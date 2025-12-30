urgente24
Entre aumentos de precio y crisis, la venta de combustibles se desplomó 6,5%

Según un informe, la venta de combustibles cayó fuertemente en noviembre por el aumento de precios y por la crisis que atraviesa la economía real.

30 de diciembre de 2025 - 18:11
La venta de combustibles se desplomó 6,5% interanual en noviembre.

En medio de una fuerte crisis en la economía real, la venta de combustibles al publico sufrió una fuerte caída de 6,5% interanual en noviembre, según un informe de Politikon Chaco. En la comparación mensual, el desplome fue de 4,8%, una baja de que va de la mano con el aumento de precios en los combustibles.

image
Venta de combustibles al p&uacute;blico. Fuente: Politikon Chaco.

Venta de combustibles al público. Fuente: Politikon Chaco.

Los combustibles que más cayeron

Politikon Chaco plantea:

El 58% del total comercializado en noviembre correspondió a naftas y el 42% al gasoil. Respecto a sus desempeños, las ventas de naftas exhibieron una baja del 2,3% interanual, explicado por la merma en la súper (-3,4% i.a) que no logró ser compensada por la suba en la nafta premium, que fue leve (+1,1%). Por su parte, las ventas de gasoil se redujeron en un 11,8% i.a con una performance similar: el común tuvo una caída fuerte (-18,6%) mientras que el premium tuvo una muy leve suba (0,5%). El 58% del total comercializado en noviembre correspondió a naftas y el 42% al gasoil. Respecto a sus desempeños, las ventas de naftas exhibieron una baja del 2,3% interanual, explicado por la merma en la súper (-3,4% i.a) que no logró ser compensada por la suba en la nafta premium, que fue leve (+1,1%). Por su parte, las ventas de gasoil se redujeron en un 11,8% i.a con una performance similar: el común tuvo una caída fuerte (-18,6%) mientras que el premium tuvo una muy leve suba (0,5%).

image
Venta por tipo de combustible. Fuente: Politikon Chaco.

Venta por tipo de combustible. Fuente: Politikon Chaco.

Aunque YPF mantiene su liderazgo en el share del mercado de 55,7%, todas las empresas sufrieron caídas en las ventas. La comercialización de YPf bajó 2,1%, Shell se desplomó 17,7% y Axion retrocedió 2,5% interanual. El cuarto puesto del share fue par aPuma Energy, que igualmente sufrió caídas en las ventas por 10,1%.

image
Venta de combustibles por empresa. Fuente: Politikon Chaco.

Venta de combustibles por empresa. Fuente: Politikon Chaco.

Venta de combustibles por provincia

La única provincia que registró un aumento en las ventas fue Formosa, con una suba de 1,1% interanual en la comercialización al público. Las caídas más marcadas fueron en Córdoba, con una baja de 13,7%, Santa Cruz, con 12,2%, y Jujuy, con 11,3%.

image
Venta de combustibles por jurisdicci&oacute;n. Fuente: Politikon Chaco.

Venta de combustibles por jurisdicción. Fuente: Politikon Chaco.

Tipo de combustible

Politikon Chaco detalla:

En la categoría de Nafta, solo tres provincias registraron incrementos interanuales: Río Negro (1,0%), Buenos Aires (0,2%) y Tucumán (0,2%); mientras que las caídas más fuertes se observaron en Santa Cruz (-10,6%) y La Rioja (-10,8%). Si se desagrega la venta de nafta por segmentos, la súper mostró bajas en todos los distritos (Río Negro la más leve con -0,3% y La Rioja la más fuerte con -11,8%) mientras que la premium creció en catorce jurisdicciones con pico en Córdoba (+7,4%) y La Rioja en el otro extremo (-7,4%). En la categoría de Nafta, solo tres provincias registraron incrementos interanuales: Río Negro (1,0%), Buenos Aires (0,2%) y Tucumán (0,2%); mientras que las caídas más fuertes se observaron en Santa Cruz (-10,6%) y La Rioja (-10,8%). Si se desagrega la venta de nafta por segmentos, la súper mostró bajas en todos los distritos (Río Negro la más leve con -0,3% y La Rioja la más fuerte con -11,8%) mientras que la premium creció en catorce jurisdicciones con pico en Córdoba (+7,4%) y La Rioja en el otro extremo (-7,4%).

Seguidamente, agrega sobre el gasoil:

Por su parte, el gasoil tuvo alzas únicamente en Formosa (+5,1%) y caídas en el resto de los distritos, con Córdoba registrando el descenso más fuerte (-26,0%). Visto por segmentos, también Formosa fue la única provincia que presentó subas en el gasoil común (+3,1%), al tiempo que fueron diez subnacionales lo que mostraron subas en el gasoil premium. Por su parte, el gasoil tuvo alzas únicamente en Formosa (+5,1%) y caídas en el resto de los distritos, con Córdoba registrando el descenso más fuerte (-26,0%). Visto por segmentos, también Formosa fue la única provincia que presentó subas en el gasoil común (+3,1%), al tiempo que fueron diez subnacionales lo que mostraron subas en el gasoil premium.

La venta acumulada en el 2025

De enero a noviembre del 2025, las ventas de combustibles al público fueron de 15,4 millones de m3 y aumentaron 0,2% en comparación con el mismo período de 2024. En este contexto, las ventas de nafta aumentaron 3,3%, pero las de gasoil cayeron por 3,6%.

Sin embargo, las ventas de 2024 y 2025 siguen estando por debajo de lo que se comercializó en 2022 y 2023.

El informe agrega:

Entre los subnacionales, nueve distritos cierran el acumulado del año con alzas entre las que se destacan Santiago de Estero, Buenos Aires y San Juan que se ubicaron en el podio; entre las quince jurisdicciones con bajas, la más fuerte se observa en CABA con -9,7%. Entre los subnacionales, nueve distritos cierran el acumulado del año con alzas entre las que se destacan Santiago de Estero, Buenos Aires y San Juan que se ubicaron en el podio; entre las quince jurisdicciones con bajas, la más fuerte se observa en CABA con -9,7%.

image
Variaci&oacute;n interanual de las ventas acumuladas hasta noviembre. Fuente: Politikon Chaco.

Variación interanual de las ventas acumuladas hasta noviembre. Fuente: Politikon Chaco.

