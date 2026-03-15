El negocio de la guerra: los hijos de Trump impulsan una apuesta de US$750 millones en drones militares

Diferentes empresas productoras de drones

Entre los casos más destacados aparece Powerus, una empresa fundada por el exanalista de inteligencia militar Brett Velicovich, que busca ampliar la producción de pequeños drones de combate y vigilancia para abastecer potencialmente a las fuerzas armadas estadounidenses. La compañía planea escalar su capacidad de fabricación desde unos 1.000 drones mensuales a cerca de 10.000 unidades por mes si logra asegurar financiamiento adicional y contratos gubernamentales.

Otra firma relacionada con estas inversiones es Xtend, un fabricante de drones de origen israelí que ya obtuvo contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para el desarrollo de sistemas de ataque. La empresa incluso ha comenzado a movilizar equipos de producción para apoyar operaciones militares, reflejando el rápido crecimiento de la demanda en el contexto geopolítico actual.

El auge del sector coincide con un contexto internacional de tensiones crecientes. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha reforzado el papel de los drones como armas estratégicas, lo que está impulsando nuevas inversiones y acelerando la carrera tecnológica en la industria de defensa.

El avance de estos negocios despierta interrogantes sobre posibles conflictos de interés, ya que algunas de las empresas respaldadas por el fondo de los Trump buscan contratos con el propio gobierno estadounidense mientras su padre ocupa la Casa Blanca.

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