urgente24
OMNI Córdoba > gripe > Europa

POR EUROPA

Otra vez: Córdoba reacciona a la gripe H3N2 y se prepara para el invierno

El Gobierno de Córdoba inició un trabajo coordinado por el Ministerio de Salud. Buscan monitorear la gripe H3N2 que golpea a Europa.

12 de diciembre de 2025 - 10:45
Córdoba y la prevención sobre la nueva variante de la gripe que golpea a Europa.

Córdoba y la prevención sobre la nueva variante de la gripe que golpea a Europa.

Al respecto, el ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer anticipó que por ahora se trata de un programa preventivo que busca preparar al sistema de salud ante cualquier posible sorpresa que se desate en el futuro. El funcionario adelantó que el foco estará puesto en la evolución del virus Influenza A - H3N2 subclado K que elevó la alarma en el Viejo Continente.

Según Pieckenstainer, la estrategia principal para una contención preventiva sería la vacunación contra la gripe de manera anticipada. El foco estaría puesto en la población de riesgo y en combatir la tendencia antivacunas que se instaló en el país hace algunos meses.

Seguir leyendo

En Europa hay baja tasa de vacunación. La vacunación de la gripe está recomendada para niños de hasta 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y sectores vulnerables. Si tenemos vacunas las vamos a usar con todos los que estén dispuestos a vacunarse, aseguró el funcionario en diálogo con La Voz. En Europa hay baja tasa de vacunación. La vacunación de la gripe está recomendada para niños de hasta 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y sectores vulnerables. Si tenemos vacunas las vamos a usar con todos los que estén dispuestos a vacunarse, aseguró el funcionario en diálogo con La Voz.

816429137_238320086_1706x960.webp
La vacunaci&oacute;n ser&iacute;a clave para contener un estallido de contagios, seg&uacute;n C&oacute;rdoba.&nbsp;

La vacunación sería clave para contener un estallido de contagios, según Córdoba.

Córdoba y el barbijo

Si bien la información desde Europa desató una comparación inevitable con la pandemia de coronavirus, el cuadro de situación sería completamente diferente. Se trata de una variante de la gripe conocida por la ciencia, que tendría freno con campañas de vacunación vigentes.

Sin embargo, Pieckenstainer no descartó el regreso de algunas medidas icónicas de la pandemia, como el uso de barbijo. Aunque esto último estaría limitado al ámbito hospitalario, donde la protección ante enfermedades respiratorias en épocas de alta circulación es recomendada.

Tenemos que dimensionar una posible nueva situación epidémica. No trasladar miedo ni preocupación, pero sí generar un plan estratégico para contar con los medios que necesitemos en cualquier situación, indicó el funcionario. Tenemos que dimensionar una posible nueva situación epidémica. No trasladar miedo ni preocupación, pero sí generar un plan estratégico para contar con los medios que necesitemos en cualquier situación, indicó el funcionario.

Según el Ministerio de Salud cordobés, la comunidad médica prevé la adaptación de la vacuna de la gripe a la variante H3N2 K para el próximo invierno del hemisferio sur. Ese avance sería clave para contener la expansión de la nueva cepa y evitar un posible colapso del sistema sanitario con internaciones severas por cuadros respiratorios graves.

Ya casi nadie se vacuna contra la gripe. Entonces, no sabemos si esta variante es más contagiosa precisamente porque hay muy poca gente vacunada, explicó Pickenstainer. Ya casi nadie se vacuna contra la gripe. Entonces, no sabemos si esta variante es más contagiosa precisamente porque hay muy poca gente vacunada, explicó Pickenstainer.

coronavirus-barbijo.jpg
El barbijo podr&iacute;a volver a ser obligatorio en hospitales y sanatorios.&nbsp;

El barbijo podría volver a ser obligatorio en hospitales y sanatorios.

Gripe en Europa

El principal foco de circulación de la nueva variante de la gripe está en Inglaterra. En ese país, se aceleraron los contagios y las proyecciones indican unas 8 mil internaciones potenciales de cara al fin de año.

Precisamente, los viajes por las fiestas serían uno de los principales factores de preocupación para los gobiernos del hemisferio norte, que elevaron sus niveles de alerta por un posible aluvión de casos. Países de Europa y Norteamérica adoptaron medidas de prevención ante el aumento exponencial de los contagios en las últimas dos semanas, que superaron en 10 veces las registradas el año pasado.

Más noticias en Urgente24:

Inflación de noviembre: Crece la tensión y repunta al 2,5%

La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas

¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"

Do Kwon, el 'mesías cripto', condenado a 15 años por fraude monumental

FUENTE: Urgente 24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES