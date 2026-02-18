Terremoto en Boca por lo que dicen sobre Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda

El comienzo irregular de la temporada dejó a Úbeda en una posición delicada y varios medios ya comenzaron a mencionar posibles reemplazantes.

Según informó Clarín, Juan Román Riquelme evalúa a cuatro entrenadores: Rubén Darío Insua, Cristian González (Kily), Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed.

Por su parte, el periodista Roberto Leto aseguró que el entrenador que más seduce a Román para dirigir al Xeneize en algún momento es el actual seleccionador de Colombia, en referencia a Lorenzo.

image

A priori, la intención de Riquelme sería que Úbeda continúe hasta junio y, posteriormente, cerrar la llegada de un nuevo entrenador tras el Mundial. De todos modos, será clave lo que suceda en los próximos compromisos del conjunto de la Ribera.

Lo que se le viene a Boca

Hasta el momento, Boca Juniors disputó tres partidos como local, con un saldo de dos victorias y un empate, mientras que perdió los dos encuentros que jugó en condición de visitante.

Tras el empate ante Platense, en el que el Xeneize mostró un rendimiento flojo, el próximo viernes 20 de febrero el conjunto de la Ribera afrontará un compromiso determinante.

El rival será nada menos que Racing Club, al que recibirá desde las 20 horas en La Bombonera.

Se trata de un partido clave para medir las aspiraciones del equipo dirigido por Claudio Úbeda. Luego, tendrá su debut en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy el próximo miércoles, y más adelante el cruce ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el Torneo Apertura.

Embed

De todos modos, el duelo ante la Academia podría resultar trascendental para el entrenador, cada vez más observado de reojo por los hinchas.

+ EN GOLAZO24

Marcelo Gallardo y las decisiones que nadie puede creer en River Plate

Insólito River Plate: Festejó que le ganó 1 a 0 a Ciudad de Bolívar a los 86' y de penal