Marcelo Weigandt se volvió viral en Boca Juniors por un insólito motivo

En el último encuentro ante Platense, “Chelo” sumó minutos y todo apunta a que será titular este viernes 20 de febrero frente a Racing Club.

Más allá de lo futbolístico, el lateral derecho se volvió viral en redes sociales —especialmente en X— por un motivo extradeportivo que generó fuerte repercusión.

Un usuario compartió una imagen del jugador en la que parecía haberse realizado un retoque estético en los labios, lo que provocó numerosas interacciones en la red social anteriormente conocida como Twitter.

Ante las especulaciones sobre la veracidad de la foto, el periodista Nicolás Ambrogi aclaró: “La foto es real y está en su cuenta oficial. Es del 16 de enero”.

Lo cierto es que la situación generó revuelo en redes, aunque no pasó a mayores, más allá de algunos cuestionamientos hacia el futbolista del Xeneize.

Boca vs Racing: Claudio Úbeda vs Gustavo Costas

Este viernes 20 de febrero, desde las 20:00 horas, Boca y Racing se enfrentarán por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional en La Bombonera.

El Xeneize viene de empatar ante el Calamar en su estadio, mientras que el conjunto dirigido por Gustavo Costas acumula dos victorias consecutivas tras un mal arranque del campeonato, en el que encadenó tres derrotas.

La transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que Héctor Paletta estará al frente del VAR.

Sin dudas, será un partido clave para ambos equipos. Todo indica que Claudio Úbeda se juega buena parte de su continuidad, mientras que Costas intentará prolongar la racha positiva de su equipo.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas