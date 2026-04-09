El nuevo DNI de Argentina está vigente en todo el territorio desde febrero, pero todavía hay quienes no conocen muy bien los cambios que este documento trae consigo. Si bien se mantienen algunos detalles en el diseño y cuestiones prácticas, hay muchísimas integraciones de seguridad que deberías conocer de ahora en adelante.
TOMÁ NOTA
Atención: El cambio en el nuevo DNI que pocos conocen y es clave
El nuevo DNI en Argentina está despertando muchas preguntas y hay cambios clave que pocos conocen, pero deberían hacerlo.
El DNI electrónico incorpora nuevos métodos de seguridad, los cuales son clave en muchos aspectos. El chip que está añadido en cada uno de estos documentos es crucial y si bien no todos tienen la obligación de reemplazar el antiguo por este, sí resulta importante saber cuáles son las novedades.
Nuevo DNI: cuáles son los cambios en Argentina
Esta versión electrónica del DNI es nueva y está hecha de policarbonato. Si bien sigue conservando el formato tarjeta, que es sumamente práctico e ideal para transportar en cualquier billetera, tiene muchos otros cambios que pocos entienden para qué sirven. Este documento es fundamental para realizar pagos, trámites, viajar y mucho más.
El nuevo modelo de DNI incorpora un chip que no es para decorar, sino que cumple una función específica. El mismo está vinculado a la seguridad, identificación digital y también para operar de manera tecnológica y digital de forma fácil y eficiente. Hoy en día estamos atravesados por el NFC y tarjetas sin contacto.
El chip protege tu identidad, ya que el mismo posee información personal y biométrica que se encuentra encriptada. Es lo mismo que ocurre con el pasaporte aunque no lo veamos a simple vista como en el caso del DNI. Estos detalles son la foto del titular y también las huellas dactilares y poseen estándares máximos de seguridad.
Si bien el DNI seguirá teniendo la foto del titular y la huella en la parte posterior, es necesario reforzar ese tipo de información en un chip para añadir aún más seguridad a este documento que es con el cual nos movemos en el día a día e incluso viajamos.
En un presente donde todo se maneja sin contacto, mediante NFC y con cada vez más tecnología, es crucial que los documentos acompañen ese tipo de evolución. Además, el chip en este caso es una segunda capa de resguardo porque muchas veces hay duplicaciones o falsificaciones de identidad.
Entre otras cosas, también el chip es ideal para validar nuestra identidad en entornos digitales con NFC. Tan solo con acercar el documento a este tipo de tecnología se podrá escanear y utilizar también en trámites digitales donde piden datos personales. Además, por si fuera poco, el nuevo esquema permite que el titular pueda firmar documentos electrónicos con validez jurídica gracias a estas modificaciones.
Son procesos que sin duda van a ir evolucionando y resulta crucial que quienes deban reemplazar su antiguo DNI por el nuevo, de manera obligatoria, lo hagan cuanto antes. Es una forma de tener muchísima más seguridad con la identidad de cada uno.
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