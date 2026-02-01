“Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa. Tenemos una gran flota desplegada allá”, expresó Trump a Fox News en lo que representó un cambio de estrategia sobre lo que parecía ser un ataque inminente.
APERTURA DEL DIÁLOGO
Trump frenó ataque a Irán, un país que no ha sido invadido con éxito en los últimos 5 siglos
El presidente de USA, Donald Trump, confirmó conversaciones para rebajar las tensiones. Sus analistas conocen que "la República Islámica de Irán no es Venezuela”.
De acuerdo con The New York Times, la armada estadounidense mantiene al portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo, acompañado de buques equipados con misiles Tomahawk, cazas F-35 y aviones F/A-18.
En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní realizó maniobras navales de dos días con fuego real en el estrecho de Ormuz para fortalecer la defensa nacional.
¿Por qué Irán no ha podido ser invadido en 500 años?
Los persas han sufrido varias invasiones significativas a lo largo de su historia, siendo las más destacadas la conquista musulmana en el siglo VII y la de Alejandro Magno hace más de 2.000 años.
Sin embargo, mantiene los mismos límites fronterizos que hace medio milenio ya que pudo rechazar muchos intentos de ocupación.
Por ejemplo, en el último siglo fueron infructuosos:
-la invasión anglo-soviética de 1941, en plena segunda guerra mundial. Tropas británicas y de la URSS buscaban asegurar suministros, campos petroleros y derrocar al Reza Shah Pahlavi, quien se negaba a expulsar ciudadanos alemanes.
-invasión de Irak (1980-1988), bajo el mando de Sadam Husein, se lanzó una incursión bélica a gran escala tras la Revolución Islámica de 1979. Buscaban controlar zonas ricas en petróleo pero todo terminó en una larga guerra de desgaste.
-En 2025 se dio la “guerra de los 12 días” con Israel una potencia de Medio Oriente que no tiene fronteras con Irán. A pesar de bombardeos coordinados con Estados Unidos, Tel Aviv no se animó a llegar tropas terrestres hasta la nación enemiga.
Irán está en la encrucijada del mundo.
Su territorio es considerado prácticamente inexpugnable ante una invasión terrestre convencional debido a su accidentada geografía, gran extensión y la robustez de sus instalaciones militares. Es el único país que conecta 3 continentes: Europa, Asia y África.
Tiene acceso a 3 mares: al Norte está el Caspio y al Sur el Golfo Pérsico y el de Omán. Sus costas marinas superan los 2.500 kilómetros de extensión y controla uno de los pasos más estratégicos del planeta, debido al comercio de petróleo: el Estrecho de Ormuz por donde pasa la quinta parte del crudo y gas a nivel mundial.
Cualquier conflicto bélico con Teherán podría derivar en una obturación de la navegación y la economía global podría quedar colapsada.
Luego, conquistar Irán por tierra parece una misión casi imposible.
Además, su capacidad militar es elevada: cuenta con más de 600.000 efectivos activos.
Las armas más temidas de Irán
La República Islámica posee el arsenal de misiles ultrasónicos más extenso de su región. Los mismos han demostrado que pueden pueden volar sin inconvenientes hasta 2.000 kilómetros y vulnerar luego una “cúpula de hierro” de Israel que se consideraba “inatacable”.
En los últimos días del mes de enero de 2026 se conoció que centenares de drones chinos de última generación y decenas de plataformas anti aéreas fabricadas en Rusia han sido desembarcadas en las costas persas. Se suman a las naves no tripuladas iraníes que han tenido decisivo peso en los ataques de Moscú sobre Ucrania.
Resumiendo: Irán le ha sumado a su intrincada geografía una serie de incógnitas internas y “áreas grises” que alejan la certidumbre total que necesitan los países occidentales antes de decidir una incursión bélica a gran escala.