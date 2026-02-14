Racing pasó momentos complicados pero pegó en los momentos justos y se quedó con la victoria ante Banfield por 2-0 gracias a los goles de Marco Di Césare y Maravilla Martínez por la fecha 5 del Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Costas comienza a recuperarse y encadenó su segundo triunfo al hilo luego de las tres primeras derrotas.
Banfield 0-2 Racing: La Academia pisó fuerte ante el Taladro y sumó su segundo triunfo al hilo
Racing fue pura contundencia y gracias a Di Césare y Maravilla Martínez venció a Banfield por la quinta fecha del Torneo Apertura.
EN VIVO
-
19:28
Fin del partido: ¡Ganó Racing!
-
19:24
El partido se muere con Banfield sin energías y Racing acariciando la victoria
-
19:15
Racing maneja mejor el partido gracias a la ventaja
-
19:04
Nuevamente está mejor Banfield que busca descontar
-
19:00
Minuto 23 ST: ¡Se lo perdió Banfield!
-
18:52
Minuto 15 ST: ¡Se lo perdió Racing!
-
18:50
Partido de ida y vuelta en el segundo tiempo
-
18:36
Comenzó el segundo tiempo
-
18:19
Final del Primer Tiempo
-
18:15
Minuto 45 PT: ¡Gooooool de Racing!
-
18:13
Minuto 43 PT: ¡Penal para Racing!
-
18:10
Mermó el nivel Banfield y se acomodó mejor Racing
-
18:03
Todo Banfield reclama roja para Baltasar Rodríguez
-
17:57
Minuto 27 PT: ¡GOOOOL de Racing!
-
17:51
El juego directo de Banfield y la movilidad de sus delanteros sigue complicando a Racing
-
17:41
Minuto 10 PT: ¡Se salvó Racing!
-
17:39
Minuto 9 PT: ¡Avisó Banfield!
-
17:34
Empezó mejor Banfield, que ya merodeó el arco de Cambeses
-
17:30
Empezó el partido
-
17:01
Banfield con formación confirmada
-
16:48
Racing con formación confirmada
-
16:09
Probable formación de Racing
-
16:08
Probable formación de Banfield
-
16:07
TV: Dónde ver Banfield vs Racing
Resúmen de la victoria de Racing
Fue un partido sumamente extraño donde el resultado no marcó lo que fue el trámite del partido. Banfield comenzó jugando mucho mejor con las situaciones más claras durante el primer tiempo pero su pecado fue la falta de efectividad, a diferencia de Racing que lo poco que tuvo lo aprovechó al máximo, ayudado también por la buena fortuna.
Fue en el minuto 27 de la primera etapa que tras un tiro de esquina, Marco Di Césare resolvió de gran manera y con ayuda de un leve desvío anotó el primer tanto. Inmediatamente se dio una gran polémica ya que Baltasar Rodríguez golpeó sin pelota a Lautaro Gómez, pero el árbitro solamente le sacó amarilla al hombre de La Academia.
Pasaron los minutos, Racing fue acomodándose mejor en el partido y en el minuto 43 de la primera etapa, tras un nuevo córner, llegó un penal a favor para el equipo de Gustavo Costas luego de que la pelota impacte en la mano de Tiziano Perrotta. Maravilla Martínez clavó el 2-0 y fue así que el visitante se fue al descanso ganado por dos sin merecerlo.
En el segundo tiempo las situaciones de gol no abundaron, con un Banfield mucho más desordenado y nervioso y con un Racing dispuesto a mantener la ventaja hasta el final sin cometer locuras, apostando a alguna contra. Finalmente el encuentro se fue diluyendo sin situaciones claras y tal como concluyó la primera parte, el encuentro terminó con victoria por 2-0 para los de Costas.
Racing logró encadenar su segundo triunfo al hilo luego de lo que fueron las derrotas en las primeras tres fechas del Torneo Apertura y ahora se ubica en la séptima posición de la Zona B a falta de otros resultados. Por su parte Banfield se empieza a hundir en la tabla anual y encara la lucha para no descender.
Más en GOLAZO24
Chiqui Tapia da el OK y River cerraría a un refuerzo inesperado
Se confirmó el futuro de Gallardo y explotó la bomba en River: "Punto final"
Deja tu comentario