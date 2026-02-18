Boca Juniors comenzó de manera irregular el 2026 y algunos ya ponen en tela de juicio la continuidad de Claudio Úbeda al frente del plantel. Incluso, algunos medios aseguran que Juan Román Riquelme ya tendría en mente al posible reemplazante del “Sifón”.
Terremoto en Boca por lo que dicen sobre Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda
El Torneo Apertura de la Liga Profesional arrancó con dos victorias, dos derrotas y un empate para el Xeneize, y el rendimiento colectivo está lejos de lo que se esperaba a esta altura de la temporada
¿Juan Román Riquelme tiene reemplazo para Claudio Úbeda?
Luego del partido ante Racing Club por las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, todo lo que ocurra con Claudio Úbeda quedó bajo análisis en Boca Juniors.
Cabe recordar que el “Sifón” llegó originalmente al Xeneize como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo y continuó en el cargo tras su fallecimiento.
En un primer momento, casi nadie se opuso a su continuidad hasta finales del año pasado. Sin embargo, allí surgieron dos factores que cambiaron el panorama: la eliminación ante la Academia y el hecho de que su contrato se extiende hasta junio de 2026.
El comienzo irregular de la temporada dejó a Úbeda en una posición delicada y varios medios ya comenzaron a mencionar posibles reemplazantes.
Según informó Clarín, Juan Román Riquelme evalúa a cuatro entrenadores: Rubén Darío Insua, Cristian González (Kily), Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed.
Por su parte, el periodista Roberto Leto aseguró que el entrenador que más seduce a Román para dirigir al Xeneize en algún momento es el actual seleccionador de Colombia, en referencia a Lorenzo.
A priori, la intención de Riquelme sería que Úbeda continúe hasta junio y, posteriormente, cerrar la llegada de un nuevo entrenador tras el Mundial. De todos modos, será clave lo que suceda en los próximos compromisos del conjunto de la Ribera.
Lo que se le viene a Boca
Hasta el momento, Boca Juniors disputó tres partidos como local, con un saldo de dos victorias y un empate, mientras que perdió los dos encuentros que jugó en condición de visitante.
Tras el empate ante Platense, en el que el Xeneize mostró un rendimiento flojo, el próximo viernes 20 de febrero el conjunto de la Ribera afrontará un compromiso determinante.
El rival será nada menos que Racing Club, al que recibirá desde las 20 horas en La Bombonera.
Se trata de un partido clave para medir las aspiraciones del equipo dirigido por Claudio Úbeda. Luego, tendrá su debut en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy el próximo miércoles, y más adelante el cruce ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el Torneo Apertura.
De todos modos, el duelo ante la Academia podría resultar trascendental para el entrenador, cada vez más observado de reojo por los hinchas.
