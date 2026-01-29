La Champions League tuvo su última fecha de fase de grupos y fue infartante. El Real Madrid de Franco Mastantuono cayó sobre el final por 4 a 2 con Benfica con un gol sobre el final del arquero de conjunto luso que cambió todo. Clasificó a Benfica a los playoffs (o 16vos de final) y dejó afuera de 8vos al Madrid. Ahora se conocieron los dos posibles rivales en la próxima instancia, y uno de ellos es mucho morbo.
INCREÍBLE
Champions League: El inesperado rival que le puede tocar al Real Madrid de Mastantuono
Real Madrid jugará los playoffs de la Champions League y ya se conocen los dos posibles rivales, uno de ellos es de no creer. Este viernes (30/1) el sorteo.
La pesadilla en Champions League que puede repetirse para el Real Madrid
Antes de contarles todo debemos aclarar un poco como es esto de los playoffs o 16vos de final y de los 8vos de final de la Champions League. El sorteo será mañana viernes 30 de enero a las 8 de la mañana de Argentina. Ya están pre armados los cuadros de acuerdo a las posiciones finales y cada equipo tiene dos posibles rivales, salvo los clasificados a 8vos de final que tienen 4 posibles rivales. Todo esto se definirá el viernes.
Se emparejan dos de los mejores clasificados con dos equipos de los peores clasificados. En los 16vos de final de la Champions League juegan los equipos que ocuparon la posición 9º a 24º y ellos se emparejan dos de arriba con dos de abajo. Por ejemplo, el 9º y 10º con el 23º y 24º, ahí es donde se sortea y se ve cómo se arman esas dos llaves.
Este último ejemplo es el del Real Madrid, ya que el equipo español quedó 9º, la mejor posición de los 16vos de final, e irá junto con Inter que quedó 10º. Estos dos equipos pueden enfrentarse al 23º y 24º de la tabla, algo que no debería generar incomodidad ni en el “Merengue” ni en el “Neroazzurri” pero el nombre del 24º al Madrid le genera pánico.
El 23º es una de las sorpresas, Bodo Glimt, que se metió en la siguiente instancia por dos triunfos en las últimas dos fechas. El 24º es nada más y nada menos que el Benfica de José Mourinho, sí, el que lo acaba de mandar a los playoffs con un gol de su arquero a los 97 minutos de juego.
Pasando en limpio los posibles rivales de Real Madrid son Bodo Glimt y Benfica. Si el sorteo de mañana a la mañana nos arroja un Real Madrid-Benfica créanme que sean cuales sean los otros cruces este se llevará todas las miradas, será el partido con más morbo, y que le generará una gran incomodidad al Real Madrid. Mourinho ya se frota las manos.
+ de Golazo24
Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River
Di Carlo y Gallardo anunciaron al último refuerzo de River: "Está contento"
Potencia y colocación: así fue el golazo de Juanfer Quintero de tiro libre