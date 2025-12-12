Otra vez: Córdoba reacciona a la gripe H3N2 y se prepara para el invierno

Como un reflejo de un mal recuerdo, Córdoba inició acciones estatales para el monitoreo de la gripe H3N2 K que azota a Europa. A través del Ministerio de Salud, la provincia instaló una mesa de trabajo con expertos en la materia para poder tomar medidas preventivas antes del invierno de 2026.
Al respecto, el ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer anticipó que por ahora se trata de un programa preventivo que busca preparar al sistema de salud ante cualquier posible sorpresa que se desate en el futuro. El funcionario adelantó que el foco estará puesto en la evolución del virus Influenza A - H3N2 subclado K que elevó la alarma en el Viejo Continente.
Según Pieckenstainer, la estrategia principal para una contención preventiva sería la vacunación contra la gripe de manera anticipada. El foco estaría puesto en la población de riesgo y en combatir la tendencia antivacunas que se instaló en el país hace algunos meses.
Córdoba y el barbijo
Si bien la información desde Europa desató una comparación inevitable con la pandemia de coronavirus, el cuadro de situación sería completamente diferente. Se trata de una variante de la gripe conocida por la ciencia, que tendría freno con campañas de vacunación vigentes.
Sin embargo, Pieckenstainer no descartó el regreso de algunas medidas icónicas de la pandemia, como el uso de barbijo. Aunque esto último estaría limitado al ámbito hospitalario, donde la protección ante enfermedades respiratorias en épocas de alta circulación es recomendada.
Según el Ministerio de Salud cordobés, la comunidad médica prevé la adaptación de la vacuna de la gripe a la variante H3N2 K para el próximo invierno del hemisferio sur. Ese avance sería clave para contener la expansión de la nueva cepa y evitar un posible colapso del sistema sanitario con internaciones severas por cuadros respiratorios graves.
Gripe en Europa
El principal foco de circulación de la nueva variante de la gripe está en Inglaterra. En ese país, se aceleraron los contagios y las proyecciones indican unas 8 mil internaciones potenciales de cara al fin de año.
Precisamente, los viajes por las fiestas serían uno de los principales factores de preocupación para los gobiernos del hemisferio norte, que elevaron sus niveles de alerta por un posible aluvión de casos. Países de Europa y Norteamérica adoptaron medidas de prevención ante el aumento exponencial de los contagios en las últimas dos semanas, que superaron en 10 veces las registradas el año pasado.
