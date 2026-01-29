La venta de combustibles tuvo un leve repunte en 2025, con CABA en la peor posición

En cuanto a la venta por tipo de combustible, las naftas representaron el 59% del total comercializado, mientras que el gasoil explicó el 41% restante.

"Las ventas de naftas exhibieron una suba del 3,8% interanual (i.a.), explicado por las subas tanto en la súper como en la premium (1,9% y 9,5% i.a, respectivamente); por su parte, las ventas de gasoil se redujeron en un 3,9% i.a afectada por la performance del segmento común que tuvo una caída fuerte (-11,2%) mientras que el premium mostró mejor dinamismo (+3,8% i.a)".

Venta de combustibles por empresas

En tanto, el podio por empresas lo sigue liderando indiscutiblemente YPF, que junto a Shell y Axion suman el 90% de las ventas totales de diciembre.

- YPF registró una participación del 55,0% con una variación interanual positiva del 4,4%.

- Shell concentró el 22,9% del mercado y presentó un retroceso interanual del 7,8%.

- Axion explicó el 12,1% de las ventas con un incremento del 2,9% respecto a diciembre de 2024.

- Puma Energy se ubicó en cuarto lugar con una participación del 5,5% y una caída del 2,9%.

image

Desempeño por provincias

El análisis por jurisdicción muestra disparidades en el consumo a nivel nacional:

- Catamarca, Río Negro y Buenos Aires presentaron los mayores crecimientos mensuales interanuales con subas del 7,2%, 4,6% y 3,9% respectivamente.

- Mientras, las caídas más pronunciadas se registraron en Misiones (-5,9%), Corrientes (-5,6%) y Chaco (-4,6%).

¿Nafta o gasoil?

Sobre la preferencia de consumo por zona geográfica, el estudio señala que "en 22 de las 24 jurisdicciones subnacionales la nafta tuvo predominio en las ventas, con picos de concentración en CABA (79,5% del total) mientras que en Mendoza y La Pampa fue el gasoil el combustible predominante".

image

Por su parte, el gasoil tuvo alzas en solo siete provincias, con Catamarca a la cabeza (+9,9%) y caídas en el resto de los distritos, con Misiones registrando el descenso más fuerte (-12,9%).

Pero visto por segmentos, también Catamarca lideró en lo que respecta al gasoil común (+9,7%) siendo junto a La Pampa las únicas dos con subas; en cambio, el gasoil premium tuvo subas en 22 distritos con Río Negro liderando (+19,3%) y caída en solo dos provincias (Chaco y Chubut).

Otras noticias de Urgente24

Elecciones en el PJ de PBA: Apetito, vértigo y presión por conducir la "cascara vacía".

Patricia Bullrich: "la emergencia por incendios se sumará al temario de extraordinarias"

Yuyito González sangra por la herida: Zafó Milei pero Fátima Florez no corrió con la misma suerte

Crisis textil, sin respiro: Más de 110 despidos en la mayor fabricante de toallas, que ya eliminó 800 empleos