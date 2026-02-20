La Cámara Federal porteña ratificó el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa iniciada por el ex diputado Facundo Manes, quien lo había denunciado por presuntas amenazas luego de un fuerte intercambio ocurrido en el Congreso durante la apertura de sesiones ordinarias.
La Justicia le dio la razón a Santiago Caputo y la denuncia de Manes quedó en la nada
Santiago Caputo quedó liberado de una denuncia que le había hecho el ex diputado nacional Facundo Manes. Para la Justicia es capítulo cerrado.
Con votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah —y la disidencia de Roberto Boico— el tribunal concluyó que las expresiones atribuidas a Caputo no constituyen un delito penal.
La resolución deja cerrado el expediente.
Qué había pasado entre Santiago Caputo y Facundo Manes
El episodio se produjo tras el discurso del presidente Javier Milei en el Congreso. Según la denuncia, Manes interpretó como intimidatorias frases que el asesor le habría dirigido en medio de una discusión política dentro del Palacio Legislativo.
El caso tuvo amplia repercusión porque gran parte de la escena no fue transmitida oficialmente, pero sí registrada por celulares de funcionarios, invitados y periodistas que se encontraban en el lugar.
Por qué la Justicia lo cerró
Para la Cámara, el punto clave es jurídico: no todo comentario intimidante es un delito.
Los magistrados explicaron que, para que exista el delito de amenazas, la ley exige un anuncio concreto de daño grave e inmediato. En este caso, consideraron que las frases atribuidas a Caputo —entre ellas “ya me vas a conocer”— no alcanzan ese nivel de gravedad.
El fallo también remarca que la percepción personal de quien se siente intimidado no es suficiente para iniciar un proceso penal si no hay una amenaza verificable y específica.
Además, los jueces tuvieron en cuenta el contexto: el intercambio ocurrió en medio de un clima político tenso dentro del Congreso, donde los debates suelen ser confrontativos.
La postura minoritaria
El fallo no fue unánime. El juez Roberto Boico votó en contra y sostuvo que la investigación debía continuar. Consideró que aún quedaban medidas de prueba por realizar, especialmente testimonios y reconstrucción completa del hecho.
Sin embargo, la mayoría entendió que los elementos reunidos eran suficientes para concluir que no hubo delito.
Qué implica la decisión
La resolución fija un criterio relevante: los cruces políticos, incluso cuando son duros o agresivos, no necesariamente constituyen amenazas penales si no incluyen una advertencia concreta de daño.
