Champions League: El increíble duelo de DT que se podría dar en 8vos

Luego de realizado el sorteo de los 16vos de final de la Champions League todas las miradas quedaron puestas en el duelo del morbo, el que protagonizarán el Benfica de Mourinho y el Real Madrid. Pero luego de esa llave, en 8vos de final, puede haber un viejo duelo de entrenadores que lleva casi dos décadas.
Si bien el duelo Benfica-Real Madrid presenta mucho morbo por la actualidad y por el partido jugado recientemente por la última fecha de la fase de liga de la Champions League, hay otro que se podría dar en octavos de final con mucho más morbo, y que data de hace dos décadas, es un duelo de entrenadores no de equipos.
Si el Benfica de José Mourinho da el batacazo nuevamente y elimina al Real Madrid, en octavos de final tiene dos posibles rivales y ambos serían duelos calientes. El primero por el equipo al que enfrentaría, su clásico rival, el Sporting de Lisboa. El segundo por su DT, ya que podrían cruzarse en octavos de final el Benfica de José Mourinho con el Manchester City de Josep Guardiola.
Si eso se llega a dar será un placer para los viejos futboleros que siguen el duelo Mourinho-Guardiola desde hace casi dos décadas, y dirigiendo a distintos equipos. El pico de esta rivalidad se dio cuando Guardiola dirigía al Barcelona de Messi y Mourinho al Madrid de Cristiano.
Para sumarle morbo a este enfrentamiento cabe aclarar que el Manchester City de Guardiola le debe la clasificación al 8vos de final al Benfica de Mourinho, ya que si los lusos no derrotaban a los españoles entonces el City bajaba a 16vos y el Madrid se metía en octavos. Así que podemos decir que Mou ayudó a Pep.
Parece que al Benfica lo sigue un aura especial en esta Champions League, primero por la forma de clasificar y segundo por los enfrentamientos que puede tener, y sabiendo se inferior, ya que terminó 24º, quien dice que no haga la épica eliminando primero al Madrid y luego al City, y así buscar romper la maldición de Guttmann, que ya lleva 64 años.
