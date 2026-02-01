Trump frenó ataque a Irán, un país que no ha sido invadido con éxito en los últimos 5 siglos

Por ejemplo, en el último siglo fueron infructuosos:

-la invasión anglo-soviética de 1941, en plena segunda guerra mundial. Tropas británicas y de la URSS buscaban asegurar suministros, campos petroleros y derrocar al Reza Shah Pahlavi, quien se negaba a expulsar ciudadanos alemanes.

-invasión de Irak (1980-1988), bajo el mando de Sadam Husein, se lanzó una incursión bélica a gran escala tras la Revolución Islámica de 1979. Buscaban controlar zonas ricas en petróleo pero todo terminó en una larga guerra de desgaste.

-En 2025 se dio la “guerra de los 12 días” con Israel una potencia de Medio Oriente que no tiene fronteras con Irán. A pesar de bombardeos coordinados con Estados Unidos, Tel Aviv no se animó a llegar tropas terrestres hasta la nación enemiga.

image Montañas y desiertos protegen a Irán de un posible ataque de Occidente

Irán está en la encrucijada del mundo.

Su territorio es considerado prácticamente inexpugnable ante una invasión terrestre convencional debido a su accidentada geografía, gran extensión y la robustez de sus instalaciones militares. Es el único país que conecta 3 continentes: Europa, Asia y África.

Tiene acceso a 3 mares: al Norte está el Caspio y al Sur el Golfo Pérsico y el de Omán. Sus costas marinas superan los 2.500 kilómetros de extensión y controla uno de los pasos más estratégicos del planeta, debido al comercio de petróleo: el Estrecho de Ormuz por donde pasa la quinta parte del crudo y gas a nivel mundial.

Cualquier conflicto bélico con Teherán podría derivar en una obturación de la navegación y la economía global podría quedar colapsada.

image Trump frenó su avance sobre Irán

Es un país geográficamente diverso que se extiende desde el Cáucaso al Norte hasta el Golfo Pérsico al sur. Está bordeado por montañas al Norte, Oeste y Este. Además, expuesto al cálido desierto del Sur. En otras palabras, quien pudiera superar las montañas luego debería hacer lo propio con un área donde reinan las arenas a lo largo de cientos de kilómetros. Son los lugares más calientes de los 5 continentes ya que han registrado temperaturas superiores a los 70 grados. Es un país geográficamente diverso que se extiende desde el Cáucaso al Norte hasta el Golfo Pérsico al sur. Está bordeado por montañas al Norte, Oeste y Este. Además, expuesto al cálido desierto del Sur. En otras palabras, quien pudiera superar las montañas luego debería hacer lo propio con un área donde reinan las arenas a lo largo de cientos de kilómetros. Son los lugares más calientes de los 5 continentes ya que han registrado temperaturas superiores a los 70 grados.

Luego, conquistar Irán por tierra parece una misión casi imposible.

Además, su capacidad militar es elevada: cuenta con más de 600.000 efectivos activos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1779333132241551767&partner=&hide_thread=false "Irán lo aprendió de Rusia".



Imágenes de cómo los misiles de Irán engañaron al sistema antiaereo de "Israel", una decena de misiles iraníes ejecutan minibombas señuelo y una vez el sistema colapsa,varios misiles balísticos alcanzan el objetivo previsto. pic.twitter.com/SdAtAUdRkx — (@DOGDEGA) April 14, 2024

Las armas más temidas de Irán

La República Islámica posee el arsenal de misiles ultrasónicos más extenso de su región. Los mismos han demostrado que pueden pueden volar sin inconvenientes hasta 2.000 kilómetros y vulnerar luego una “cúpula de hierro” de Israel que se consideraba “inatacable”.

En los últimos días del mes de enero de 2026 se conoció que centenares de drones chinos de última generación y decenas de plataformas anti aéreas fabricadas en Rusia han sido desembarcadas en las costas persas. Se suman a las naves no tripuladas iraníes que han tenido decisivo peso en los ataques de Moscú sobre Ucrania.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2017774120218280019&partner=&hide_thread=false ¡JAQUE MATE GLOBAL!

Si Irán bloquea Ormuz con apoyo ruso, $2 billones en petróleo de Arabia, Iraq, EAU y Qatar quedan atrapados. El barril saltaría a +$130, hundiendo al mundo en el caos. ¡Es la yugular del planeta y Trump lo sabe! #Hormuz #Petróleo #Trump... pic.twitter.com/hgLmQMDpIx — PolitiCrack, (@AnalistaClara) February 1, 2026

Finalmente, poseen kilos de uranio enriquecido por encima del 60 %, según reconocen las Naciones Unidas. Podrían haber fabricado en los últimos años “bombas radiactivas sucias” capaces de matar cientos de miles de personas si se arrojaran dentro de una ciudad. El súper best seller Yuval Harari (profesor en universidades de Israel con millones de copias de libros vendidas) sostuvo que una de las mayores amenazas para el futuro de la humanidad es el “terrorismo atómico”. Finalmente, poseen kilos de uranio enriquecido por encima del 60 %, según reconocen las Naciones Unidas. Podrían haber fabricado en los últimos años “bombas radiactivas sucias” capaces de matar cientos de miles de personas si se arrojaran dentro de una ciudad. El súper best seller Yuval Harari (profesor en universidades de Israel con millones de copias de libros vendidas) sostuvo que una de las mayores amenazas para el futuro de la humanidad es el “terrorismo atómico”.

Resumiendo: Irán le ha sumado a su intrincada geografía una serie de incógnitas internas y “áreas grises” que alejan la certidumbre total que necesitan los países occidentales antes de decidir una incursión bélica a gran escala.