Luciano Castro internado: El mensaje que quiso que se hiciera público

Ahí Moria reveló el mensaje directo del actor: "Con respecto a eso no se aclaró nada porque Luciano me dijo a mí ‘vos sos la voz para decir, porque la gente te quiere, te respeta y yo te amo y te admiro y te quiero. No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho de nada con respecto a lo que yo vengo a sanar. Yo me interné porque quiero estar bien’".

image Con Moria Casán como vocera, el propio Castro negó adicciones y habló de enojo, desgaste y la necesidad de sanar.

"Está bien, está tratando de sanar, necesita sacarse los fantasmas que necesita sacar. ‘Te van a decir que me han llamado todos’, él está como muy enojado también, siente que hay un amarillismo con respecto a él, que se han burlado de todo", sumó además la One.

No es accesorio el dato de que está enojado, considerando que los memes, los audios viralizados y el tono burlón de parte del tratamiento mediático pudo haber sido un detonante real. Moria aclaró que "Está como muy enojado, con ira que se la trata que sacar, pero me dice ‘te van a decir que hablé con alguien, mentira, no hablé con nadie, yo solamente hablo con vos para que lo digas, para que seas como mi voz’".

Además, reveló qué famoso lo acompaña en el lugar donde se internó: "Por otra parte, está él con otro chico actor y bailarín, que es Julián Sierra, que trabajó conmigo en ‘The Hole’ y los dos están como acompañándose y me dice ‘quiero que hagas visible mi voz también’". Y cerró con una reflexión para enmarcar el momento: "Cuando alguien se interna y se da cuenta del problema que tiene, sea cualquier tipo de adicción, es un paso muy adelante el darse cuenta, no negociar, dejar de seguir siendo un felpudo del mismo. No está negociando, está tratando de salir adelante y esto lleva su proceso".

Sabrina en la Costa, Griselda como contacto: gestos que pesan más que mil versiones

Mientras tanto, la reacción de las dos mujeres más importantes en esta historia fue distinta pero significativa. "El teléfono de contacto en la clínica es el de Griselda. Luciano dio el de Siciliani", contaron en LAM. Ese dato, en medio de una separación dolorosa, habla de un vínculo que todavía tiene un lugar central en su vida. También trascendió que antes de internarse le habría hecho una promesa: "Le prometió que él se iba a internar y se iba a tratar. Siente que destruye todo lo que construye, que aleja a todos los que ama, y que está viviendo un infierno".

Por el lado de Sabrina Rojas, la situación fue más práctica pero no menos relevante. "Ella está yéndose a la Costa. Sabrina está con los chicos y creo que Luciano tomó esta decisión porque se quedaba Sabrina con sus dos hijos", contaron en el programa. Además, Ochoa señaló: "Sé que con Sabrina tuvieron varias comunicaciones por videollamada. Ella me dijo que sí estaba hablando con Luciano. Me da la sensación que es una internación híbrida en donde él si puede tener contacto con sus hijos".

image Griselda Siciliani figura como contacto en la clínica y Sabrina Rojas organiza la vida con los hijos. Hubo videollamadas y acompañamiento, mientras el actor atraviesa un proceso personal lejos del ruido.

En el fondo, lo que aparece es un hombre que decide frenar cuando siente que pierde el control, una ex pareja que sigue siendo referencia en un momento crítico y otra ex que sostiene la estructura familiar para que los chicos no queden en el medio del escándalo.

No hay épica ni redención automática en esta historia. Hay un proceso. Y hay algo que, para un ambiente acostumbrado a negar hasta el final, no es menor: Castro eligió internarse antes de que lo internaran los titulares.

