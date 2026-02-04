La Peste Negra: Un volcán habría desatado la pandemia que arrasó a media Europa

En 1347, barcos mercantes genoveses llegaron al puerto de Messina (Sicilia) procedentes del mar Negro. Muchos tripulantes estaban ya muertos o agonizando. En cuestión de meses, la enfermedad se extendió por Italia y, posteriormente, por toda Europa.

La expansión por Europa

Entre 1347 y 1351, la Muerte Negra recorrió el continente europeo con una velocidad devastadora. Ciudades densamente pobladas como Florencia, París o Londres se convirtieron en focos de contagio masivo.

La falta de conocimientos médicos, el hacinamiento urbano y las pésimas condiciones higiénicas facilitaron la propagación. Los médicos medievales atribuían la enfermedad a castigos divinos, alineaciones planetarias o “aires corruptos”, lo que impedía una respuesta eficaz.

La Peste Negra fue una epidemia que asoló a media Europa a mediados del Siglo XIV, entre 1346 y 1347, y mató a la mitad de la población.

Impacto demográfico y social

El impacto demográfico fue brutal. Millones de personas murieron en pocos años, dejando pueblos enteros abandonados. Esta drástica reducción de la población tuvo consecuencias profundas:

-Escasez de mano de obra, que mejoró las condiciones de los campesinos supervivientes.

-Debilitamiento del sistema feudal, al aumentar el poder de negociación de los trabajadores.

-Persecuciones sociales, especialmente contra comunidades judías, acusadas falsamente de envenenar pozos.

La Muerte Negra también dejó una huella psicológica duradera, reflejada en el arte y la literatura de la época, como la obsesión con la muerte y el surgimiento del motivo de la Danza Macabra.

Consecuencias para la ciencia y la medicina

Aunque a corto plazo la pandemia fue un desastre, a largo plazo impulsó cambios clave. Las autoridades comenzaron a aplicar cuarentenas, una de las primeras medidas de salud pública documentadas. Venecia, por ejemplo, obligaba a los barcos a esperar 40 días antes de desembarcar.

Con el tiempo, estas experiencias sentaron las bases para una visión más empírica de la medicina y para el desarrollo de sistemas sanitarios más organizados.

¿Desapareció realmente la Muerte Negra?

La Muerte Negra no desapareció por completo tras el siglo XIV. Hubo rebrotes periódicos durante varios siglos, como la Gran Peste de Londres de 1665. Sin embargo, mejoras en la higiene, el control de roedores y, más adelante, los antibióticos, redujeron drásticamente su impacto.

Hoy en día, la peste sigue existiendo en algunos lugares del mundo, pero es rara y tratable si se detecta a tiempo.

Las cifras de la Peste Negra

La península Ibérica, por ejemplo, pudo haber pasado de seis millones de habitantes a dos o bien dos y medio, con lo que habría perecido entre el 60 y el 65 por ciento de la población. Se ha calculado que ésta fue la mortalidad en Navarra, mientras que en Cataluña se situó entre el 50 y el 70 por ciento. Más allá de los Pirineos, los datos abundan en la idea de una catástrofe demográfica. En Perpiñán fallecieron del 58 al 68 por ciento de notarios y jurisperitos; tasas parecidas afectaron al clero de Inglaterra.

La Toscana, una región italiana caracterizada por su dinamismo económico, perdió entre el 50 y el 60 por ciento de la población: Siena y San Gimignano, alrededor del 60 por ciento; Prato y Bolonia algo menos, sobre el 45 por ciento, y Florencia vio como de sus 92.000 habitantes quedaban poco más de 37.000. En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan sólo 30 millones entre 1347 y 1353.

Los brotes posteriores de la Peste Negra

Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, que no se consolidó hasta casi una centuria más tarde, a mediados del siglo XV. Para entonces eran perceptibles los efectos indirectos de aquella catástrofe. Durante los decenios que siguieron a la gran epidemia de 1347-1353 se produjo un notorio incremento de los salarios, a causa de la escasez de trabajadores.

Hubo, también, una fuerte emigración del campo a las ciudades, que recuperaron su dinamismo. En el campo, un parte de los campesinos pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Así, algunos autores sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la “modernización” de Europa.

La Muerte Negra y las pandemias modernas

La Muerte Negra ofrece lecciones valiosas para comprender pandemias actuales. La globalización, la desinformación y el miedo social siguen siendo factores clave en la propagación de enfermedades, aunque la ciencia moderna permite respuestas mucho más eficaces.

Comparar la Muerte Negra con pandemias recientes ayuda a poner en perspectiva los avances médicos y la importancia de la cooperación internacional.

