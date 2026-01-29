Javier Milei se pasó de rosca en X y la gente se lo hizo saber (otra vez)

Porque, a diferencia de otras cruzadas digitales del Presidente, las respuestas más likeadas fueron críticas, muchas muy duras, marcando el hartazgo con el estilo infantil y agresivo del presidente. Estos son algunos de los más destacados (y brutales):

"JAVO ESTÁS MÁS MOGÓLICO QUE HACE DOS AÑOS"

"Tenemos el presidente más pelotudo del mundo. Fenómeno subnormal."

"Andate a la concha de tu madre hijo de remil puta Amante de judíos y la puta que te parió".

"Algún traductor mogólic-español?"

"Ponete el conchero de una vez por todas, gordo, y dejános vivir en paz" , en referencia al casco de bomberos, un guiño a los incendios en la Patagonia.

"Te están esperando en la Patagonia para ver qué esquema vas a armar para enfrentar este desastre. Tus no dotes artísticas me parece que no les importan".

Mientras Milei se pelea en X, el sur del país atraviesa una emergencia ambiental con más de 100.000 hectáreas quemadas, brigadistas denunciando falta de recursos y provincias pidiendo ayuda nacional.

image Un video militante acusó a Jairo Straccia de operar para Techint y Javier Milei lo amplificó con insultos. El tuit sumó cientos de miles de vistas y una catarata de críticas fuertes.

El modelo Milei, las fábricas preocupadas y Jairo Straccia como chivo expiatorio

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), parte clave de la Ley Bases, ofrece estabilidad fiscal por 30 años, reducción del Impuesto a las Ganancias al 25%, exenciones aduaneras y libertad para girar divisas, siempre que las inversiones superen los USD 200 millones. El Gobierno dice que ya hay proyectos por más de USD 60.000 millones en carpeta, entre Vaca Muerta, minería y energía solar.

Straccia viene señalando desde hace meses que ese esquema puede terminar favoreciendo a las importaciones baratas (especialmente de acero chino) y golpear fuerte a los proveedores nacionales. Y no es una postura marginal; de hecho, cámaras metalúrgicas y pymes industriales vienen advirtiendo lo mismo.

Ahí está el punto incómodo: marcar los riesgos del modelo no te convierte automáticamente en "ensobrado", y mucho menos justifica que el Presidente escrache a un periodista con apodos de jardín de infantes. El propio Straccia respondió al posteo con una frase fuerte: "Y un día te das cuenta que para tratar con el Presidente tenés que aplicar los mismos métodos que con un chico de 5 años".

tweet-2016607364502216839 Straccia marcó los riesgos técnicos del RIGI y Milei respondió con chicanas, mientras crece el hartazgo social en todo el país.

Ver posteo original en X

Milei conserva un núcleo duro que festeja cada ataque y repite "VLLC" como mantra. Pero esta vez quedó claro que hay una franja cada vez más amplia (incluso gente que lo votó) que ve estas salidas como una distracción inútil frente a los verdaderos problemas: inflación acumulada todavía arriba del 200% interanual, consumo planchado, industrias en alerta, incendios arrasando la Patagonia y un Estado que parece más activo en X que en el territorio.

Milei está en su derecho de defender el RIGI, discutir con Techint o cruzar a economistas todo lo que quiera. Lo que ya empieza a pasar factura es hacerlo desde el lugar del troll y no desde el rol presidencial.

Cuando el Presidente baja al barro del insulto personal, el que queda embarrado es él. Y mientras tanto, los incendios siguen, las fábricas miran de reojo las importaciones y los periodistas quedan en medio de una pelea que debería ser política, no adolescente.

