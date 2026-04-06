ARCA lanzó una bomba a los monotributistas y estos van a pagar $100.000 por mes

El régimen de monotributo unifica el pago del IVA, Ganancias y los aportes previsionales (jubilatorios y obra social) en una sola cuota mensual.

¿Qué estrategias pueden usar los monotributistas ante estos montos?

Aunque la recategorización va de la mano de los ingresos reales y la obligación de informar la facturación de los últimos 12 meses ante ARCA, hay quienes consideran opciones alternativas como:

Revisar si corresponde cambiar de categoría más baja (si sus ingresos cayeron). • Evaluar un plan de pagos o facilidades en caso de acumular deudas. • Conversar con profesionales para ver si conviene pasar al régimen general si supera cierto nivel de facturación.

Menos trámites, más control: así es el nuevo monotributo que impulsa ARCA

¿Qué tenés que hacer ahora si sos monotributista?

• Entrar a la plataforma de ARCA con tu CUIT y clave fiscal para ver en qué categoría estás y cuánto vas a pagar.

• Revisar tus ingresos del último año y ver si cumplís con los requisitos de recategorización.

• Consultar con un contador para analizar si te conviene quedarte en monotributo o migrar a otro régimen más conveniente.

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