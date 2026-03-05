Vuelos cancelados por la guerra entre Irán, EE.UU. e Israel: ¿qué derechos tienen los pasajeros?

Esta normativa establece que, incluso en situaciones extraordinarias como un conflicto bélico, el pasajero mantiene derechos básicos. Entre ellos, la posibilidad de elegir entre el reembolso del billete o un transporte alternativo hasta su destino final, ya sea en el primer vuelo disponible o en una fecha posterior que le resulte conveniente.

Además, si el retraso o la cancelación obliga al pasajero a permanecer más tiempo en el aeropuerto o a pasar la noche fuera de su destino, la aerolínea debe garantizar lo que se conoce como derecho de asistencia. Esto incluye comida y bebida suficientes durante la espera, alojamiento en hotel si es necesario, transporte entre el aeropuerto y el hotel y, en algunos casos, acceso a comunicaciones.

El alcance de estas obligaciones depende en gran medida del tipo de vuelo. El reglamento europeo se aplica a todos los vuelos que salen del Espacio Económico Europeo, independientemente de la aerolínea que los opere, y también a los vuelos que llegan al EEE cuando son operados por compañías europeas.

En cambio, si el tramo afectado parte de un país fuera del EEE y es operado por una aerolínea no europea, la normativa comunitaria puede no aplicarse. En esos casos, los derechos del pasajero dependerán del contrato de transporte y de las políticas de la propia compañía aérea.

Por eso, las organizaciones de consumidores recomiendan que, ante una cancelación o desvío provocado por el conflicto, los pasajeros contacten directamente con la aerolínea y soliciten por escrito una solución, ya sea el reembolso del billete o una alternativa de transporte. También aconsejan conservar todos los documentos del viaje (tarjetas de embarque, reservas, avisos de la aerolínea) y guardar recibos de gastos adicionales como comida, hotel o transporte, ya que pueden ser necesarios para presentar una reclamación posterior.

Aeropuerto Dubái El aeropuerto internacional de Dubái, golpeado por un dron de Irán, reabrió su espacio aéreo hace dos días tras las restricciones por el conflicto, mientras Doha sigue cerrado. La crisis dejó 2,3 millones de pasajeros en tierra y ya cuesta más de 5.000 millones al turismo del Golfo. KARIM SAHIB / AFP

Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar varios países de Oriente Medio

Mientras las aerolíneas reorganizan rutas y los pasajeros intentan reprogramar sus viajes, el conflicto también está generando alertas diplomáticas. El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos abandonar inmediatamente varios países de Oriente Medio ante el deterioro de la situación de seguridad en la región.

La advertencia incluye a 14 países y territorios, entre ellos Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Según Washington, los ciudadanos estadounidenses deberían “salir ahora utilizando vuelos comerciales mientras aún estén disponibles”, ante el riesgo de que el conflicto escale y reduzca aún más las opciones de transporte.

El Departamento de Estado señaló además que está ayudando activamente a ciudadanos estadounidenses a encontrar rutas aéreas desde algunos de los principales centros de conexión de la región, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Egipto, donde todavía operan vuelos internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SrLiberal/status/2027857472581476433?s=20&partner=&hide_thread=false Irán golpea el aeropuerto internacional de Dubái provocando importantes daños en una de las terminales. Todos los vuelos están cancelados y el espacio aéreo está cerrado. pic.twitter.com/lIIPSvlBqI — Sr.Liberal (@SrLiberal) February 28, 2026

La recomendación llega después de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que desencadenaron una respuesta militar con drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio. La escalada militar, sumada a los riesgos de seguridad en aeropuertos y espacios aéreos cercanos al conflicto, explica el cierre parcial de corredores aéreos que hoy está afectando a miles de pasajeros en todo el mundo.

En este escenario, las autoridades diplomáticas advierten que la situación puede cambiar con rapidez. Por eso, quienes se encuentren en la región o tengan viajes previstos en los próximos días deberían consultar las recomendaciones oficiales de sus embajadas y revisar el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de desplazarse a los aeropuertos.

------------------

Más notas de Urgente24:

Kanye West lanza una fecha en el Metropolitano: dónde sacar y cuánto valdrán las entradas

Pasaporte, DNI y más: El Gobierno aumentó las tarifas del RENAPER

Reservá ahora y pagá después: Airbnb y una opción imperdible para los huéspedes argentinos

La NFL vuelve a España en 2026: Madrid repite sede y el Santiago Bernabéu será el escenario

Lanzan paquetes de hospitality para la Fórmula 1 en Madrid: ¿cuánto valen?