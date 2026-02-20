PROMOCIONES
Reservá ahora y pagá después: Airbnb y una opción imperdible para los huéspedes argentinos
La empresa Airbnb lanzó una promoción llamada “Reservá ahora y pagá después” para huéspedes de Argentina sin tener que abonar ningún dólar.
El lanzamiento de este programa en Estados Unidos ayudó a aumentar las reservas en Airbnb durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el tercer trimestre de ese mismo año.
¿En qué consiste la promoción de Airbnb?
Esto representa un gran avance para el compromiso que asumió Airbnb de ofrecer opciones más flexibles para los huéspedes, algo que se espera que genere más reservas para los anfitriones. El lanzamiento reciente de “Reservá ahora y pagá después” en Estados Unidos ayudó a aumentar las reservas de noches y experiencias durante el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el tercer trimestre de ese mismo año.
Esta opción está disponible en todo el mundo para anuncios que cumplan con los requisitos 1 y tengan una política de cancelación moderada o flexible. Así, los huéspedes no tienen que pagar el monto completo hasta poco antes de que finalice el período de cancelación gratuita. Las políticas de cancelación que eligieron los anfitriones no van a cambiar y, como el pago de los huéspedes siempre tiene que hacerse antes de que finalice el período de cancelación gratuita, los anfitriones van a tener tiempo de asegurarse otra reserva incluso si el huésped cancela.
La nueva función de Airbnb y las necesidades de los viajeros
Esta función llega justo cuando surgen nuevos datos que revelan que los viajeros de hoy buscan más flexibilidad al momento de reservar una estadía, en especial para los viajes en grupo en los que es necesario coordinar el presupuesto con familiares o amistades.
Con la opción “Reservá ahora y pagá después”, los huéspedes pueden asegurar su reserva sin hacer un pago inmediato. Esta opción es ideal para viajes grupales o para quienes tienen un presupuesto acotado. En una encuesta reciente 2 a viajeros argentinos llevada a cabo por Airbnb y Focaldata, se descubrió lo siguiente:
. Más del 80% de quienes respondieron dijeron que contar con opciones de pago flexibles es un aspecto importante al momento de reservar las vacaciones.
. 85% aseguraron que usan una opción de pago flexible y, de ellos, más del 15% afirmaron que eligen esa opción siempre que está disponible.
. Más del 30% dijeron que alguna vez retrasaron la elección de su alojamiento preferido o que directamente no pudieron reservarlo
Las expectativas de Airbnb para 2026
Nuestras predicciones de viaje para el 2026 revelaron que lo que despierta la pasión por viajar son las escapadas internacionales, para “desconectarse” y “volver a la naturaleza”, y los grandes eventos del mundo, como Coachella y la Copa Mundial de la FIFA. Con esta nueva opción de pago, los huéspedes pueden asegurarse una estancia que cumpla con los requisitos y pagar después, y, así, no perderse esa oportunidad única que encontraron y planificar con anticipación.
La opción “Reservá ahora y pagá después” se suma a las otras opciones de pago flexible que ofrece Airbnb y que hacen que viajar sea más fácil, como Pagá una parte ahora y la otra después (en la que los huéspedes pueden pagar un porcentaje en la página de pago al reservar y el resto más cerca de la fecha de check-in).
“Reservá ahora y pagá después” ya está disponible para los huéspedes argentinos que reservan espacios con una política de cancelación flexible o moderada en todo el mundo, siempre que dichos espacios cumplan con los requisitos.
Acerca de Airbnb
Airbnb nació en 2007 cuando dos anfitriones recibieron a tres huéspedes en su hogar en San Francisco y desde entonces ha crecido hasta contar con más de 4 millones de anfitriones que han recibido a 1.5 mil millones de llegadas de huéspedes en casi todos los países del mundo. Todos los días, los anfitriones ofrecen estancias y experiencias únicas que permiten a los huéspedes conectarse con las comunidades de una manera más auténtica.
