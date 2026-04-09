Atención: El cambio en el nuevo DNI que pocos conocen y es clave

Si bien el DNI seguirá teniendo la foto del titular y la huella en la parte posterior, es necesario reforzar ese tipo de información en un chip para añadir aún más seguridad a este documento que es con el cual nos movemos en el día a día e incluso viajamos.

En un presente donde todo se maneja sin contacto, mediante NFC y con cada vez más tecnología, es crucial que los documentos acompañen ese tipo de evolución. Además, el chip en este caso es una segunda capa de resguardo porque muchas veces hay duplicaciones o falsificaciones de identidad.

Entre otras cosas, también el chip es ideal para validar nuestra identidad en entornos digitales con NFC. Tan solo con acercar el documento a este tipo de tecnología se podrá escanear y utilizar también en trámites digitales donde piden datos personales. Además, por si fuera poco, el nuevo esquema permite que el titular pueda firmar documentos electrónicos con validez jurídica gracias a estas modificaciones.

Son procesos que sin duda van a ir evolucionando y resulta crucial que quienes deban reemplazar su antiguo DNI por el nuevo, de manera obligatoria, lo hagan cuanto antes. Es una forma de tener muchísima más seguridad con la identidad de cada uno.

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