Sugestivo recorte (y omisión) en reposteo de Javier Milei

Javier Milei compartió en X un posteo de su asesor y militante Antonio Aracre que abre algunos interrogantes: ¿hay algo por detrás?

20 de febrero de 2026 - 15:27
"Lo que pasó anoche en Diputados fue muy muy importante. Es una señal definitoria para el cambio de Régimen que va mucho más allá de lo laboral. Es una consolidación del poder de Javier Milei y una demostración del trabajo HÍPER PROFESIONAL que hacen Karina Milei, Martín Menem, Manuel Adorni y Santiago Caputo", escribió Aracre. El posteo fue compartido por el Presidente en su cuenta de X.

En primer lugar, llama la atención que no haya destacado la labor de Patricia Bullrich. Alguno podrá decir que es porque hablaba de Diputados y no del Senado, donde ella es la jefa del bloque. Sin embargo, Aracre sí destacó a otros funcionarios libertarios, con lo cual ese argumento cae. Incluso mencionó a Santiago Caputo...

También fue recortado de la foto original Ignacio Devitt, flamante Secretario de Asuntos Estratégicos, que viene del PRO. Igual que Santilli, igual que Bullrich...

La pregunta surge: ¿hubo intencionalidad en ese recorte y omisión por parte de Aracre? ¿Hay un mensaje al PRO ahí? ¿Javier Milei miró lo que estaba retuiteando? Por ahora, dudas sin respuesta. Pero el tiempo seguramente lo dirá...

El reposteo de Javier Milei:

Captura de pantalla 2026-02-20 134536

El tuit de Aracre (ver posteo aquí):

Captura de pantalla 2026-02-20 134545

La foto original:

Captura de pantalla 2026-02-20 134819

FUENTE: Urgente24

