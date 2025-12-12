Otra vez: Córdoba reacciona a la gripe H3N2 y se prepara para el invierno

Sin embargo, Pieckenstainer no descartó el regreso de algunas medidas icónicas de la pandemia, como el uso de barbijo. Aunque esto último estaría limitado al ámbito hospitalario, donde la protección ante enfermedades respiratorias en épocas de alta circulación es recomendada.

Tenemos que dimensionar una posible nueva situación epidémica. No trasladar miedo ni preocupación, pero sí generar un plan estratégico para contar con los medios que necesitemos en cualquier situación, indicó el funcionario. Tenemos que dimensionar una posible nueva situación epidémica. No trasladar miedo ni preocupación, pero sí generar un plan estratégico para contar con los medios que necesitemos en cualquier situación, indicó el funcionario.

Según el Ministerio de Salud cordobés, la comunidad médica prevé la adaptación de la vacuna de la gripe a la variante H3N2 K para el próximo invierno del hemisferio sur. Ese avance sería clave para contener la expansión de la nueva cepa y evitar un posible colapso del sistema sanitario con internaciones severas por cuadros respiratorios graves.

Ya casi nadie se vacuna contra la gripe. Entonces, no sabemos si esta variante es más contagiosa precisamente porque hay muy poca gente vacunada, explicó Pickenstainer. Ya casi nadie se vacuna contra la gripe. Entonces, no sabemos si esta variante es más contagiosa precisamente porque hay muy poca gente vacunada, explicó Pickenstainer.

coronavirus-barbijo.jpg El barbijo podría volver a ser obligatorio en hospitales y sanatorios.

Gripe en Europa

El principal foco de circulación de la nueva variante de la gripe está en Inglaterra. En ese país, se aceleraron los contagios y las proyecciones indican unas 8 mil internaciones potenciales de cara al fin de año.

Precisamente, los viajes por las fiestas serían uno de los principales factores de preocupación para los gobiernos del hemisferio norte, que elevaron sus niveles de alerta por un posible aluvión de casos. Países de Europa y Norteamérica adoptaron medidas de prevención ante el aumento exponencial de los contagios en las últimas dos semanas, que superaron en 10 veces las registradas el año pasado.

Más noticias en Urgente24:

Inflación de noviembre: Crece la tensión y repunta al 2,5%

La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas

¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"

Do Kwon, el 'mesías cripto', condenado a 15 años por fraude monumental