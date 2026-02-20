La Justicia le cerró la puerta a Martín Insaurralde. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo clave del ex intendente de Lomas de Zamora en la causa conocida como “Yategate” y confirmó que la Unidad de Información Financiera (UIF) continuará como parte querellante en el expediente.
La Justicia cerró la puerta y Martín Insaurralde no pudo frenar la causa del yate: Qué sigue ahora
El ex intendente había intentado que la Corte Suprema revisara la participación del organismo antilavado en la investigación, pero la Sala IV de Casación declaró inadmisible su recurso extraordinario.
La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
Qué buscaba Martín Insaurralde
La estrategia de Insaurralde apuntaba a desplazar a la UIF del proceso. La defensa sostenía que debía intervenir el máximo tribunal para analizar la legalidad de su participación.
Sin embargo, Casación consideró que el planteo no cumplía los requisitos necesarios para habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema. Según el fallo, no se acreditó la existencia de una cuestión federal concreta ni se demostró arbitrariedad en las decisiones previas.
En términos prácticos, esto significa que la UIF seguirá interviniendo activamente en la causa.
El antecedente clave del que se agarró la Justicia
No es la primera vez que Casación fija postura en este expediente. En septiembre de 2025, el mismo tribunal dispuso que las pericias contables fueran realizadas por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema.
En aquella resolución, los magistrados subrayaron que los casos vinculados a presunta corrupción requieren un “deber reforzado de debida diligencia” y deben ser investigados por órganos técnicos imparciales y confiables.
La decisión buscó garantizar mayor objetividad y transparencia en la producción de prueba.
El contexto de la causa
La investigación se originó tras la difusión pública de imágenes que mostraban al exfuncionario en un yate de lujo en el exterior, lo que derivó en una pesquisa sobre su patrimonio y posibles inconsistencias financieras.
Con el nuevo fallo, el proceso judicial continúa sin modificaciones en su estructura y con la UIF habilitada para impulsar medidas de prueba.
La resolución representa un revés procesal para la defensa y consolida el criterio de la Cámara respecto del tratamiento institucional del caso.
