La nueva billetera virtual que rinde más en Argentina y todos están usando

Billeteras virtuales y su rendimiento

Para calcular el rendimiento total de una billetera virtual se considera el total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app. Las mismas utilizan la Tasa nominal anual, aunque siempre hay variaciones dependiendo de cada una de ellas. Lo importante es saber que se puede utilizar una app según nuestras necesidades y tener varias de acuerdo a ello.

Carrefour Banco si bien es la que más rinde, quizá no tiene descuentos jugosos que le sirven a la mayoría. Lo mismo pasa con Cocos, la segunda con más rendimientos de Argentina. Esta app tiene 25,92% de TNA pero se tira más hacia el lado de las finanzas y no es recomendada para el uso diario y pagos en comercios.

Mercado Pago y Naranja X, dos de las más usadas para este tipo de operaciones, están rindiendo un 21%. Ambas son muy intuitivas, permiten realizar pagos en todos los comercios y también cuentan con una amplia selección de descuentos en todo tipo de rubros como supermercados, gastronomía, indumentaria y más.

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