Adecoagro pica un 15% en Wall Street: fuerte demanda de fertilizantes por el corte de Ormuz

El análisis de la empresa

El mismo medio informó que desde la empresa, el CEO, Mariano Bosch, subrayó que Profertil produce cerca de 1,3 millones de toneladas de urea al año, de las cuales aún queda un volumen significativo expuesto a precios de mercado. Este dato resulta clave, dado que permite capturar plenamente la suba internacional del insumo.

Además, el esquema de costos juega a favor. Aproximadamente el 60% del costo de producción está vinculado al gas natural, cuyo precio se encuentra fijado por contrato hasta fines de 2027, lo que protege los márgenes ante la volatilidad energética.

Otro factor relevante es la dinámica global de oferta. Según explicó la compañía, cerca del 30% de la urea que llega a Sudamérica proviene de Medio Oriente y atraviesa el estrecho de Ormuz, una zona geopolíticamente sensible.

Las tensiones en la región, junto con bajos niveles de inventarios y tiempos logísticos prolongados, refuerzan las expectativas de precios elevados en el corto y mediano plazo.

La suba en las acciones de Adecoagro

En términos de valuación, el consenso de analistas muestra un rango amplio de precios objetivo, que va desde los US$8 hasta los US$17 por acción. Hoy, el papel se negociaba en torno a los US$12,60, lo que sugiere un potencial alcista adicional según algunas casas de inversión.

No obstante, el desempeño reciente de la compañía también presenta desafíos. Adecoagro reportó una pérdida neta cercana a los US$18 millones en los últimos doce meses de 2025 (excluyendo Profertil), lo que evidencia un deterioro frente al año anterior.

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