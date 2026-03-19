EL BBVA en Argentina realizó un sorprendente anuncio para monotributistas y responsables inscriptos, baja la tasa de interés para los créditos hipotecarios del 17% al 7,5% + UVA, convirtiéndose en el primer banco privado en ofrecer esta competitividad al sector.
CRÉDITOS HIPOTECARIOS
El BBVA sorprende a monotributistas y responsables inscriptos y baja la tasa de créditos
El BBVA se transformó en el primer banco privado en bajar la tasa de créditos hipotecarios para monotributistas y responsables inscriptos.
Esta entidad bancaria da un nuevo paso estratégico para facilitar el acceso a la vivienda, evolucionando su oferta crediticia en sintonía con las necesidades de los profesionales del país. Es el primer banco privado en ofrecer su tasa “Superior”, la más competitiva en créditos hipotecarios UVA.
Los beneficios para monotributistas y responsables inscriptos
“Estar cerca de nuestros clientes nos permite entender lo que verdaderamente necesitan para concretar sus proyectos. Identificamos que el segmento de trabajadores independientes requería un mayor respaldo para alcanzar su vivienda, y hoy tomamos la decisión y somos el primer banco privado en dar ese paso y bajar la tasa al 7,5%. Adaptamos nuestra oferta para brindarles una herramienta financiera ágil, previsible y sumamente competitiva que convierta el sueño de la casa propia en realidad”, destacó Ricardo Castro del Barrio, Head de Productos de Banca Minorista y Prendarios de BBVA en Argentina.
Condiciones y requisitos para acceder a la “Tasa Superior”
Para acceder a la tasa preferencial del 7,50% + UVA, los clientes monotributistas y responsables inscriptos deberán contar con un mínimo de 2 años de antigüedad en la actividad. Además, el titular del préstamo deberá acreditar un ingreso mensual igual o superior a 4 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) vigentes al momento de la contratación.
Al igual que en el resto de las líneas vigentes, el monto del préstamo se define en función de los ingresos del cliente, permitiendo financiar hasta el 80% del valor de la propiedad con un plazo que puede ir desde un mínimo de 5 años hasta un máximo de 30. Para aumentar la capacidad de financiación, los solicitantes tienen la posibilidad de sumar los ingresos de hasta dos familiares directos, facilitando el acceso a un monto mayor.
Los datos para acceder a los créditos hipotecarios
Las personas interesadas en aplicar a esta nueva tasa pueden simular su crédito y conocer todos los detalles a través de la web de BBVA o de su ejecutivo de cuenta.
Acerca de BBVA Argentina
BBVA en Argentina es una de las principales entidades financieras privadas del país. A través de los valores: “El cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo” trabaja comprometido con el país y el desarrollo sostenible. Cuenta con una amplia red de sucursales en todo el territorio nacional, compuesta de 235 sucursales, 864 cajeros automáticos, 880 terminales de autoservicio y 18 Centros de Negocios Empresas (CNE). BBVA en Argentina tiene un equipo de más de 6000 colaboradores y mantiene relaciones comerciales con clientes minoristas, pymes y grandes corporaciones. Para mayor información: www.bbva.com.ar.
Acerca de BBVA
BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. Además, es el primer accionista de BBVA Garanti, en Turquía. Su propósito es poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Este propósito está centrado en las necesidades reales de los clientes: proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras, a través de una experiencia fácil y conveniente. La entidad se asienta en unos sólidos valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo. Su modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.
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