La Justicia cerró la puerta y Martín Insaurralde no pudo frenar la causa del yate: Qué sigue ahora

En términos prácticos, esto significa que la UIF seguirá interviniendo activamente en la causa.

El antecedente clave del que se agarró la Justicia

No es la primera vez que Casación fija postura en este expediente. En septiembre de 2025, el mismo tribunal dispuso que las pericias contables fueran realizadas por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema.

En aquella resolución, los magistrados subrayaron que los casos vinculados a presunta corrupción requieren un “deber reforzado de debida diligencia” y deben ser investigados por órganos técnicos imparciales y confiables.

La decisión buscó garantizar mayor objetividad y transparencia en la producción de prueba.

El contexto de la causa

La investigación se originó tras la difusión pública de imágenes que mostraban al exfuncionario en un yate de lujo en el exterior, lo que derivó en una pesquisa sobre su patrimonio y posibles inconsistencias financieras.

Con el nuevo fallo, el proceso judicial continúa sin modificaciones en su estructura y con la UIF habilitada para impulsar medidas de prueba.

La resolución representa un revés procesal para la defensa y consolida el criterio de la Cámara respecto del tratamiento institucional del caso.

