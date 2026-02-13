Luciano Castro decidió internarse después de una separación que lo dejó descolocado y de una exposición mediática que pegó donde más duele, mientras Griselda Siciliani quedó como contacto y Sabrina Rojas reorganiza su rutina. La movida sorprendió a todos, porque no es común que un galán admita que está superado, y menos con dos ex tan presentes orbitando la escena.
"ESTÁ MUY ENOJADO"
Luciano Castro internado: El mensaje que quiso que se hiciera público
Luciano Castro terminó internándose tras romper con Griselda Siciliani y mientras Sabrina Rojas banca a los hijos. Drama, culpa y teléfono rojo encendido.
La caída del galán: cuando la exposición pasa factura
En LAM (América TV), Pepe Ochoa fue quien blanqueó la información que venían trabajando hacía días. "Quiero ser muy cauto. Esta información la venimos trabajando con la producción desde hace una semana y media. Nos había llegado el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda Siciliani donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor".
Con ese "no daba más" explica mejor lo que atravesaba el actor después de la ruptura con Siciliani y del escándalo por los audios filtrados. Según el entorno citado en el programa, "este año Luciano no era Luciano. Se esconde, le cuesta. Necesita terapia, necesita que lo acompañen y necesita compañía".
Ochoa también fue tajante para frenar ciertas lecturas exageradas: "No tiene nada que ver ni con adicciones, no es un tema de salud mental por el que lo tuvieron que internar. Él está muy delicado, se siente muy mal y siente que perdió a la mujer de su vida. Lo mediático le impactó muy mal". Y agregó algo que pinta el momento anímico: "Él siente que todo lo que construye, lo destruye".
Pero la historia siguió en La mañana con Moria, donde Moria Casán contó que el propio Castro la contactó para que sea su voz. "Ayer en LAM confirmó Pepe Ochoa algo que vos sabías, que no lo hablábamos, que no se dijo, pero que hoy sí es una noticia y una novedad que (Luciano Castro) decidió internarse, decidió aislarse. Aclararon también que no es por un tema ni de adicciones, ni de salud mental, sino como pasó ese momento con (Roberto García) Moritán, ese momento de necesitar un poco de pausa, de paz, de descanso", anunció Nazarena Di Serio.
Ahí Moria reveló el mensaje directo del actor: "Con respecto a eso no se aclaró nada porque Luciano me dijo a mí ‘vos sos la voz para decir, porque la gente te quiere, te respeta y yo te amo y te admiro y te quiero. No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho de nada con respecto a lo que yo vengo a sanar. Yo me interné porque quiero estar bien’".
"Está bien, está tratando de sanar, necesita sacarse los fantasmas que necesita sacar. ‘Te van a decir que me han llamado todos’, él está como muy enojado también, siente que hay un amarillismo con respecto a él, que se han burlado de todo", sumó además la One.
No es accesorio el dato de que está enojado, considerando que los memes, los audios viralizados y el tono burlón de parte del tratamiento mediático pudo haber sido un detonante real. Moria aclaró que "Está como muy enojado, con ira que se la trata que sacar, pero me dice ‘te van a decir que hablé con alguien, mentira, no hablé con nadie, yo solamente hablo con vos para que lo digas, para que seas como mi voz’".
Además, reveló qué famoso lo acompaña en el lugar donde se internó: "Por otra parte, está él con otro chico actor y bailarín, que es Julián Sierra, que trabajó conmigo en ‘The Hole’ y los dos están como acompañándose y me dice ‘quiero que hagas visible mi voz también’". Y cerró con una reflexión para enmarcar el momento: "Cuando alguien se interna y se da cuenta del problema que tiene, sea cualquier tipo de adicción, es un paso muy adelante el darse cuenta, no negociar, dejar de seguir siendo un felpudo del mismo. No está negociando, está tratando de salir adelante y esto lleva su proceso".
Sabrina en la Costa, Griselda como contacto: gestos que pesan más que mil versiones
Mientras tanto, la reacción de las dos mujeres más importantes en esta historia fue distinta pero significativa. "El teléfono de contacto en la clínica es el de Griselda. Luciano dio el de Siciliani", contaron en LAM. Ese dato, en medio de una separación dolorosa, habla de un vínculo que todavía tiene un lugar central en su vida. También trascendió que antes de internarse le habría hecho una promesa: "Le prometió que él se iba a internar y se iba a tratar. Siente que destruye todo lo que construye, que aleja a todos los que ama, y que está viviendo un infierno".
Por el lado de Sabrina Rojas, la situación fue más práctica pero no menos relevante. "Ella está yéndose a la Costa. Sabrina está con los chicos y creo que Luciano tomó esta decisión porque se quedaba Sabrina con sus dos hijos", contaron en el programa. Además, Ochoa señaló: "Sé que con Sabrina tuvieron varias comunicaciones por videollamada. Ella me dijo que sí estaba hablando con Luciano. Me da la sensación que es una internación híbrida en donde él si puede tener contacto con sus hijos".
En el fondo, lo que aparece es un hombre que decide frenar cuando siente que pierde el control, una ex pareja que sigue siendo referencia en un momento crítico y otra ex que sostiene la estructura familiar para que los chicos no queden en el medio del escándalo.
No hay épica ni redención automática en esta historia. Hay un proceso. Y hay algo que, para un ambiente acostumbrado a negar hasta el final, no es menor: Castro eligió internarse antes de que lo internaran los titulares.
