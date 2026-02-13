Se confirmó el futuro de Gallardo y explotó la bomba en River: "Punto final"

Lo que había sido un inicio de 2026 auspicioso para River fue tirado por la borda en menos de una semana con lo que fueron las derrotas ante Tigre y Argentinos Juniors sobre todo por la manera en la que se dieron ambos partidos. El equipo de Marcelo Gallardo, al igual que en 2025, lució sin ideas futbolísticas, sin rebeldía, con jugadores nerviosos y confundidos.