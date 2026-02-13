El gobierno de Javier Milei creó días atrás la Oficina de Respuesta Oficial dependiente de la Secretaría de Comunicación de la Casa Rosada, para desmentir la información de la prensa y los periodistas. Un sondeo reveló que la dependencia no es bien vista por la mayoría de los consultados, excepto entre votantes libertarios.
ENCUESTA
Oficina de Respuesta Oficial: 47% en contra, "rechazo transversal" y ¿divertimento libertario?
La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno no fue bien recibida incluso por votantes del PRO, solo la apoyan los libertarios, según una encuesta.
Oficina de Respuesta Oficial: rechazo y desacreditación
El 47% está en contra de la oficina de Respuesta Oficial creada por Javier Milei y el 33% se mostró a favor mientras que un 10% no contestó, según un sondeo realizado por la consultora QSocial.
Entre los que se muestran a favor de la Oficina, quienes se consideran ‘mileístas’ respaldan la decisión en un 62%, mientras que los que son votantes del PRO, del peronismo-kirchnerismo, otras agrupaciones e incluso los independientes rechazan ampliamente la medida.
Los resultados quedaron en línea con otra consulta que se realizó a los encuestados: cuáles eran las motivaciones del gobierno libertario cuando habla de “mentiras” o “noticias falsas” por parte de la prensa. Aquí un 35% dijo que lo hacía para desacreditar a los medios y periodistas críticos y luego un 19% dijo que realmente buscaba corregir información incorrecta difundida en la prensa.
Buena ponderación sobre el periodismo
En cuanto a la mirada sobre la prensa, un 61% sigue considerando que el rol del periodismo tiene una importancia alta o muy alta contra un 8% que respondió que es baja o muy baja, en tanto que un 20% contestó que tiene una moderada importancia.
Acerca de la derogación del Estatuto del Periodista implícita en la Reforma Laboral que ya tiene media sanción del Senado, el 59% dijo no estar de acuerdo contra un 22% que apoya la medida.
El estudio, entre sus conclusiones, determinó que “la ciudadanía interpreta la creación de la Oficina de Respuesta desde dos marcos opuestos: la mayoría lee la medida como un instrumento de intervención comunicacional más que como política pública técnica”.
“El lenguaje dominante es de intencionalidad estratégica: "manipular", "controlar", "tapar", "justificar"”, agregó QSocial.
“Entre quienes expresan postura clara: predomina fuertemente el encuadre de riesgo de control y censura (79.8%) por encima de la visión como política pública necesaria (20.2%)”, añadió el informe.
Sin embargo, el 74.9% no supo dar una propuesta concreta cuando se consultó sobre políticas públicas contra la desinformación. Un 9.2% respondió que no debería haber intervención estatal y rechaza al Estado como árbitro de la verdad. Luego un 5,7% pidió por la regulación estatal con propuestas de intervención directa del Estado en la regulación de los contenidos de los medios de comunicación. Casi el mismo porcentaje que quienes rechazaron cualquier política o acción gubernamental sobre el tema.
En las redes, el estudio de QSocial detectó una “polarización contenida” donde un 42,4% fueron comentarios positivos contra un 57,6% de negativos.
Conclusiones finales
Del análisis de los resultados de las consultas, QSocial afirmó que hay un “rechazo transversal” a la creación de la Oficina de Respuesta: “En todos los espacios analizados —encuesta, redes propias, medios— predomina la postura crítica. La oficina
genera más desconfianza que legitimidad”.
“El apoyo es minoritario y altamente identitario. El rechazo es mayoritario y atraviesa diferentes perfiles políticos, unificados por temor a censura”, explicó la consultora.
“Actúa como catalizador de confrontación más que como herramienta de diálogo”, añadió el informe acerca de la Oficina y finalizó: “fortalece la narrativa oficial entre aliados, pero alimenta alertas democráticas entre opositores. La recepción depende del alineamiento político previo, traduciéndose en alto nivel de controversia sin construcción de mayorías”.
