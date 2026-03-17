Las acciones de Adecoagro registraron hoy, 17/3, una suba de 15% en Wall Street, en una jornada marcada por mejoras en las recomendaciones de grandes bancos y por un contexto favorable en el mercado de fertilizantes. La combinación de factores financieros y operativos reavivó el interés de los inversores por la compañía agroindustrial.
ORMUZ DISPARA LOS FERTILIZANTES
Adecoagro pica un 15% en Wall Street: fuerte demanda de fertilizantes por el corte de Ormuz
El salto de Adecoagro se apoya en fertilizantes al alza y mejores recomendaciones de bancos internacionales. El envión de la guerra.
Diferentes bancos dieron el visto bueno a Adecoagro
Uno de los principales catalizadores fue el cambio de postura de Bank of America (BofA), que adoptó una visión más optimista sobre la empresa. La entidad justificó su sesgo alcista en el incremento de los precios internacionales de la urea, insumo clave para el negocio de fertilizantes, que subieron entre un 30% y un 40% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.
El corte del estrecho de Ormuz, por donde se transporta al 33% de los fertilizantes del mundo, beneficia directamente a Profertil, compañía recientemente integrada a Adecoagro y uno de los principales activos estratégicos del grupo, según publicó Bloomberg Línea.
En línea con esta mejora de expectativas, BofA elevó sus proyecciones de EBITDA para 2026 y 2027 en un 17% y 2%, respectivamente, reflejando el impacto positivo del nuevo contexto de precios sobre la rentabilidad futura.
A este impulso se sumó la decisión de Morgan Stanley de mejorar su recomendación sobre la acción, luego de haber mantenido una calificación negativa durante el último año. El cambio de perspectiva se produjo tras la última presentación de resultados de la compañía, en la que los analistas destacaron el potencial de generación de caja asociado al negocio de fertilizantes.
El análisis de la empresa
El mismo medio informó que desde la empresa, el CEO, Mariano Bosch, subrayó que Profertil produce cerca de 1,3 millones de toneladas de urea al año, de las cuales aún queda un volumen significativo expuesto a precios de mercado. Este dato resulta clave, dado que permite capturar plenamente la suba internacional del insumo.
Además, el esquema de costos juega a favor. Aproximadamente el 60% del costo de producción está vinculado al gas natural, cuyo precio se encuentra fijado por contrato hasta fines de 2027, lo que protege los márgenes ante la volatilidad energética.
Otro factor relevante es la dinámica global de oferta. Según explicó la compañía, cerca del 30% de la urea que llega a Sudamérica proviene de Medio Oriente y atraviesa el estrecho de Ormuz, una zona geopolíticamente sensible.
Las tensiones en la región, junto con bajos niveles de inventarios y tiempos logísticos prolongados, refuerzan las expectativas de precios elevados en el corto y mediano plazo.
La suba en las acciones de Adecoagro
En términos de valuación, el consenso de analistas muestra un rango amplio de precios objetivo, que va desde los US$8 hasta los US$17 por acción. Hoy, el papel se negociaba en torno a los US$12,60, lo que sugiere un potencial alcista adicional según algunas casas de inversión.
No obstante, el desempeño reciente de la compañía también presenta desafíos. Adecoagro reportó una pérdida neta cercana a los US$18 millones en los últimos doce meses de 2025 (excluyendo Profertil), lo que evidencia un deterioro frente al año anterior.
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