Champions League: El inesperado rival que le puede tocar al Real Madrid de Mastantuono

Real Madrid podría cruzarse con un rival incómodo en los 16vos de final de la Champions League.

La pesadilla en Champions League que puede repetirse para el Real Madrid

Antes de contarles todo debemos aclarar un poco como es esto de los playoffs o 16vos de final y de los 8vos de final de la Champions League. El sorteo será mañana viernes 30 de enero a las 8 de la mañana de Argentina. Ya están pre armados los cuadros de acuerdo a las posiciones finales y cada equipo tiene dos posibles rivales, salvo los clasificados a 8vos de final que tienen 4 posibles rivales. Todo esto se definirá el viernes.