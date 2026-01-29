El secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) - Metrodelegados, Roberto 'Beto' Pianelli, falleció este jueves (29/01) a los 59 años. La noticia fue confirmada por el gremio a través de las redes sociales.
TENÍA 59 AÑOS
Murió Beto Pianelli, líder de los Metrodelegados
Roberto 'Beto' Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro / Metrodelegados, falleció a los 59 años.
Según informó El Destape, Pianelli -que era trasplantado renal- se encontraba internado y contrajo una bacteria intrahospitalaria que derivó en una falla renal. "Fue repentino", dijeron desde su entorno.
Pianelli encabezó desde 2011 el sindicato, que en 2015 alcanzó la personería gremialtras largas negociaciones. Y en los últimos años estuvo al frente de las denuncias de los metrodelegados por la presencia de asbesto cancerígenos en los vagones del Subte Línea B.
A la par de su rol en este gremio, también se desempeñaba como Secretario de Salud de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
