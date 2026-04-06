Desde abril de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una actualización de los valores del régimen simplificado de monotributo que impacta de lleno en miles de contribuyentes. El ajuste, que se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya no es una cifra menor para buena parte de los monotributistas, las cuotas mensuales trepan por encima de los $100.000.
A PARTIR DE ABRIL
ARCA lanzó una bomba a los monotributistas y estos van a pagar $100.000 por mes
Este incremento de ARCA, es para muchos trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes, una señal de alerta al bolsillo.
Estas nuevas escalas se aplican de forma semestral, siguiendo la dinámica inflacionaria, y están vigentes desde marzo de este año. En la práctica, los ajustes de 2026 implican que a partir de la categoría E en adelante, las obligaciones mensuales de gastos tributarios y previsionales empiezan a mordisquear un porcentaje considerable del ingreso de muchos emprendedores y pequeños contribuyentes.
¿Quiénes son los monotributistas que ahora pagarán más de $100.000 a ARCA?
Para entender el impacto económico hay que ver que las categorías van desde la A (la más baja) hasta la K (la más alta). Bajo las nuevas cifras:
- Categoría E – quienes facturen hasta cerca de $30,8 millones al año en servicios pagan $102.537,97 mensuales, y algo menos si se trata de venta de bienes.
• Categoría F – ya asciende a más de $129.000 mensuales en servicios.
• Y así sucesivamente: G, H, I y hasta la K, que supera $1,3 millones por mes si se presta servicios.
Este incremento, para muchos trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes es una señal de alerta que obliga a hacer cuentas cada mes antes de decidir si conviene seguir en el régimen simplificado o no.
¿Por qué ARCA actualizó el régimen de monotributo?
ARCA apunta a ajustar los montos para que el sistema simplificado siga siendo proporcional a la realidad económica del país. El incremento del 14,28% en los valores se basó en la inflación acumulada del segundo semestre de 2025, según los datos oficiales del IPC.
El régimen de monotributo unifica el pago del IVA, Ganancias y los aportes previsionales (jubilatorios y obra social) en una sola cuota mensual.
¿Qué estrategias pueden usar los monotributistas ante estos montos?
Aunque la recategorización va de la mano de los ingresos reales y la obligación de informar la facturación de los últimos 12 meses ante ARCA, hay quienes consideran opciones alternativas como:
- Revisar si corresponde cambiar de categoría más baja (si sus ingresos cayeron).
• Evaluar un plan de pagos o facilidades en caso de acumular deudas.
• Conversar con profesionales para ver si conviene pasar al régimen general si supera cierto nivel de facturación.
¿Qué tenés que hacer ahora si sos monotributista?
• Entrar a la plataforma de ARCA con tu CUIT y clave fiscal para ver en qué categoría estás y cuánto vas a pagar.
• Revisar tus ingresos del último año y ver si cumplís con los requisitos de recategorización.
• Consultar con un contador para analizar si te conviene quedarte en monotributo o migrar a otro régimen más conveniente.
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