son de lujo, claro está, y por ese motivo son ideales para desembarcar en Argentina donde el mercado está algo complejo en cuanto a la indumentaria y la moda.
En principio esta inversión y desembarco de Bestseller en Argentina, con tres marcas muy similares pero que traerán alternativas en el país, traerá alrededor de 100 puestos de trabajo directos el primer año. Se espera que haya un crecimiento de hasta 500 empleos con el correr de los años. Por el momento no se sabe la ubicación que tendrán estas nuevas apuestas, aunque se estima que será en shoppings o lugares muy concurridos de Buenos Aires en una primera instancia.
Más marcas llegan a Argentina
La conocida firma Mango, que estuvo en Argentina hace 20 años, regresa al país de la mano de Grimoldi a modo de franquicia. Se estima que habrá una apertura de cinco locales en los próximos cinco años, donde uno de ellos estará en el Alto Palermo aproximadamente en septiembre. Es una marca muy popular en todo Europa y es una de las pocas que no pertenece al Grupo Inditex como Zara.
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