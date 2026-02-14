urgente24
Banfield 0-2 Racing: La Academia pisó fuerte ante el Taladro y sumó su segundo triunfo al hilo

Con goles de Maravilla Martínez y Marco Di Césare, Racing venció a Banfield por 2-0. Foto: NA.

Racing fue pura contundencia y gracias a Di Césare y Maravilla Martínez venció a Banfield por la quinta fecha del Torneo Apertura.

14 de febrero de 2026 - 16:05

EN VIVO

Racing pasó momentos complicados pero pegó en los momentos justos y se quedó con la victoria ante Banfield por 2-0 gracias a los goles de Marco Di Césare y Maravilla Martínez por la fecha 5 del Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Costas comienza a recuperarse y encadenó su segundo triunfo al hilo luego de las tres primeras derrotas.

Resúmen de la victoria de Racing

Fue un partido sumamente extraño donde el resultado no marcó lo que fue el trámite del partido. Banfield comenzó jugando mucho mejor con las situaciones más claras durante el primer tiempo pero su pecado fue la falta de efectividad, a diferencia de Racing que lo poco que tuvo lo aprovechó al máximo, ayudado también por la buena fortuna.

Fue en el minuto 27 de la primera etapa que tras un tiro de esquina, Marco Di Césare resolvió de gran manera y con ayuda de un leve desvío anotó el primer tanto. Inmediatamente se dio una gran polémica ya que Baltasar Rodríguez golpeó sin pelota a Lautaro Gómez, pero el árbitro solamente le sacó amarilla al hombre de La Academia.

Pasaron los minutos, Racing fue acomodándose mejor en el partido y en el minuto 43 de la primera etapa, tras un nuevo córner, llegó un penal a favor para el equipo de Gustavo Costas luego de que la pelota impacte en la mano de Tiziano Perrotta. Maravilla Martínez clavó el 2-0 y fue así que el visitante se fue al descanso ganado por dos sin merecerlo.

En el segundo tiempo las situaciones de gol no abundaron, con un Banfield mucho más desordenado y nervioso y con un Racing dispuesto a mantener la ventaja hasta el final sin cometer locuras, apostando a alguna contra. Finalmente el encuentro se fue diluyendo sin situaciones claras y tal como concluyó la primera parte, el encuentro terminó con victoria por 2-0 para los de Costas.

Racing logró encadenar su segundo triunfo al hilo luego de lo que fueron las derrotas en las primeras tres fechas del Torneo Apertura y ahora se ubica en la séptima posición de la Zona B a falta de otros resultados. Por su parte Banfield se empieza a hundir en la tabla anual y encara la lucha para no descender.

Fin del partido: ¡Ganó Racing!

El partido se muere con Banfield sin energías y Racing acariciando la victoria

Racing maneja mejor el partido gracias a la ventaja

Nuevamente está mejor Banfield que busca descontar

Minuto 23 ST: ¡Se lo perdió Banfield!

Casi olímpico convierte Zalazar

Minuto 15 ST: ¡Se lo perdió Racing!

De contra lo tuvo Maravilla Martínez y el arquero de Banfield tuvo una reacción fenomenal

Partido de ida y vuelta en el segundo tiempo

Comenzó el segundo tiempo

Final del Primer Tiempo

Minuto 45 PT: ¡Gooooool de Racing!

Maravilla Martínez anotó de penal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2022782282386276619&partner=&hide_thread=false
Minuto 43 PT: ¡Penal para Racing!

Mano de Tiziano Perrotta en el área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2022781854030475406&partner=&hide_thread=false
Mermó el nivel Banfield y se acomodó mejor Racing

Todo Banfield reclama roja para Baltasar Rodríguez

El volante de Racing golpeó sin pelota a Lautaro Gómez, pero solo vio la amarilla

Minuto 27 PT: ¡GOOOOL de Racing!

Tras un córner, Marco Di Césare anotó para La Academia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2022777732027863205&partner=&hide_thread=false
El juego directo de Banfield y la movilidad de sus delanteros sigue complicando a Racing

Minuto 10 PT: ¡Se salvó Racing!

Banfield había anotado un golazo pero fue anulado por offside

Minuto 9 PT: ¡Avisó Banfield!

Mauro Méndez tuvo el remate y salvó Cambeses

Empezó mejor Banfield, que ya merodeó el arco de Cambeses

Empezó el partido

Banfield con formación confirmada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAB_oficial/status/2022762786049122747&partner=&hide_thread=false

Racing con formación confirmada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2022755510500708843&partner=&hide_thread=false

Probable formación de Racing

Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Marco Di Césare, Ezequiel Cannavo; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Probable formación de Banfield

Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

TV: Dónde ver Banfield vs Racing

El encuentro comenzará a las 17:30hs por la pantalla de TNT Sports

