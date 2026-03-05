Ignacio Nacho Torres estuvo reunido este último miércoles 04/03 con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y empresarios en el que destacó el potencial productivo y comercial de la provincia de Chubut.
Nacho Torres se acerca al Uruguay de Yamandú Orsi y muestra el "potencial" de Chubut
El gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres se reunió con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, empresarios en el que destacó el potencial de la provincia.
El titular del ejecutivo provincial formó parte de una agenda organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, orientada a fortalecer los vínculos comerciales y promover inversiones. “Hoy Chubut en una de las provincias más competitivas y atractivas para las inversiones”, destacó el mandatario.
La reunión entre Nacho Torres, Yamandú Orsi y empresarios
El Gobernador del Chubut participó este miércoles de un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que contó con la presencia del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y del canciller argentino Pablo Quirno, junto a destacados empresarios de Argentina y la región.
La actividad, reunió también a representantes de los principales sectores productivos y financieros, así como a referentes de empresas y cámaras empresariales, con el objetivo de analizar las oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países.
Durante el encuentro, se abordaron distintas iniciativas orientadas a promover el desarrollo productivo, potenciar el comercio bilateral y consolidar espacios de cooperación entre el sector público y privado.
Fortalecimiento de los vínculos regionales
En ese marco, Torres destacó la importancia de consolidar la integración económica entre la Argentina y Uruguay, subrayando que la provincia del Chubut mantiene históricos vínculos con el país vecino y posee un enorme potencial para atraer inversiones en distintos sectores productivos.
“El fortalecimiento de los lazos comerciales y productivos entre nuestros países es clave para impulsar el desarrollo de nuestras regiones y generar nuevas oportunidades de inversión”, expresó el mandatario provincial.
Nacho Torres destacó las bondades de Chubut
Asimismo, Torres puso en valor el proceso de ordenamiento institucional y financiero que atraviesa la provincia, señalando que “Chubut hoy es una provincia con previsibilidad, con reglas claras y con una fuerte calidad institucional, condiciones fundamentales para seguir promoviendo la llegada de más inversiones”.
En esa línea, el gobernador remarcó que la actual gestión logró revertir indicadores que ubicaban a la provincia entre las más rezagadas del país en materia institucional y financiera.
Nacho Torres sostuvo que Chubut “se convierte en una de las provincias más competitivas”
“En poco tiempo logramos pasar de estar entre las últimas provincias a posicionarnos entre las primeras en materia de calidad institucional, fortaleciendo además nuestra calidad crediticia, lo que hoy convierte a Chubut en una de las provincias más competitivas y atractivas para las inversiones”, afirmó.
El encuentro, organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, forma parte de una serie de actividades orientadas a fortalecer el diálogo entre el sector público y privado, promover la integración regional y generar condiciones favorables para el desarrollo económico.
