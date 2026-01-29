Esposa de Bruce Willis detalla la salud del actor y deja dato sensible

Y siguió: “Bruce nunca, nunca se rindió. Creo que ahí reside tanto la bendición como la maldición de esta enfermedad: que nunca fue consciente de que la padecía, y, sinceramente, me alegra mucho que sea así. Me tranquiliza saber que no lo sabe".

En ese contexto, Heming Willis aseguró que su esposo aún la reconoce a ella y a sus hijas.

“Él sigue estando muy presente en su cuerpo”, dijo. “Tiene una forma de conectarse conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma en la que te conectarías con un ser querido, pero sigue siendo muy hermosa. Sigue siendo muy significativa”.

Bruce Willis tiene anosognosia

De acuerdo con Heming Willis, la falta de conciencia del actor sobre la enfermedad de debe a que padece anosognosia.

"Existe una afección neurológica asociada a la demencia frontotemporal y a otros tipos de demencia, llamada anosognosia, en la que su cerebro no puede identificar lo que le sucede", explicó.

Según añadió, las personas con anosognosia "perciben esa situación como su normalidad, sin ser conscientes de que algo ha cambiado".

"La gente piensa que esto podría ser negación, como si no quisieran ir al médico porque piensan: 'Estoy bien, estoy bien'. En realidad, es la anosognosia la que entra en juego. No es negación. Es solo que su cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad".

La Clínica Cleveland señala que, la anosognosia "es una afección en la que el cerebro no puede reconocer una o más afecciones de salud. Es muy común en trastornos mentales como la esquizofrenia y el Alzheimer".

Embed - The Unexpected Journey: Emma Heming Willis on Caregiving and Resilience

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Vale recordar que, en marzo del 2022, se anunció que Bruce Willis padecía afasia. Pronto se supo un diagnóstico más certero: demencia frontotemporal.

Según MedlinePlus, "la demencia frontotemporal (DFT) es una forma poco común de demencia similar al mal de Alzheimer, excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro".

Este tipo de demencia puede afectar los lóbulos frontal y temporal del cerebro que, generalmente, se asocian con la personalidad, la conducta y el lenguaje.

El diagnóstico del actor derivó en su retiro del cine en 2022.

Debido a su enfermedad, Bruce Willis, ya no puede no puede comunicarse con normalidad.

"Tiene más problemas de lenguaje que de comportamiento y no quiero decir que tengamos suerte con eso, pero por lo que he oído sobre los síntomas de comportamiento, son realmente difíciles", detalló la esposa del actor.

