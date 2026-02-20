Reservá ahora y pagá después: Airbnb y una opción imperdible para los huéspedes argentinos

Con la opción “Reservá ahora y pagá después”, los huéspedes pueden asegurar su reserva sin hacer un pago inmediato. Esta opción es ideal para viajes grupales o para quienes tienen un presupuesto acotado. En una encuesta reciente 2 a viajeros argentinos llevada a cabo por Airbnb y Focaldata, se descubrió lo siguiente:

. Más del 80% de quienes respondieron dijeron que contar con opciones de pago flexibles es un aspecto importante al momento de reservar las vacaciones.

. 85% aseguraron que usan una opción de pago flexible y, de ellos, más del 15% afirmaron que eligen esa opción siempre que está disponible.

. Más del 30% dijeron que alguna vez retrasaron la elección de su alojamiento preferido o que directamente no pudieron reservarlo

Las expectativas de Airbnb para 2026

Nuestras predicciones de viaje para el 2026 revelaron que lo que despierta la pasión por viajar son las escapadas internacionales, para “desconectarse” y “volver a la naturaleza”, y los grandes eventos del mundo, como Coachella y la Copa Mundial de la FIFA. Con esta nueva opción de pago, los huéspedes pueden asegurarse una estancia que cumpla con los requisitos y pagar después, y, así, no perderse esa oportunidad única que encontraron y planificar con anticipación.

La opción “Reservá ahora y pagá después” se suma a las otras opciones de pago flexible que ofrece Airbnb y que hacen que viajar sea más fácil, como Pagá una parte ahora y la otra después (en la que los huéspedes pueden pagar un porcentaje en la página de pago al reservar y el resto más cerca de la fecha de check-in).

“Reservá ahora y pagá después” ya está disponible para los huéspedes argentinos que reservan espacios con una política de cancelación flexible o moderada en todo el mundo, siempre que dichos espacios cumplan con los requisitos.

Acerca de Airbnb

Airbnb nació en 2007 cuando dos anfitriones recibieron a tres huéspedes en su hogar en San Francisco y desde entonces ha crecido hasta contar con más de 4 millones de anfitriones que han recibido a 1.5 mil millones de llegadas de huéspedes en casi todos los países del mundo. Todos los días, los anfitriones ofrecen estancias y experiencias únicas que permiten a los huéspedes conectarse con las comunidades de una manera más auténtica.

