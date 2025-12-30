En medio de una fuerte crisis en la economía real, la venta de combustibles al publico sufrió una fuerte caída de 6,5% interanual en noviembre, según un informe de Politikon Chaco. En la comparación mensual, el desplome fue de 4,8%, una baja de que va de la mano con el aumento de precios en los combustibles.
CRISIS Y APAGÓN
Entre aumentos de precio y crisis, la venta de combustibles se desplomó 6,5%
Según un informe, la venta de combustibles cayó fuertemente en noviembre por el aumento de precios y por la crisis que atraviesa la economía real.
Los combustibles que más cayeron
Politikon Chaco plantea:
Aunque YPF mantiene su liderazgo en el share del mercado de 55,7%, todas las empresas sufrieron caídas en las ventas. La comercialización de YPf bajó 2,1%, Shell se desplomó 17,7% y Axion retrocedió 2,5% interanual. El cuarto puesto del share fue par aPuma Energy, que igualmente sufrió caídas en las ventas por 10,1%.
Venta de combustibles por provincia
La única provincia que registró un aumento en las ventas fue Formosa, con una suba de 1,1% interanual en la comercialización al público. Las caídas más marcadas fueron en Córdoba, con una baja de 13,7%, Santa Cruz, con 12,2%, y Jujuy, con 11,3%.
Tipo de combustible
Politikon Chaco detalla:
Seguidamente, agrega sobre el gasoil:
La venta acumulada en el 2025
De enero a noviembre del 2025, las ventas de combustibles al público fueron de 15,4 millones de m3 y aumentaron 0,2% en comparación con el mismo período de 2024. En este contexto, las ventas de nafta aumentaron 3,3%, pero las de gasoil cayeron por 3,6%.
Sin embargo, las ventas de 2024 y 2025 siguen estando por debajo de lo que se comercializó en 2022 y 2023.
El informe agrega:
