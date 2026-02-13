Oficina de Respuesta Oficial: 47% en contra, "rechazo transversal" y ¿divertimento libertario?

Acerca de la derogación del Estatuto del Periodista implícita en la Reforma Laboral que ya tiene media sanción del Senado, el 59% dijo no estar de acuerdo contra un 22% que apoya la medida.

El estudio, entre sus conclusiones, determinó que “la ciudadanía interpreta la creación de la Oficina de Respuesta desde dos marcos opuestos: la mayoría lee la medida como un instrumento de intervención comunicacional más que como política pública técnica”.

Oficina de Respuesta P La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, una medida polémica que hizo recordar a otros inventos del kirchnerismo como NODIO o el mismo 678.

“El lenguaje dominante es de intencionalidad estratégica: "manipular", "controlar", "tapar", "justificar"”, agregó QSocial.

“Entre quienes expresan postura clara: predomina fuertemente el encuadre de riesgo de control y censura (79.8%) por encima de la visión como política pública necesaria (20.2%)”, añadió el informe.

Sin embargo, el 74.9% no supo dar una propuesta concreta cuando se consultó sobre políticas públicas contra la desinformación. Un 9.2% respondió que no debería haber intervención estatal y rechaza al Estado como árbitro de la verdad. Luego un 5,7% pidió por la regulación estatal con propuestas de intervención directa del Estado en la regulación de los contenidos de los medios de comunicación. Casi el mismo porcentaje que quienes rechazaron cualquier política o acción gubernamental sobre el tema.

En las redes, el estudio de QSocial detectó una “polarización contenida” donde un 42,4% fueron comentarios positivos contra un 57,6% de negativos.

Conclusiones finales

Del análisis de los resultados de las consultas, QSocial afirmó que hay un “rechazo transversal” a la creación de la Oficina de Respuesta: “En todos los espacios analizados —encuesta, redes propias, medios— predomina la postura crítica. La oficina

genera más desconfianza que legitimidad”.

“El apoyo es minoritario y altamente identitario. El rechazo es mayoritario y atraviesa diferentes perfiles políticos, unificados por temor a censura”, explicó la consultora.

“Actúa como catalizador de confrontación más que como herramienta de diálogo”, añadió el informe acerca de la Oficina y finalizó: “fortalece la narrativa oficial entre aliados, pero alimenta alertas democráticas entre opositores. La recepción depende del alineamiento político previo, traduciéndose en alto nivel de controversia sin construcción de mayorías”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

El tiro por la culata: Gran enojo en La Libertad Avanza con Patricia Bullrich

El después de la protesta: La crisis de la policía de Santa Fe dejó grandes secuelas

El oficialismo dio media sanción en Diputados para la baja de edad de imputabilidad a 14 años

Los 6 principales canales nacionales de noticias, sumados, llegan a 7 puntos de rating