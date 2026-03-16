Fracasó la Coalición de Ormuz: Dura derrota de Donald Trump

Trump, en una conferencia de prensa en Washington, dijo: "Algunos están muy entusiasmados, otros no. Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchísimos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles, y no se mostraron tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo me importa. (…)".

Ormuz, 30% del petróleo global pasa por el estrecho. Ormuz, 30% del petróleo global pasa por el estrecho.

Ross Harrison, investigador principal del Instituto de Oriente Medio en Washington, afirma que el enfoque estadounidense hacia la guerra contra Irán parece estar impulsado principalmente por cálculos militares en lugar de una estrategia política clara

“Están midiendo el éxito utilizando métodos y parámetros militares”, declaró Harrison a Al Jazeera.

Añadió que el objetivo a largo plazo de Washington sigue sin estar claro.

“No sé cuál será el resultado político, si creen que pueden intensificar el conflicto de alguna manera o si pueden diezmar aún más al ejército iraní, declarar la victoria y marcharse.”

Harrison también afirmó que la justificación política inicial de la guerra parece haberse desvanecido.

“Recuerden que todo esto comenzó con el juego político del cambio de régimen y un futuro mejor para el pueblo iraní. Y parece que eso ha quedado relegado a un segundo plano en este momento.”

También advirtió que la falta de claridad en torno a la propuesta de una coalición naval multinacional para reabrir el estrecho de Ormuz podría dañar la credibilidad de Estados Unidos.

“Creo que existe un problema en cuanto a la credibilidad de Estados Unidos al iniciar una guerra sin un objetivo final claro”, dijo.

En una serie de reuniones en la Casa Blanca el miércoles y conversaciones recientes con el secretario de Energía, Chris Wright; y el secretario del Interior, Doug Burgum, los directores ejecutivos de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips advirtieron que la interrupción de los flujos de energía que salen por la ruta marítima del Estrecho de Ormuz continuaría creando volatilidad en los mercados energéticos mundiales, según personas familiarizadas con el asunto.

En respuesta a las preguntas de los funcionarios, el director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, afirmó que los precios del petróleo podrían superar los niveles elevados actuales si los especuladores impulsaran los precios de forma inesperada, y que los mercados podrían experimentar una escasez de suministro de productos refinados.

Según estas fuentes, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, y el director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, también expresaron su preocupación por la magnitud de la interrupción.

La Casa Blanca ha implementado o está considerando varias medidas que espera reduzcan los precios del petróleo, entre ellas, una mayor flexibilización de las sanciones al petróleo ruso, una liberación masiva de reservas energéticas de emergencia y la posible exención de una ley que limita el flujo de crudo entre puertos estadounidenses. Funcionarios del gobierno también han comunicado a los directores ejecutivos de las petroleras su intención de aumentar el flujo de petróleo entre Venezuela y USA, según informó un funcionario de la Casa Blanca.

Burgum afirmó que la Administración ha estado trabajando sin descanso con las compañías energéticas para estabilizar los mercados energéticos mundiales. Wright y la Administración Trump continuarán tomando medidas para minimizar las interrupciones en el suministro de energía, declaró Ben Dietderich, portavoz del Departamento de Energía.

Hasta ahora, el precio de los combustibles sigue subiendo en USA.

Portaaviones estadounidense en el Golfo Pérsico: ¿Y qué pasó, gente? Portaaviones USA en el Golfo Pérsico.

Irán

Rusia y China están ayudando a Irán de diversas maneras, incluso mediante la "cooperación militar", declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

En una entrevista con la emisora MS NOW, Araghchi calificó a Rusia y China como socios estratégicos de Teherán durante su guerra con Estados Unidos e Israel.

Araghchi también abordó la agitación en el Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave que bordea las costas de Irán y Omán.

Él declaró que el estrecho estaba cerrado a los buques cisterna y a los barcos pertenecientes a "nuestros enemigos, a quienes nos atacan a nosotros y a sus aliados". Irán ha estado lanzando misiles contra los países del Golfo Pérsico , que son importantes proveedores en los mercados mundiales de hidrocarburos.

Pero añadió: «El estrecho no está cerrado. Solo está cerrado a los barcos y petroleros estadounidenses e israelíes, y no a los demás».

keir-starmer-debate-electoral-reino-unido_98.webp Keir Starmer no quiere ir a Ormuiz.

Reino Unido

El 1er. ministro británico,, está bajo una enorme presión del presidente Trump para que intervenga en la situación del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, él no enviará ningún buque de guerra británico a corto plazo para patrullar la zona.

Starmer afirmó que no es una tarea fácil y que tomar esta decisión es difícil. Añadió que desea colaborar con diversos socios para elaborar un plan viable y creíble.

En gran parte de su intervención durante la rueda de prensa, pareció enviar una crítica implícita a Trump. Afirmó que esta guerra no debería convertirse en una mina de oro para el presidente ruso Vladimir Putin, haciendo referencia al hecho de que Trump ha aliviado temporalmente algunas sanciones al petróleo ruso.

Dijo que cualquier intervención para abrir el Estrecho de Ormuz tendría que realizarse sobre una base legal clara y que sería necesario contar con un plan bien definido.

También hizo hincapié en que no se trata de una misión de la OTAN, haciendo referencia, quizás, al hecho de que Trump había dicho en una entrevista que no sería bueno para los países de la OTAN si no se involucraban.

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