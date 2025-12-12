Combustible: Al autodespacho ahora suman estaciones de servicio móviles

De cualquier manera, la medida resulta favorable para las empresas de expendio debido a que abre una posibilidad alternativa a la inversión que implica la instalación de una estación fija. A diferencia de estas últimas, las unidades móviles son trasladables y no requieren de tantos empleados, lo que no solo le brinda más flexibilidad al modelo de negocio en lo que respecta a la ubicación, sino también la posibilidad de rotar personal a necesidad.

Esta decisión se enmarca en el proceso de modernización y desregulación del sector energético que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei, con el objetivo de mejorar la eficiencia, liberar la iniciativa privada y asegurar un servicio más accesible y competitivo para todos los argentinos, concluyó Energía.

El anuncio llega en consonancia con ciertas medidas de desregulación que ya fueron aplicadas al sector. Entre ellas, el autodespacho de combustible que algunas estaciones adoptaron para reducir costos y recortar puestos de trabajo, algo que todavía no ha proliferado de manera masiva.

YPF baja el precio de la nafta durante la madrugada: Dónde se puede cargar más barato Mientras tanto, sigue aumentando la nafta.

Mientras, el combustible sigue aumentando

En noviembre, los surtidores sufrieron un fuerte impacto inflacionario acumulando subas de entre el 6 y el 7%. De hecho, ese bien fue uno de los que más aporte hizo a la aceleración inflacionaria, que rondó el 2,5% según Indec.

Los aumentos, que fueron escalonados, ya no fueron informados por YPF, quien eliminó el sistema de referencias y liberó los precios a criterio de cada petrolera. Esto último generó que el monitoreo sobre el ritmo de incrementos sea más complicado, con mayor impacto en los consumidores de las provincias donde ya se pagaba un combustible más caro.

