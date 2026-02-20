Este viernes 20 de febrero, Boca Juniors afrontará un partido clave ante Racing Club, un encuentro que podría resultar determinante para el futuro de su entrenador, Claudio Úbeda. En la previa del choque frente a la Academia, Marcelo Weigandt se volvió viral en redes sociales.
¿QUÉ PASÓ?
Marcelo Weigandt se volvió viral en Boca Juniors por un insólito motivo
En la previa del partido ante Racing Club, Marcelo Weigandt de Boca Juniors se volvió viral en redes sociales. ¿Qué pasó?
El lateral, con reciente paso por Inter Miami CF de Lionel Messi, tiene serias posibilidades de ser titular ante el equipo dirigido por Gustavo Costas. Sin embargo, en las últimas horas su nombre circuló con fuerza por un motivo extrafutbolístico.
Marcelo Weigandt viral en redes sociales
La continuidad de Marcelo Weigandt en Boca Juniors de cara a este 2026 se fue consolidando de manera progresiva.
En un principio, todo indicaba que, tras su préstamo en Inter Miami CF, el defensor podría volver a salir en busca de minutos. Sin embargo, finalmente permaneció en el club.
Con el correr de las semanas comenzó a trascender que Claudio Úbeda lo tendría en cuenta, respaldado por el buen nivel que venía mostrando en los entrenamientos.
En el último encuentro ante Platense, “Chelo” sumó minutos y todo apunta a que será titular este viernes 20 de febrero frente a Racing Club.
Más allá de lo futbolístico, el lateral derecho se volvió viral en redes sociales —especialmente en X— por un motivo extradeportivo que generó fuerte repercusión.
Un usuario compartió una imagen del jugador en la que parecía haberse realizado un retoque estético en los labios, lo que provocó numerosas interacciones en la red social anteriormente conocida como Twitter.
Ante las especulaciones sobre la veracidad de la foto, el periodista Nicolás Ambrogi aclaró: “La foto es real y está en su cuenta oficial. Es del 16 de enero”.
Lo cierto es que la situación generó revuelo en redes, aunque no pasó a mayores, más allá de algunos cuestionamientos hacia el futbolista del Xeneize.
Boca vs Racing: Claudio Úbeda vs Gustavo Costas
Este viernes 20 de febrero, desde las 20:00 horas, Boca y Racing se enfrentarán por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional en La Bombonera.
El Xeneize viene de empatar ante el Calamar en su estadio, mientras que el conjunto dirigido por Gustavo Costas acumula dos victorias consecutivas tras un mal arranque del campeonato, en el que encadenó tres derrotas.
La transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que Héctor Paletta estará al frente del VAR.
Sin dudas, será un partido clave para ambos equipos. Todo indica que Claudio Úbeda se juega buena parte de su continuidad, mientras que Costas intentará prolongar la racha positiva de su equipo.
Posibles formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas