Combustible: Al autodespacho ahora suman estaciones de servicio móviles

El Gobierno habilitó la operación de estaciones de servicio móviles. ¿De qué se trata y cómo impacta en el negocio del combustible?

12 de diciembre de 2025 - 09:18
Ahora, las estaciones de servicio podrán ser móviles para el expendio de combustible. 

Según lo publicado por la Secretaría de Energía, la normativa da luz verde al funcionamiento de estaciones móviles y modulares que podrán ser operadas en diferentes puntos solucionando problemas logísticos para poblados y parajes que en muchos casos no cuentan con lugares de despacho. De esa forma, según el Gobierno, se mejorará el acceso al combustible evitando viajes largos entre pueblos y altos costos.

La iniciativa garantiza, por ejemplo, el abastecimiento en localidades que carecen de estaciones fijas, disminuye los costos para las empresas y para los usuarios —que ya no deberán trasladarse largas distancias—, y fomenta la competencia en el sector. Además, brinda mayor competitividad y seguridad en la provisión local y contribuye al desarrollo productivo de las economías regionales, explicaron.

En ese sentido, la nueva norma establece una exigencia internacional bajo el estándar de los criterios NFPA385 y la UL-2085, que exigen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, kits de control de derrames y extintores certificados.

Nueva modalidad para combustibles.

Estaciones móviles, menos costos para las empresas

El no cumplimiento de esos estándares podría implicar sanciones para los despachantes. “El nuevo régimen establece un sistema de sanciones severas para quienes operen fuera de la ley, incluyendo multas de hasta 160.000 litros de nafta súper y la inhabilitación inmediata de las instalaciones que incumplan las condiciones de seguridad o no cuenten con auditorías actualizadas”, aseguraron desde el Gobierno.

De cualquier manera, la medida resulta favorable para las empresas de expendio debido a que abre una posibilidad alternativa a la inversión que implica la instalación de una estación fija. A diferencia de estas últimas, las unidades móviles son trasladables y no requieren de tantos empleados, lo que no solo le brinda más flexibilidad al modelo de negocio en lo que respecta a la ubicación, sino también la posibilidad de rotar personal a necesidad.

Esta decisión se enmarca en el proceso de modernización y desregulación del sector energético que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei, con el objetivo de mejorar la eficiencia, liberar la iniciativa privada y asegurar un servicio más accesible y competitivo para todos los argentinos, concluyó Energía.

El anuncio llega en consonancia con ciertas medidas de desregulación que ya fueron aplicadas al sector. Entre ellas, el autodespacho de combustible que algunas estaciones adoptaron para reducir costos y recortar puestos de trabajo, algo que todavía no ha proliferado de manera masiva.

YPF baja el precio de la nafta durante la madrugada: Dónde se puede cargar más barato
Mientras tanto, sigue aumentando la nafta.

Mientras, el combustible sigue aumentando

En noviembre, los surtidores sufrieron un fuerte impacto inflacionario acumulando subas de entre el 6 y el 7%. De hecho, ese bien fue uno de los que más aporte hizo a la aceleración inflacionaria, que rondó el 2,5% según Indec.

Los aumentos, que fueron escalonados, ya no fueron informados por YPF, quien eliminó el sistema de referencias y liberó los precios a criterio de cada petrolera. Esto último generó que el monitoreo sobre el ritmo de incrementos sea más complicado, con mayor impacto en los consumidores de las provincias donde ya se pagaba un combustible más caro.

