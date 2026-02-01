Paradoja: Héctor Magnetto coincide con Raúl Moneta (el BCRA es sospechoso)

Embed CLARÍN:

LA GRAN ESTAFA ARGENTINA



Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo… — Javier Milei (@JMilei) March 3, 2025

La AFA / TyC Sports

En tanto, Grupo Clarín y S. A. La Nación mantienen otro choque que no ha podido definir, con Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la Asociación del Fútbol Argentino. Fue el gran tema de enero (simultáneo, devastador, permanente), y no consiguieron tan siquiera romper el frente unido de AFA y al cierre de esta nota no ha conseguido que le devuelvan la televisación del fútbol de ascenso a TyC Sports. ¿Hay pólvora mojada en el cañón de los multimedios?

Por las dudas, Milei parece estar limpiando y recargando sus armas, con esmero aún cuando ya licuó gran parte del poder obtenido en el triunfo electoral de octubre 2015, con el que Grupo Clarín creyó colaborar.

Embed [NUEVO] El presidente Milei se reunió con un grupo de ciudadanos el 8 de enero. Son creadores de contenido que tienen entre 800 y 500 mil seguidores en distintas plataformas.



Quiénes son los influencers libertarios que dan la “batalla cultural” en redes y fueron recibidos en… pic.twitter.com/e0UZ5Jst2T — Chequeado (@Chequeado) February 1, 2026

A decir verdad, Grupo Clarín y S.A. La Nación parecían lograr, en determinado momento del conflicto, el apoyo de Javier Milei al bombardeo a Tapia / Toviggino / AFA. Sin embargo, luego el Ejecutivo Nacional decidió desaparecer a tiempo, antes que el edecán de Elisa Carrió, Matías Yofe, quedara embarrado por la casa en Pilar que es de AFA, no de Toviggino ni Tapia, quien además denunció por extorsión a un tal Leandro Camani, quien algún vínculo parece tener con gente de CC-ARI.

En el acto siguiente Grupo Clarín comprobó lo que muchos sospechaban: que Milei estaba informado con anticipación y detalle de todo lo que sucedería en el 'affair $LIBRA', una criptoestafa de impacto global. El Presidente estalló contra el diario Clarín, quien le retrucó con un dominical de una denuncia que involucra a la autoridad monetaria, el Banco Central, que con Milei es una repartición de la Casa Rosada.

La denuncia

Así comienza la buena crónica de Martín Angulo en Clarín:

"La Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó el 29 de diciembre pasado cinco domicilios de funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por presunta connivencia con casas de cambio de los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque para que puedan acceder al dólar oficial de manera ilegal cuando había restricciones cambiarios durante el Gobierno de Alberto Fernández. En uno de los operativos se secuestró un sumario interno de la casa de cambio "ARG EXCHANGE S.A"

Es una de las financieras que funcionó hasta 2024 y fue suspendida por irregularidades. Su principal accionista era Piccirillo y el presidente, Martín Migueles, quienes con Hauque eran socios en varias casas de cambio que están siendo investigadas. En la documentación constan las irregularidades y los montos de dólares que operaron en seis meses de 2023: 184 millones de dólares.

El documento, de 22 páginas, es un sumario interno que fue hallado en la casa de Analía Jaime, inspectora General de supervisión de entidades no financieras del BCRA. Los papeles fueron secuestrados junto con el celular de Jaime y una notebook, de las que la funcionaria dio las claves para que sean abiertas. Todo está bajo análisis del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal federal Franco Picardi.

"Puede ser material de trabajo o algo más. Eso lo dirá el avance de la investigación y se analizará en conjunto con todo lo que hay en el expediente", le dijo a Clarín una fuente del caso sobre el documento secuestrado.

En diálogo con este medio, Diego Carle, abogado de Jaime, negó cualquier irregularidad. "Lo tenía porque desde la pandemia trabaja de manera híbrida, algunos días en su domicilio y otras en el banco. Es documentación laboral porque su trabajo es controlar esas agencias", explicó.

La investigación se inició como un desprendimiento de otro expediente y por la declaración de un arrepentido. Carlos “Lobo” Smith, un oficial retirado de la Policía Federal, contó que formó parte de un operativo ilegal que Piccirillo le armó a Hauque para dejarle en su camioneta un arma y un kilo de cocaína para que sea detenido y evitar pagarle una deuda de seis millones de dólares. Piccirillo fue procesado y está en prisión domiciliaria.

Smith también contó que trasladaba "cantidades de dinero" de Piccirillo y que éste le relató que con Hauque tenía vínculos con funcionarios del BCRA para acceder al dólar oficial de manera irregular en 2022 y 2023 cuando había restricciones cambiarias. "Debés estar ganando una fortuna con el rulito. Por eso me boludeás tanto", consta en la causa un mensaje de Hauque a Piccirillo. (…)".

clarin bcra

De Moneta a Oddone

Todo esto sucede en un buen momento para el BCRA, tanto para el programa de compras de reservas como de reducción de los pesos sobrantes en el sistema, todo lo que ha reducido el 'riesgo país' (tal como sucede en casi todo el mundo en desarrollo, quizás por aumento de la desconfianza en lo que hace a USa / Donald Trump).

Pero las sombras sobre el comportamiento del BCRA han 'goteado' durante años pero nunca ocurrió algún resultado positivo.

Los casos más interesantes, aunque no relacionados, fueron:

las denuncias de Raúl Moneta por la intervención y liquidación del exBanco de Mendoza -que gente vinculada Grupo Clarín hasta celebró por las disputas tremendas en ese momento entre el fallecido empresario y Magnetto-;

por la intervención y liquidación del -que gente vinculada hasta celebró por las disputas tremendas en ese momento entre el fallecido empresario y Magnetto-; la intervención abusiva hasta contraria al Derecho de lo que fue el Grupo Oddone, litigio aún no concluido pese a las instancias judiciales favorables a Luis Oddone.

La anécdota es que por cuestiones coyunturales, los intereses de Héctor Magnetto terminen dándole fundamento a las denuncias en su momento de Moneta sobre lo discrecional, rarísimo y sospechoso de muchas acciones del BCRA. En el caso de la gestión de divisas durante los días de Alberto Fernández, andan dando vueltas muchos rumores pero en todos hay un episodio BCRA.

