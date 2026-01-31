San Lorenzo 1-0 Central Córdoba: El Ciclón se impuso por la mínima antes del clásico contra Huracán

En un partido que no le sobró absolutamente nada pero donde sí fue superior, San Lorenzo venció a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1-0 con gol de Gregorio Rodríguez para conseguir su segunda victoria consecutiva en este Torneo Apertura. Ahora el Ciclón se prepara para el clásico contra Huracán.

Resumen de la victoria de San Lorenzo Fue un partido más que trabado donde las situaciones no abundaron. La postura de San Lorenzo fue clara desde el principio queriendo adueñarse de la pelota para avanzar con sociedades, mientras que Central Córdoba buscó salir de contra. Durante el primer tiempo el plan le salió mejor al Ferroviario pero no fue efectivo, por lo que todo terminó igualado en los primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo el Ciclón salió mucho más enchufado, revitalizado en el ataque por el ingreso de Gregorio Rodríguez que terminó siendo clave. 10 minutos después del descanso, Ezequiel Cerutti salvó una pelota que se iba por la línea de fondo, Alexis Cuello fabricó una jugada extraordinaria adentro del área y metió el centro atrás para que el joven Gregorio Rodríguez anote y ponga a San Lorenzo en ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017716777061404926?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2017716777061404926%7Ctwgr%5Ec999d23b88666488029dd66aca419125bb2b648f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17698886091015127&partner=&hide_thread=false ¡DEBUT GOLEADOR! El Pocho Cerutti la dejó viva, Cuello enganchó y asistió a Gregorio Rodríguez para el 1-0 de San Lorenzo ante Central Córdoba.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6whBbYQKuv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 31, 2026 Una vez que anotó el primer gol, San lorenzo mejoró y mucho en su juego y tuvo situaciones para anotar el segundo en los pies de Cuello y Facundo Gulli pero no aprovechó. Central Córdoba terminó yendo a buscar la igualdad sin ideas pero con mucho empuje. Sobre el final se dio una gran polémica ya que el Ferroviario reclamó penal de Ignacio Perruzzi a Michael Santos, pero Fernando Echenique no pitó la falta.

Finalmente San Lorenzo se terminó quedando con el triunfo por 1-0 en un partido donde supo sufrir por momentos pero lo terminó ganando de buena manera. La nota negativa de la tarde fue la salida de Jhohan Romaña lesionado, que ahora podría ser baja para lo que será el clásico contra Huracán de la próxima semana en Parque Patricios. Embed Resumen del partido Live Blog Post Fin del partido: ¡GANÓ SAN LORENZO! Live Blog Post Central Córdoba reclama penal sobre el final del partido Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017724821434507693&partner=&hide_thread=false ¡POLÉMICA EN BAJO FLORES! ¿Era penal de Perruzzi sobre Michael Santos sobre el final del partido?ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/26JQVz5hy0 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 31, 2026 Live Blog Post Central Córdoba no llega al arco rival El Ferroviario no encuentra los caminos para llegar al empate Live Blog Post Minuto 26 ST: ¡Se salvó San Lorenzo! El Ciclón casi se mete un gol en contra VER + Live Blog Post Minuto 22 ST: ¡Se lo perdió Gulli! El Ciclón otra vez estuvo cerca del segundo Live Blog Post Minuto 19 ST: ¡Se lo perdió Cuello! El delantero de San Lorenzo hizo una gran jugada y la pelota se fue al lado del palo Live Blog Post Minuto 10 ST: ¡GOOOOOL DE SAN LORENZO! Tras una gran jugada de Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez anotó abajo del arco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017716777061404926&partner=&hide_thread=false ¡DEBUT GOLEADOR! El Pocho Cerutti la dejó viva, Cuello enganchó y asistió a Gregorio Rodríguez para el 1-0 de San Lorenzo ante Central Córdoba.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6whBbYQKuv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 31, 2026 VER + Live Blog Post Minuto 9 ST: Se lo perdió Central Córdoba Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo Live Blog Post Terminó el primer tiempo Live Blog Post San Lorenzo no llega al arco rival El Ciclón no encuentra los caminos para inquietar a Central Córdoba Live Blog Post Partido trabado en el Nuevo Gasómetro El encuentro se está peleando en la mitad de la cancha y los arqueros tienen poca participación Live Blog Post Central Córdoba tiene las más claras San Lorenzo tiene la pelota pero el más peligroso y el que llega más claro es el Ferroviario Live Blog Post Minuto 13: ¡Lo tuvo Central Córdoba! El Ferroviario tuvo una clarísima pero no aprovechó y se salvó San Lorenzo Live Blog Post Dos posturas contrarias San Lorenzo apuesta a la tenencia de pelota y salida clara mientras que Central Córdoba se cierra atrás para salir de contra Live Blog Post Minuto 6: ¡Lo tuvo Central Córdoba! Tijanovich corrió en soledad y exigió a Orlando Gill Live Blog Post EMPEZÓ EL PARTIDO Live Blog Post San Lorenzo y Central Córdoba con formaciones confirmadas Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017686099217223989&partner=&hide_thread=false TODO LISTO EN EL NUEVO GASÓMETRO: San Lorenzo recibe a Central Córdoba por la fecha 3 de la Zona A del #TorneoClausura. 17:30 (ARG)ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4etVGgxqPo — SportsCenter (@SC_ESPN) January 31, 2026 VER + Live Blog Post Dónde ver San Lorenzo vs Central Córdoba El partido se transmitirá a partir de las 17:30 por ESPN Premium