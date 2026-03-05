Los amigos de Milei hablan de más en Twitter y la oposición estalló por filtraciones del INDEC

“Eso es falso @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines. Podés chequearlo con ellos mismos”.

El dato oficial se conoció recién una semana después, el 10 de febrero, cuando el INDEC informó que la inflación de enero de 2026 había sido del 2,9%.

Para los legisladores opositores, ese tipo de comentarios públicos podría implicar el acceso anticipado a información que, por ley, debe mantenerse bajo estricta reserva hasta el momento de su difusión oficial.

Un empresario también tendría información anticipada del INDEC

Otro de los casos que motivaron el pedido de informes tiene como protagonista al empresario Antonio Aracre, quien el 24 de febrero publicó en redes sociales un mensaje anticipando datos económicos vinculados al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

“La sorpresa que se van a llevar unos cuantos hoy con el EMAE de diciembre… Mal día para ser opositor hoy”, escribió Aracre horas antes de que se conociera el indicador.

El proyecto fue presentado por un grupo de diputados de Unión por la Patria encabezado por Cecilia Moreau y Germán Martínez, y cuenta con las firmas de Jorge Araujo Hernández, Raúl Hadad, Itai Hagman, Hugo Yasky, Martín Aveiro, Carlos Castagneto, Agustín Rossi, Diego Giuliano, Nancy Sand, Pablo Yedlin y Héctor Mango.

La oposición pide explicaciones

En los fundamentos del pedido, los legisladores sostienen que “motivan este pedido de informes las reiteradas filtraciones que han ocurrido en los últimos días respecto de los datos oficiales del INDEC, los cuales deben ser tenidos bajo reserva hasta su publicación”.

Además, recordaron que la Ley 17.622, que regula el Sistema Estadístico Nacional, establece el principio de secreto estadístico como una garantía clave para preservar la confiabilidad de los datos públicos.

Según explicaron, esa protección alcanza no sólo a datos individuales relevados por el organismo, sino también a información preliminar, estimaciones internas, metodologías y resultados parciales que todavía no fueron difundidos oficialmente.

“El secreto estadístico protege datos individuales obtenidos en relevamientos, información preliminar o en proceso de validación, estimaciones internas y resultados parciales”, señalaron.

En ese sentido, los diputados remarcaron que el objetivo de esa reserva es evitar que la información económica pueda ser utilizada con fines políticos o mediáticos antes de su validación institucional.

“La finalidad de esta protección es impedir la utilización política, económica y mediática de información estadística antes de su validación institucional”, afirmaron en el texto del proyecto.

Y advirtieron que una eventual violación del secreto estadístico podría tener consecuencias más amplias:

“La revelación indebida del secreto estadístico no sólo vulnera derechos individuales, sino que compromete la confiabilidad del sistema estadístico nacional, pilar esencial para la planificación económica y la transparencia estatal”.

El pedido ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, mientras el Gobierno aún no respondió públicamente a las acusaciones planteadas por la oposición.

