Entre aumentos de precio y crisis, la venta de combustibles se desplomó 6,5%

image Venta de combustibles por jurisdicción. Fuente: Politikon Chaco.

Tipo de combustible

Politikon Chaco detalla:

En la categoría de Nafta, solo tres provincias registraron incrementos interanuales: Río Negro (1,0%), Buenos Aires (0,2%) y Tucumán (0,2%); mientras que las caídas más fuertes se observaron en Santa Cruz (-10,6%) y La Rioja (-10,8%). Si se desagrega la venta de nafta por segmentos, la súper mostró bajas en todos los distritos (Río Negro la más leve con -0,3% y La Rioja la más fuerte con -11,8%) mientras que la premium creció en catorce jurisdicciones con pico en Córdoba (+7,4%) y La Rioja en el otro extremo (-7,4%).

Seguidamente, agrega sobre el gasoil:

Por su parte, el gasoil tuvo alzas únicamente en Formosa (+5,1%) y caídas en el resto de los distritos, con Córdoba registrando el descenso más fuerte (-26,0%). Visto por segmentos, también Formosa fue la única provincia que presentó subas en el gasoil común (+3,1%), al tiempo que fueron diez subnacionales lo que mostraron subas en el gasoil premium.

La venta acumulada en el 2025

De enero a noviembre del 2025, las ventas de combustibles al público fueron de 15,4 millones de m3 y aumentaron 0,2% en comparación con el mismo período de 2024. En este contexto, las ventas de nafta aumentaron 3,3%, pero las de gasoil cayeron por 3,6%.

Sin embargo, las ventas de 2024 y 2025 siguen estando por debajo de lo que se comercializó en 2022 y 2023.

El informe agrega:

Entre los subnacionales, nueve distritos cierran el acumulado del año con alzas entre las que se destacan Santiago de Estero, Buenos Aires y San Juan que se ubicaron en el podio; entre las quince jurisdicciones con bajas, la más fuerte se observa en CABA con -9,7%.

image Variación interanual de las ventas acumuladas hasta noviembre. Fuente: Politikon Chaco.

