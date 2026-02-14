Banfield 0-2 Racing: La Academia pisó fuerte ante el Taladro y sumó su segundo triunfo al hilo

Racing pasó momentos complicados pero pegó en los momentos justos y se quedó con la victoria ante Banfield por 2-0 gracias a los goles de Marco Di Césare y Maravilla Martínez por la fecha 5 del Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Costas comienza a recuperarse y encadenó su segundo triunfo al hilo luego de las tres primeras derrotas.

Fue un partido sumamente extraño donde el resultado no marcó lo que fue el trámite del partido. Banfield comenzó jugando mucho mejor con las situaciones más claras durante el primer tiempo pero su pecado fue la falta de efectividad, a diferencia de Racing que lo poco que tuvo lo aprovechó al máximo, ayudado también por la buena fortuna.

Fue en el minuto 27 de la primera etapa que tras un tiro de esquina, Marco Di Césare resolvió de gran manera y con ayuda de un leve desvío anotó el primer tanto. Inmediatamente se dio una gran polémica ya que Baltasar Rodríguez golpeó sin pelota a Lautaro Gómez, pero el árbitro solamente le sacó amarilla al hombre de La Academia.

Pasaron los minutos, Racing fue acomodándose mejor en el partido y en el minuto 43 de la primera etapa, tras un nuevo córner, llegó un penal a favor para el equipo de Gustavo Costas luego de que la pelota impacte en la mano de Tiziano Perrotta. Maravilla Martínez clavó el 2-0 y fue así que el visitante se fue al descanso ganado por dos sin merecerlo.

En el segundo tiempo las situaciones de gol no abundaron, con un Banfield mucho más desordenado y nervioso y con un Racing dispuesto a mantener la ventaja hasta el final sin cometer locuras, apostando a alguna contra. Finalmente el encuentro se fue diluyendo sin situaciones claras y tal como concluyó la primera parte, el encuentro terminó con victoria por 2-0 para los de Costas.

Racing logró encadenar su segundo triunfo al hilo luego de lo que fueron las derrotas en las primeras tres fechas del Torneo Apertura y ahora se ubica en la séptima posición de la Zona B a falta de otros resultados. Por su parte Banfield se empieza a hundir en la tabla anual y encara la lucha para no descender.

Live Blog Post Fin del partido: ¡Ganó Racing!

Live Blog Post El partido se muere con Banfield sin energías y Racing acariciando la victoria

Live Blog Post Racing maneja mejor el partido gracias a la ventaja

Live Blog Post Nuevamente está mejor Banfield que busca descontar

Live Blog Post Minuto 23 ST: ¡Se lo perdió Banfield! Casi olímpico convierte Zalazar

Live Blog Post Minuto 15 ST: ¡Se lo perdió Racing! De contra lo tuvo Maravilla Martínez y el arquero de Banfield tuvo una reacción fenomenal

Live Blog Post Partido de ida y vuelta en el segundo tiempo

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post Final del Primer Tiempo

Live Blog Post Minuto 45 PT: ¡Gooooool de Racing! Maravilla Martínez anotó de penal Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2022782282386276619&partner=&hide_thread=false CAMBIÓ EL PENAL POR GOL Maravilla Martínez fue el encargado de patear desde los doce pasos y asímarcar el 2-0 en el cierre del primer tiempo.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/FzuHX3FJtJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2026 VER +

Live Blog Post Minuto 43 PT: ¡Penal para Racing! Mano de Tiziano Perrotta en el área. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2022781854030475406&partner=&hide_thread=false PENAL PARA RACING Por una mano en el área de Banfield, Pablo Dóvalo cobró la pena máxima a favor de la Academia.#LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/9pJbjSZguH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2026 VER +

Live Blog Post Mermó el nivel Banfield y se acomodó mejor Racing

Live Blog Post Todo Banfield reclama roja para Baltasar Rodríguez El volante de Racing golpeó sin pelota a Lautaro Gómez, pero solo vio la amarilla

Live Blog Post Minuto 27 PT: ¡GOOOOL de Racing! Tras un córner, Marco Di Césare anotó para La Academia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2022777732027863205&partner=&hide_thread=false DI CESARE ABRIÓ EL MARCADOR ANTE BANFIELDTras el rebote después de la atajada de Sanguinetti, el defendor de Racing marcó e 1-0 y festejó con los hinchas.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/pYChGKlEQN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2026 VER +

Live Blog Post El juego directo de Banfield y la movilidad de sus delanteros sigue complicando a Racing

Live Blog Post Minuto 10 PT: ¡Se salvó Racing! Banfield había anotado un golazo pero fue anulado por offside

Live Blog Post Minuto 9 PT: ¡Avisó Banfield! Mauro Méndez tuvo el remate y salvó Cambeses

Live Blog Post Empezó mejor Banfield, que ya merodeó el arco de Cambeses

Live Blog Post Empezó el partido

Live Blog Post Banfield con formación confirmada Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAB_oficial/status/2022762786049122747&partner=&hide_thread=false El inicial del Taladro. #EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/6UcjWvvZ93 — Club A. Banfield (@CAB_oficial) February 14, 2026 VER +

Live Blog Post Racing con formación confirmada Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2022755510500708843&partner=&hide_thread=false ¡Estos son los 11 de La Academia! pic.twitter.com/O9LWeB01sS — Racing Club (@RacingClub) February 14, 2026 VER +

Live Blog Post Probable formación de Racing Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Marco Di Césare, Ezequiel Cannavo; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Live Blog Post Probable formación de Banfield Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Live Blog Post TV: Dónde ver Banfield vs Racing El encuentro comenzará a las 17:30hs por la pantalla de TNT Sports

