Una billetera virtual está arrasando en Argentina y tomando el liderazgo, ya que la misma destronó a las más reconocidas y es la que hace rendir mucho más tu dinero en cuenta. Si bien las tasas bajaron abruptamente, hay una que se mantiene en lo alto con buenos rendimientos.
DINERO
La nueva billetera virtual que rinde más en Argentina y todos están usando
Esta billetera virtual le saco el primer puesto a otras fintech de peso en Argentina y hace rendir mucho más tu dinero en cuenta.
Esta billetera virtual irrumpió en el mercado hace poco tiempo y supo sacar del juego a grandes como Mercado Pago, Ualá o Naranja X. Hoy en día este tipo de fintech están muy por debajo si hablamos de rendimientos y los argentinos buscan un lugar en donde su dinero pueda crecer.
La billetera virtual que más rinde en Argentina
Si bien Argentina tiene una amplia oferta de billeteras virtuales para que cada uno elija la que más se adecúa a sus necesidades, al fin y al cabo generar más dinero es uno de los propósitos principales. Por esa razón esta fintech está haciendo estragos en el mercado con una TNA muy jugosa.
Carrefour Banco continúa sorprendiendo con su rendimiento diario y encabeza el listado de billeteras que más rendimiento generan. La misma tiene hoy en día una TNA del 26% y muchos comenzaron a usarla por este motivo. Además también se suman descuentos exclusivos dentro de esta app que llegó al mercado hace apenas unos meses.
La app del supermercado Carrefour está arrasando con su rendimiento, aunque sí hay que decir que en los últimos meses bajó muchísimo la tasa. Ninguna de las billeteras más reconocidas llega a un 30%, sino que quedan por debajo. Para lograr buenas ganancias diarias hay que poner a rendir una cantidad considerable de dinero en estas apps.
Billeteras virtuales y su rendimiento
Para calcular el rendimiento total de una billetera virtual se considera el total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app. Las mismas utilizan la Tasa nominal anual, aunque siempre hay variaciones dependiendo de cada una de ellas. Lo importante es saber que se puede utilizar una app según nuestras necesidades y tener varias de acuerdo a ello.
Carrefour Banco si bien es la que más rinde, quizá no tiene descuentos jugosos que le sirven a la mayoría. Lo mismo pasa con Cocos, la segunda con más rendimientos de Argentina. Esta app tiene 25,92% de TNA pero se tira más hacia el lado de las finanzas y no es recomendada para el uso diario y pagos en comercios.
Mercado Pago y Naranja X, dos de las más usadas para este tipo de operaciones, están rindiendo un 21%. Ambas son muy intuitivas, permiten realizar pagos en todos los comercios y también cuentan con una amplia selección de descuentos en todo tipo de rubros como supermercados, gastronomía, indumentaria y más.
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