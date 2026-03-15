El creciente protagonismo de los drones en los conflictos contemporáneos no solo está redefiniendo las estrategias militares, sino también abriendo una nueva frontera de inversión. En ese escenario, los hijos del presidente estadounidense, Donald Trump Jr. y Eric Trump, respaldan una apuesta financiera de alrededor de US$750 millones en empresas vinculadas a esta tecnología, según adelantó Bloomberg Línea.
CONFLICTO DE INTERÉS
El negocio de la guerra: los hijos de Trump impulsan una apuesta de US$750 millones en drones militares
Donald Trump Jr. y Eric Trump respaldan inversiones por US$750 millones en empresas de drones, el sector que crece al ritmo del gasto militar global.
Este movimiento refleja cómo la industria de defensa se convirtió en uno de los sectores más dinámicos para el capital privado, pero pone en duda posibles conflictos de interés. Los hermanos Trump están siendo investigados por maniobras fraudulentas con acciones de empresas chinas en Estados Unidos.
Las inversiones de los hijos de Donald Trump
Las inversiones se canalizan a través del fondo American Ventures, en el que ambos participan como socios. Según datos recopilados por Bloomberg, se declararon participaciones en compañías de drones por un valor cercano a los US$750 millones, en un momento en que el Pentágono planea incrementar su gasto en sistemas no tripulados durante los próximos años.
El interés de los inversionistas responde a un cambio estructural en la forma de hacer la guerra. Los drones han demostrado ser herramientas clave para vigilancia, ataque y logística, con costos significativamente menores que otros sistemas militares. El Departamento de Defensa estadounidense estima destinar cerca de US$1.000 millones en los próximos dos años a tecnologías relacionadas con aeronaves no tripuladas, lo que ha impulsado la valorización bursátil de compañías del sector.
Parte del atractivo para los inversores radica en el rápido aumento del valor de mercado de las empresas vinculadas a esta industria. Algunas de las compañías respaldadas por American Ventures han experimentado fuertes subas en sus acciones tras anunciar su transición hacia el desarrollo de drones o fusiones con firmas tecnológicas del sector. Ese fenómeno ha permitido que participaciones relativamente pequeñas se conviertan en activos de cientos de millones de dólares en pocos meses.
Diferentes empresas productoras de drones
Entre los casos más destacados aparece Powerus, una empresa fundada por el exanalista de inteligencia militar Brett Velicovich, que busca ampliar la producción de pequeños drones de combate y vigilancia para abastecer potencialmente a las fuerzas armadas estadounidenses. La compañía planea escalar su capacidad de fabricación desde unos 1.000 drones mensuales a cerca de 10.000 unidades por mes si logra asegurar financiamiento adicional y contratos gubernamentales.
Otra firma relacionada con estas inversiones es Xtend, un fabricante de drones de origen israelí que ya obtuvo contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para el desarrollo de sistemas de ataque. La empresa incluso ha comenzado a movilizar equipos de producción para apoyar operaciones militares, reflejando el rápido crecimiento de la demanda en el contexto geopolítico actual.
El auge del sector coincide con un contexto internacional de tensiones crecientes. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha reforzado el papel de los drones como armas estratégicas, lo que está impulsando nuevas inversiones y acelerando la carrera tecnológica en la industria de defensa.
El avance de estos negocios despierta interrogantes sobre posibles conflictos de interés, ya que algunas de las empresas respaldadas por el fondo de los Trump buscan contratos con el propio gobierno estadounidense mientras su padre ocupa la Casa Blanca.
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