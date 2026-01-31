urgente24
en vivo TORNEO APERTURA

San Lorenzo 1-0 Central Córdoba: El Ciclón se impuso por la mínima antes del clásico contra Huracán

San Lorenzo se quedó con la victoria ante Central Córdoba gracias al gol de Gregorio Rodríguez. Hubo polémica en el final.

31 de enero de 2026 - 16:50

EN VIVO

En un partido que no le sobró absolutamente nada pero donde sí fue superior, San Lorenzo venció a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1-0 con gol de Gregorio Rodríguez para conseguir su segunda victoria consecutiva en este Torneo Apertura. Ahora el Ciclón se prepara para el clásico contra Huracán.

Resumen de la victoria de San Lorenzo

Fue un partido más que trabado donde las situaciones no abundaron. La postura de San Lorenzo fue clara desde el principio queriendo adueñarse de la pelota para avanzar con sociedades, mientras que Central Córdoba buscó salir de contra. Durante el primer tiempo el plan le salió mejor al Ferroviario pero no fue efectivo, por lo que todo terminó igualado en los primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo el Ciclón salió mucho más enchufado, revitalizado en el ataque por el ingreso de Gregorio Rodríguez que terminó siendo clave. 10 minutos después del descanso, Ezequiel Cerutti salvó una pelota que se iba por la línea de fondo, Alexis Cuello fabricó una jugada extraordinaria adentro del área y metió el centro atrás para que el joven Gregorio Rodríguez anote y ponga a San Lorenzo en ventaja.

Una vez que anotó el primer gol, San lorenzo mejoró y mucho en su juego y tuvo situaciones para anotar el segundo en los pies de Cuello y Facundo Gulli pero no aprovechó. Central Córdoba terminó yendo a buscar la igualdad sin ideas pero con mucho empuje. Sobre el final se dio una gran polémica ya que el Ferroviario reclamó penal de Ignacio Perruzzi a Michael Santos, pero Fernando Echenique no pitó la falta.

Finalmente San Lorenzo se terminó quedando con el triunfo por 1-0 en un partido donde supo sufrir por momentos pero lo terminó ganando de buena manera. La nota negativa de la tarde fue la salida de Jhohan Romaña lesionado, que ahora podría ser baja para lo que será el clásico contra Huracán de la próxima semana en Parque Patricios.

Resumen del partido

Live Blog Post

Fin del partido: ¡GANÓ SAN LORENZO!

Live Blog Post

Central Córdoba reclama penal sobre el final del partido

Live Blog Post

Central Córdoba no llega al arco rival

El Ferroviario no encuentra los caminos para llegar al empate

Live Blog Post

Minuto 26 ST: ¡Se salvó San Lorenzo!

El Ciclón casi se mete un gol en contra

Live Blog Post

Minuto 22 ST: ¡Se lo perdió Gulli!

El Ciclón otra vez estuvo cerca del segundo

Live Blog Post

Minuto 19 ST: ¡Se lo perdió Cuello!

El delantero de San Lorenzo hizo una gran jugada y la pelota se fue al lado del palo

Live Blog Post

Minuto 10 ST: ¡GOOOOOL DE SAN LORENZO!

Tras una gran jugada de Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez anotó abajo del arco

Live Blog Post

Minuto 9 ST: Se lo perdió Central Córdoba

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo

Live Blog Post

San Lorenzo no llega al arco rival

El Ciclón no encuentra los caminos para inquietar a Central Córdoba
Live Blog Post

Partido trabado en el Nuevo Gasómetro

El encuentro se está peleando en la mitad de la cancha y los arqueros tienen poca participación
Live Blog Post

Central Córdoba tiene las más claras

San Lorenzo tiene la pelota pero el más peligroso y el que llega más claro es el Ferroviario

Live Blog Post

Minuto 13: ¡Lo tuvo Central Córdoba!

El Ferroviario tuvo una clarísima pero no aprovechó y se salvó San Lorenzo

Live Blog Post

Dos posturas contrarias

San Lorenzo apuesta a la tenencia de pelota y salida clara mientras que Central Córdoba se cierra atrás para salir de contra
Live Blog Post

Minuto 6: ¡Lo tuvo Central Córdoba!

Tijanovich corrió en soledad y exigió a Orlando Gill

Live Blog Post

EMPEZÓ EL PARTIDO

Live Blog Post

San Lorenzo y Central Córdoba con formaciones confirmadas

Live Blog Post

Dónde ver San Lorenzo vs Central Córdoba

El partido se transmitirá a partir de las 17:30 por ESPN Premium

