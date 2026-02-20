Sugestivo recorte (y omisión) en reposteo de Javier Milei

También fue recortado de la foto original Ignacio Devitt, flamante Secretario de Asuntos Estratégicos, que viene del PRO. Igual que Santilli, igual que Bullrich...

La pregunta surge: ¿hubo intencionalidad en ese recorte y omisión por parte de Aracre? ¿Hay un mensaje al PRO ahí? ¿Javier Milei miró lo que estaba retuiteando? Por ahora, dudas sin respuesta. Pero el tiempo seguramente lo dirá...

El reposteo de Javier Milei:

Captura de pantalla 2026-02-20 134536

El tuit de Aracre (ver posteo aquí):

Captura de pantalla 2026-02-20 134545

La foto original:

Captura de pantalla 2026-02-20 134819

-------------

