Luego de lo que fue la goleada en contra ante Tigre, River profundizó más su crisis futbolística con la derrota ante Argentinos Juniors donde lo más alarmante de todo no fue el 0-1 sino la actitud del equipo. En base a esto se puso nuevamente en tela de juicio la continuidad de Marcelo Gallardo y finalmente se confirmó su futuro.
DECISIÓN TOMADA
Se confirmó el futuro de Gallardo y explotó la bomba en River: "Punto final"
Luego de lo que fue la derrota de River ante Argentinos Juniors, ya hay una decisión tomada con el futuro de Marcelo Gallardo.
Lo que había sido un inicio de 2026 auspicioso para River fue tirado por la borda en menos de una semana con lo que fueron las derrotas ante Tigre y Argentinos Juniors sobre todo por la manera en la que se dieron ambos partidos. El equipo de Marcelo Gallardo, al igual que en 2025, lució sin ideas futbolísticas, sin rebeldía, con jugadores nerviosos y confundidos.
Gallardo, que incluso no pudo terminar el partido en los bancos de suplentes por haber sido expulsado, no pudo dar la conferencia de prensa por este motivo y el que compareció ante los medios fue Matías Biscay, quien aseguró que internamente hay confianza en revertir esta situación e incluso los jugadores salieron a respaldar al Muñeco, con un Juanfer Quintero que habló por todo el plantel haciendo una fuerte autocrítica.
Punto límite para Gallardo en River
Sin embargo, parece que la situación no da para más y llegó un punto límite done el ciclo de Gallardo en el Millonario está prácticamente sentenciado. “Si River pierde con Vélez, Gallardo deja de ser el técnico de River. Punto final”, expresó Leonardo Uranga en Picado TV, lo que sin dudas es la noticia bomba del día luego de la derrota ante Argentinos Juniors.
Los números condenan de sobremanera a Gallardo ya que de los últimos 18 encuentros oficiales perdió 11, una estadística lapidaria por donde se lo mire. Stéfano Di Carlo, presidente de River, mostró convicción para bancar al Muñeco y es por eso que le renovó contrato hasta diciembre de este año. Pero si la tónica sigue la misma manera el ciclo no podrá sostenerse.
El próximo martes River se enfrentará a Club Ciudad de Bolívar por la primera ronda de la Copa Argentina, donde la diferencia de categorías hace pensar que el Millonario debería avanzar de ronda. La prueba de fuego es el choque con Vélez en el José Amalfitani donde un resultado negativo eyectaría a Gallardo de su cargo.
