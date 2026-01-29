Incendios en el sur: el Gobierno prorroga la Emergencia Ígnea sin esperar al Congreso

En medio del avance de los incendios forestales en el sur del país, el Gobierno nacional resolvió prorrogar por decreto la Ley de Emergencia Ígnea, una decisión que apunta a garantizar respuestas inmediatas mientras continúa el debate interno sobre si el tema será incorporado al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para febrero.
En la Casa Rosada sostienen que la urgencia operativa no admite demoras legislativas. Por eso, el Ejecutivo avanzará con una prórroga administrativa que permita mantener herramientas excepcionales para combatir el fuego, asistir a las provincias afectadas y coordinar recursos, sin esperar los tiempos del Parlamento. “La emergencia no puede quedar atada a una discusión política”, resumen en despachos oficiales. La medida se oficializará en las próximas horas.
La definición se da en un contexto de fuerte presión por parte de los gobernadores patagónicos, que reclaman mayor apoyo ante una temporada crítica. Según datos oficiales, los incendios ya arrasaron con cerca de 230 mil hectáreas, lo que encendió alarmas tanto ambientales como políticas. En ese escenario, el tema se convirtió en una variable sensible dentro de las negociaciones que el oficialismo mantiene con las provincias por otros proyectos clave.
Mientras evalúa el alcance del decreto —incluyendo si incorporará nuevos recursos y qué zonas quedarán comprendidas—, el Gobierno también busca evitar que la emergencia ígnea se transforme en moneda de cambio dentro del Congreso. En Balcarce 50 reconocen que el reclamo puede influir en el clima legislativo, especialmente en un período atravesado por discusiones de alto voltaje, como la reforma laboral.
El Gobierno soltó los fondos
En paralelo, el Ejecutivo dio una señal concreta de asistencia financiera. A través de una resolución del Ministerio de Seguridad, se formalizó la transferencia de más de 100 mil millones de pesos al sistema nacional de Bomberos Voluntarios. Los fondos serán distribuidos entre más de mil asociaciones en todo el país y estarán destinados a equipamiento, indumentaria, materiales y otros insumos esenciales para tareas de prevención y combate del fuego.
El esquema de asignación incluye además partidas específicas para federaciones provinciales, programas de capacitación y el fortalecimiento de la Agencia Federal de Emergencias. Desde el Gobierno remarcan que los desembolsos estarán sujetos a controles administrativos y se ejecutarán de manera progresiva.
La prórroga que se prepara tiene como antecedente el régimen de emergencia declarado en 2022 y extendido durante 2023, que perdió vigencia a comienzos de este año. En el oficialismo aclaran que no descartan un debate legislativo de fondo, pero subrayan que la prioridad actual es garantizar capacidad de respuesta inmediata en las zonas afectadas.
Con este movimiento, el Ejecutivo busca equilibrar dos frentes: atender la urgencia que plantean los incendios y preservar margen de maniobra política en el Congreso. La decisión final sobre si el tema ingresará o no al temario de extraordinarias se definirá en los próximos días, en una mesa política clave para ordenar la agenda parlamentaria del Gobierno.
