Nacho Torres se acerca al Uruguay de Yamandú Orsi y muestra el "potencial" de Chubut

Fortalecimiento de los vínculos regionales

En ese marco, Torres destacó la importancia de consolidar la integración económica entre la Argentina y Uruguay, subrayando que la provincia del Chubut mantiene históricos vínculos con el país vecino y posee un enorme potencial para atraer inversiones en distintos sectores productivos.

“El fortalecimiento de los lazos comerciales y productivos entre nuestros países es clave para impulsar el desarrollo de nuestras regiones y generar nuevas oportunidades de inversión”, expresó el mandatario provincial.

Nacho Torres destacó las bondades de Chubut

Asimismo, Torres puso en valor el proceso de ordenamiento institucional y financiero que atraviesa la provincia, señalando que “Chubut hoy es una provincia con previsibilidad, con reglas claras y con una fuerte calidad institucional, condiciones fundamentales para seguir promoviendo la llegada de más inversiones”.

En esa línea, el gobernador remarcó que la actual gestión logró revertir indicadores que ubicaban a la provincia entre las más rezagadas del país en materia institucional y financiera.

Nacho Torres sostuvo que Chubut “se convierte en una de las provincias más competitivas”

“En poco tiempo logramos pasar de estar entre las últimas provincias a posicionarnos entre las primeras en materia de calidad institucional, fortaleciendo además nuestra calidad crediticia, lo que hoy convierte a Chubut en una de las provincias más competitivas y atractivas para las inversiones”, afirmó.

El encuentro, organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, forma parte de una serie de actividades orientadas a fortalecer el diálogo entre el sector público y privado, promover la integración regional y generar condiciones favorables para el desarrollo económico.

