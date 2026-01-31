En un partido que no le sobró absolutamente nada pero donde sí fue superior, San Lorenzo venció a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1-0 con gol de Gregorio Rodríguez para conseguir su segunda victoria consecutiva en este Torneo Apertura. Ahora el Ciclón se prepara para el clásico contra Huracán.
San Lorenzo 1-0 Central Córdoba: El Ciclón se impuso por la mínima antes del clásico contra Huracán
San Lorenzo se quedó con la victoria ante Central Córdoba gracias al gol de Gregorio Rodríguez. Hubo polémica en el final.
EN VIVO
-
19:27
Fin del partido: ¡GANÓ SAN LORENZO!
-
19:19
Central Córdoba reclama penal sobre el final del partido
-
19:12
Central Córdoba no llega al arco rival
-
19:01
Minuto 26 ST: ¡Se salvó San Lorenzo!
-
18:58
Minuto 22 ST: ¡Se lo perdió Gulli!
-
18:54
Minuto 19 ST: ¡Se lo perdió Cuello!
-
18:45
Minuto 10 ST: ¡GOOOOOL DE SAN LORENZO!
-
18:44
Minuto 9 ST: Se lo perdió Central Córdoba
-
18:35
Comenzó el segundo tiempo
-
18:17
Terminó el primer tiempo
-
18:09
San Lorenzo no llega al arco rival
-
17:57
Partido trabado en el Nuevo Gasómetro
-
17:50
Central Córdoba tiene las más claras
-
17:43
Minuto 13: ¡Lo tuvo Central Córdoba!
-
17:38
Dos posturas contrarias
-
17:35
Minuto 6: ¡Lo tuvo Central Córdoba!
-
17:26
EMPEZÓ EL PARTIDO
-
16:55
San Lorenzo y Central Córdoba con formaciones confirmadas
-
16:48
Dónde ver San Lorenzo vs Central Córdoba
Resumen de la victoria de San Lorenzo
Fue un partido más que trabado donde las situaciones no abundaron. La postura de San Lorenzo fue clara desde el principio queriendo adueñarse de la pelota para avanzar con sociedades, mientras que Central Córdoba buscó salir de contra. Durante el primer tiempo el plan le salió mejor al Ferroviario pero no fue efectivo, por lo que todo terminó igualado en los primeros 45 minutos.
En el segundo tiempo el Ciclón salió mucho más enchufado, revitalizado en el ataque por el ingreso de Gregorio Rodríguez que terminó siendo clave. 10 minutos después del descanso, Ezequiel Cerutti salvó una pelota que se iba por la línea de fondo, Alexis Cuello fabricó una jugada extraordinaria adentro del área y metió el centro atrás para que el joven Gregorio Rodríguez anote y ponga a San Lorenzo en ventaja.
Una vez que anotó el primer gol, San lorenzo mejoró y mucho en su juego y tuvo situaciones para anotar el segundo en los pies de Cuello y Facundo Gulli pero no aprovechó. Central Córdoba terminó yendo a buscar la igualdad sin ideas pero con mucho empuje. Sobre el final se dio una gran polémica ya que el Ferroviario reclamó penal de Ignacio Perruzzi a Michael Santos, pero Fernando Echenique no pitó la falta.
Finalmente San Lorenzo se terminó quedando con el triunfo por 1-0 en un partido donde supo sufrir por momentos pero lo terminó ganando de buena manera. La nota negativa de la tarde fue la salida de Jhohan Romaña lesionado, que ahora podría ser baja para lo que será el clásico contra Huracán de la próxima semana en Parque Patricios.
Resumen del partido
