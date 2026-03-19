El BBVA sorprende a monotributistas y responsables inscriptos y baja la tasa de créditos

ELBBVASORPRENDEAMONOTRIBUTISTASYRESPONSABLESINSCRIPTOSYBAJADETASASDECREDITOSFOTO3 El BBVA se transformó en el primer banco privado en bajar la tasa de créditos hipotecarios para monotributistas y responsables inscriptos.

Los datos para acceder a los créditos hipotecarios

Las personas interesadas en aplicar a esta nueva tasa pueden simular su crédito y conocer todos los detalles a través de la web de BBVA o de su ejecutivo de cuenta.

Acerca de BBVA Argentina

BBVA en Argentina es una de las principales entidades financieras privadas del país. A través de los valores: “El cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo” trabaja comprometido con el país y el desarrollo sostenible. Cuenta con una amplia red de sucursales en todo el territorio nacional, compuesta de 235 sucursales, 864 cajeros automáticos, 880 terminales de autoservicio y 18 Centros de Negocios Empresas (CNE). BBVA en Argentina tiene un equipo de más de 6000 colaboradores y mantiene relaciones comerciales con clientes minoristas, pymes y grandes corporaciones. Para mayor información: www.bbva.com.ar.

Acerca de BBVA

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. Además, es el primer accionista de BBVA Garanti, en Turquía. Su propósito es poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Este propósito está centrado en las necesidades reales de los clientes: proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras, a través de una experiencia fácil y conveniente. La entidad se asienta en unos sólidos valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo. Su modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.

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