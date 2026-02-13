Europa y Occidente en la Cumbre en Munich y el "Centinela en el Ártico" ante un Trump peligroso

Las políticas de izquierda en Occidente están debilitando nuestra capacidad para enfrentar los desafíos globales. Nos hemos distraído con batallas internas sobre ideologías, cuando deberíamos estar unidos para enfrentar a los adversarios que amenazan nuestra seguridad Las políticas de izquierda en Occidente están debilitando nuestra capacidad para enfrentar los desafíos globales. Nos hemos distraído con batallas internas sobre ideologías, cuando deberíamos estar unidos para enfrentar a los adversarios que amenazan nuestra seguridad

En un informe previo a esta nueva cumbre del viernes en Múnich, el personal de la conferencia de seguridad calificó a Trump de una "bola de demolición". El próspero orden mundial democrático se encuentra amenazado por una era de “política de demolición” liderada por el presidente de Estados Unidos según el Informe de Seguridad de Munich 2026.

Se trata del informe anual, publicado antes de la Conferencia de Seguridad de Munich, que calificó a Trump como la figura más poderosa del mundo que desafía las reglas, las instituciones y las legislaciones existentes, argumentando que su política exterior y gubernamental desmantela alianzas, pactos y normas fundacionales.

“Más de 80 años después de que comenzó su construcción, el orden internacional liderado por Estados Unidos después de 1945 está ahora bajo destrucción”, afirma el informe.

Trump no estará presente en la cumbre, al igual que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien también canceló su participación tras el tiroteo masivo en una escuela secundaria en Tumbler Ridge, que dejó nueve víctimas mortales. Tampoco asistirá el presidente colombiano Gustavo Petro, quien permanecerá en su país para hacer frente a la emergencia causada por las intensas lluvias en varias regiones.

Quién sí estará presente, aunque de forma virtual, es la Premio Nobel de la Paz y opositora venezolana María Corina Machado, a quien Trump marginó de la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

En esta Conferencia en Múnich, se espera que los líderes occidentales aborden la cuestión de Groenlandia, a la cual Trump planea anexar "incluso por la fuerza" y arrebatándosela a Dinamarca, un aliado de la OTAN, bajo la excusa de la supuesta presencia ilícita de “barcos chinos y rusos” en la región. También se discutirá la escalada entre Irán e Isral, así como la intervención estadounidense en Venezuela, que resultó en la captura de Maduro y en la legitimación momentánea por parte de Washington del gobierno de la chavista Delcy Rodríguez, sancionada por Bruselas.

“Europa no puede confiar en Estados Unidos hoy y no podrá confiar en Estados Unidos mañana, a menos que y hasta que Estados Unidos adopte un comportamiento destinado a recuperar esa confianza”, dijo Ivo Daalder, exembajador de Estados Unidos ante la OTAN sobre los últimos roces con Europa por los planes estadounidenses sobre Groenlandia y por la postura prorrusa. “Y es posible, si no probable, que Europa no vuelva a confiar en nosotros. La naturaleza de la relación entre Estados Unidos y Europa nunca volverá a ser la que era”, agregó.

Foro de Seguridad del Occidente en Múnich sin Donald Trump

Este foro de seguridad en Múnich se desarrolla en un escenario mundial tumultuoso, signado por focos de conflicto internacional que no cesan a pesar de las mediaciones, como la guerra en Ucrania y la crisis humanitaria en Gaza. Todo esto ocurre en un contexto en el que Estados Unidos sigue siendo un actor injerencista, involucrándose en Venezuela y amenazando abiertamente a la OTAN con la anexión de Groenlandia —territorio autónomo danés—, alegando “motivos de seguridad nacional”.

Se prevé que alrededor de 200 dignatarios de 120 países participen en esta cumbre mundial en Múnich, que coincide con el lanzamiento de la misión de la OTAN "Centinela en el Ártico", que coordina ejercicios militares conjuntos en la región (bajo la mirada colonialista de Trump, Rusia y China). Mientras tanto, la tensión geopolítica, las sanciones, las guerras, la política arancelaria y el bloqueo petrolero siguen condicionando los mercados globales.

image Tropas danesas practican la búsqueda de posibles amenazas durante un ejercicio militar, mientras unidades de la guardia nacional de Dinamarca, Suecia y Noruega, junto con tropas danesas, alemanas y francesas, participan en ejercicios militares conjuntos en Kangerlussuaq, Groenlandia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Foto de archivo)

Esto lo demostró la guerra en Ucrania, que provocó que Europa, especialmente Alemania y los países nórdicos, perdieran el acceso al gas ruso barato debido a los reiterados sabotajes a Gazprom, mientras que, simultáneamente, se disparó el gasto en defensa tanto de la Unión Europea (UE) como de la OTAN y Washington, además del aumento de la inflación.

En este panorama beligerante, que sigue vigente a pesar de la frágil tregua en Gaza y la mediación prokremlin de Trump entre Rusia y Ucrania, sectores con un alto consumo de energía, como la industria química, los fertilizantes y el aluminio, redujeron su producción o reubicaron sus fábricas fuera de Europa, impulsados por decisiones gubernamentales, sanciones o compromisos de alianzas estratégicas.

Estados Unidos y China también sufrieron las consecuencias de la guerra, pero, al mismo tiempo, ejercieron una especie de extorsión a través de políticas arancelarias y el control de las tierras raras. “Los controles de exportación, las restricciones a la inversión y las prohibiciones transformaron la producción de semiconductores, la inteligencia artificial y la manufactura avanzada en instrumentos de poder nacional”, señala The Wall Street Journal.

