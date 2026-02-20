Muy sugestivo resultó un posteo que Javier Milei compartió este viernes (20/02) en su cuenta de X, cuyo autor fue su asesor y militante férreo Antonio Aracre: Diego Santilli fue recortado de la foto original mientras que Patricia Bullrich no fue mencionada.
ABRE INTERROGANTES
Sugestivo recorte (y omisión) en reposteo de Javier Milei
Javier Milei compartió en X un posteo de su asesor y militante Antonio Aracre que abre algunos interrogantes: ¿hay algo por detrás?
"Lo que pasó anoche en Diputados fue muy muy importante. Es una señal definitoria para el cambio de Régimen que va mucho más allá de lo laboral. Es una consolidación del poder de Javier Milei y una demostración del trabajo HÍPER PROFESIONAL que hacen Karina Milei, Martín Menem, Manuel Adorni y Santiago Caputo", escribió Aracre. El posteo fue compartido por el Presidente en su cuenta de X.
En primer lugar, llama la atención que no haya destacado la labor de Patricia Bullrich. Alguno podrá decir que es porque hablaba de Diputados y no del Senado, donde ella es la jefa del bloque. Sin embargo, Aracre sí destacó a otros funcionarios libertarios, con lo cual ese argumento cae. Incluso mencionó a Santiago Caputo...
Quizás tenga que ver con el enojo que generó en La Libertad Avanza el video que publicó Bullrich cuando se aprobó la reforma laboral en el Senado, el pasado 12 de febrero. Tal como informó oportunamente Urgente24, los libertarios encendieron las alarmas y acusaron "traición" porque parecía que la jefa de bloque quería llevarse todos los laureles. Pero, sobre todo, porque interpretaron que se autotituló "presidenciable".
Por otra parte, lo que más llama la atención es que el asesor de Milei haya recortado la foto original, dejando afuera al ministro del Interior, Diego Santilli, quien además fue uno de los más activos en las negociaciones con los gobernadores que permitieron finalmente la aprobación de la reforma laboral. Sin el apoyo de los legisladores que responden a mandatarios provinciales, el proyecto no hubiera sido aprobado.
También fue recortado de la foto original Ignacio Devitt, flamante Secretario de Asuntos Estratégicos, que viene del PRO. Igual que Santilli, igual que Bullrich...
La pregunta surge: ¿hubo intencionalidad en ese recorte y omisión por parte de Aracre? ¿Hay un mensaje al PRO ahí? ¿Javier Milei miró lo que estaba retuiteando? Por ahora, dudas sin respuesta. Pero el tiempo seguramente lo dirá...
El reposteo de Javier Milei:
El tuit de Aracre (ver posteo aquí):
La foto original:
