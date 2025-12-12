Una nueva desregulación en el mercado del combustible fue anunciada por el Gobierno nacional con la habilitación de las operaciones de estaciones de servicio móviles en todo el país. La medida apunta a mejorar la accesibilidad de esos productos en zonas del interior con demanda estacional o problemas de abastecimiento.
MIENTRAS AUMENTA
Combustible: Al autodespacho ahora suman estaciones de servicio móviles
El Gobierno habilitó la operación de estaciones de servicio móviles. ¿De qué se trata y cómo impacta en el negocio del combustible?
Según lo publicado por la Secretaría de Energía, la normativa da luz verde al funcionamiento de estaciones móviles y modulares que podrán ser operadas en diferentes puntos solucionando problemas logísticos para poblados y parajes que en muchos casos no cuentan con lugares de despacho. De esa forma, según el Gobierno, se mejorará el acceso al combustible evitando viajes largos entre pueblos y altos costos.
En ese sentido, la nueva norma establece una exigencia internacional bajo el estándar de los criterios NFPA385 y la UL-2085, que exigen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, kits de control de derrames y extintores certificados.
Estaciones móviles, menos costos para las empresas
El no cumplimiento de esos estándares podría implicar sanciones para los despachantes. “El nuevo régimen establece un sistema de sanciones severas para quienes operen fuera de la ley, incluyendo multas de hasta 160.000 litros de nafta súper y la inhabilitación inmediata de las instalaciones que incumplan las condiciones de seguridad o no cuenten con auditorías actualizadas”, aseguraron desde el Gobierno.
De cualquier manera, la medida resulta favorable para las empresas de expendio debido a que abre una posibilidad alternativa a la inversión que implica la instalación de una estación fija. A diferencia de estas últimas, las unidades móviles son trasladables y no requieren de tantos empleados, lo que no solo le brinda más flexibilidad al modelo de negocio en lo que respecta a la ubicación, sino también la posibilidad de rotar personal a necesidad.
El anuncio llega en consonancia con ciertas medidas de desregulación que ya fueron aplicadas al sector. Entre ellas, el autodespacho de combustible que algunas estaciones adoptaron para reducir costos y recortar puestos de trabajo, algo que todavía no ha proliferado de manera masiva.
Mientras, el combustible sigue aumentando
En noviembre, los surtidores sufrieron un fuerte impacto inflacionario acumulando subas de entre el 6 y el 7%. De hecho, ese bien fue uno de los que más aporte hizo a la aceleración inflacionaria, que rondó el 2,5% según Indec.
Los aumentos, que fueron escalonados, ya no fueron informados por YPF, quien eliminó el sistema de referencias y liberó los precios a criterio de cada petrolera. Esto último generó que el monitoreo sobre el ritmo de incrementos sea más complicado, con mayor impacto en los consumidores de las provincias donde ya se pagaba un combustible más caro.
Más noticias en Urgente24:
Inflación de noviembre: Crece la tensión y repunta al 2,5%
La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas
¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"
Do Kwon, el 'mesías cripto', condenado a 15 años por fraude monumental