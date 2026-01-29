Petróleo convencional: Retenciones 0% antes de la metamorfosis del Golfo San Jorge

- Retenciones 0%: Si el precio internacional del barril (Brent) es igual o inferior a US$65 (Valor Base), las exportaciones no pagarán derechos.

- Retenciones 8%: Si el precio internacional supera los US$80 (Valor de Referencia), se aplicará la alícuota fija del 8%.

- Esquema móvil: Si el precio fluctúa entre los US$65 y US$80, se aplicará una fórmula variable.

Esto representa una mejora sustancial respecto al esquema anterior, que activaba las retenciones a partir de los US$45 por barril.

En una "situación compleja"

PAE en Cerro Dragón, Chubut (Foto El Patagónico). Cerro Dragón es uno de los históricos yacimientos más productivos de petróleo convencional en Argentina.

En los considerandos de la medida, el Ejecutivo reconoce la "situación compleja" que atraviesa la producción convencional debido al "natural grado de agotamiento de los yacimientos" y el incremento de los costos operativos.

La medida llega tras una serie de acuerdos firmados entre el Ministerio de Economía, la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y las provincias petroleras tradicionales —Chubut, Neuquén y Santa Cruz—, que venían reclamando herramientas para sostener el empleo y la inversión en sus cuencas, las cuales han ido perdiendo protagonismo frente al no convencional.

"Los esfuerzos provinciales y empresariales requieren de un acompañamiento del Estado Nacional mediante la adecuación de los instrumentos fiscales vigentes, de modo tal de propender a mejorar la competitividad del sector", señala el texto oficial.

Vale mencionar que la Secretaría de Energía será la encargada de definir en los próximos 60 días las normas complementarias para aplicar este beneficio. Un punto clave será la fiscalización: para calcular el impuesto, se tomará en cuenta la proporción exacta de crudo convencional que produce cada área de concesión, separándolo de la producción no convencional si la hubiera.

La medida entrará en vigencia operativa una vez que se dicten estas normas técnicas o se cumpla el plazo de dos meses estipulado en el decreto.

La metamorfosis del Golfo San Jorge

DLS se despide esta semana de la Cuenca del Golfo San Jorge. La especializada en equipos petroleros vendió sus activos en la Cuenca a un consorcio local con anclaje sindical, liderado por Pablo Pires, un empresario del negocio de transporte que se expande sobre el de servicios petroleros, titular de compañías de logístico y otros servicios de transporte como SGA y Vientos del Sur. Y se le suman dos referentes exGrupo Aconcagua (ahora Tango Energy): Diego Trabuco y Javier Basso, quienes participan del esquema societario que toma el mando de la operación.

La venta, que será aprobada formalmente este viernes en Oslo, porque DLS es controlada por el grupo Archer que está fondeado en Noruega, contempla la cesión de 22 equipos de pulling y workover ubicados en Chubut y Santa Cruz.

Según el sitio especializado 'EconoJournal', el cambio de manos tiene respaldo de Jorge 'Loma' Ávila y de sus principales alfiles en la conducción del sindicato de petroleros privados de Chubut.

image Jorge 'Loma' Ávila.

El aval del líder gremial es clave para viabilizar el redimensionamiento (resizing) del personal empleado por DLS, que hoy ronda los 740 operarios.

El esquema es similar al que se instrumentó cuando Pecom adquirió los yacimientos de YPF El Trébol y Campamento Central a principios de 2025. En ese momento, Pires —junto con Leonardo Pichintiniz, titular de Copesa, otra empresa de servicios— crearon la firma Nacidos con YPF (NCY) para depurar, con el respaldo del sindicato petrolero, el universo de proveedores heredado de la petrolera bajo control estatal en esos bloques.

En los últimos meses, Pires se distanció de Pichintiniz y se retiró de NCY. Ahora vuelve a cobrar protagonismo con esta adquisición de los equipos de pulling y WO en Chubut. Pichintiniz, por su parte, también expande su posicionamiento como empresario petrolero: acaba de firmar con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, un acuerdo para operar el área Restinga Alí, un campo que YPF le revirtió la Petrominera, la empresa provincial de energía.

Mientras tanto, DLS concentrará su actividad en Neuquén, donde es uno de los principales proveedores de unidades de perforación de 7500 HHP en Vaca Muerta.

Vaca-Muerta-2022-scaled.webp DLS concentrará su actividad en Vaca Muerta.

La venta de los activos del Golfo de DLS es un emergente más de la profunda metamorfosis que atraviesa la cuenca con epicentro en Comodoro Rivadavia en los últimos años. Replica, en los hechos, la decisión que antes tomaron otras empresas de servicios internacionales como Weatherford, Baker Hughes, Halliburton y Schlumberger.

La salida de YPF de Chubut y Santa Cruz catalizó aún más esa tendencia. A principios de enero, la petrolera que conduce Horacio Marín oficializó la venta de Manantiales Behr, el último campo que conservaba en Chubut, a Limay Energía, una firma controlada por Rovella Capital, del empresario de la construcción Mario Rovella.

