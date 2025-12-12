La hoja de ruta económica de Pullaro para el 2026 tiene luz verde en la Legislatura

"El Presupuesto define las prioridades del gobierno para el próximo año y en una situación económica donde la inflación está controlada pero la recesión golpea fuerte, valoramos que la provincia priorice y jerarquice la obra pública para poner en marcha y acelerar el motor de la economía, buscando preservar los puestos de trabajo". "El Presupuesto define las prioridades del gobierno para el próximo año y en una situación económica donde la inflación está controlada pero la recesión golpea fuerte, valoramos que la provincia priorice y jerarquice la obra pública para poner en marcha y acelerar el motor de la economía, buscando preservar los puestos de trabajo".

Santa Fe no se queda atrás y también sufre las consecuencias del modelo económico nacional en sectores claves. Para tener noción, en los últimos dos años se destruyeron tres empresas y 20 puestos de empleo por día. En tanto, Cuvertino indicó que "La industria, el comercio y la construcción la están pasando muy mal, esta es la realidad y nos preocupa".

La oposición marcó postura

Tal lo comentado, no todas fueron adhesiones. Al respecto, Carlos Del Frade fundamentó el voto negativo y remarcó que el Presupuesto 2026 "tiene todas las matrices de la resignación", haciendo referencia a lo que considera un retroceso en la presencia del Estado y en respaldo a los sectores más vulnerables.

Según el legislador, el plan no responde a las demandas sociales ni a las necesidades que se incrementan con el correr de los días en los territorios. "El Estado debe estar presente para los que menos tienen", sostuvo.

Del Frade considera que el planteo del Ejecutivo resigna prioridades esenciales y desatiende a quienes dependen de la acción pública para acceder a derechos básicos. Para él, su postura no es solo técnica, sino ética y política, en línea con los sectores sociales que —asegura— ven debilitada la respuesta estatal en el proyecto para 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delfradecarlos/status/1999204490411454489&partner=&hide_thread=false Nuestro voto en contra del presupuesto santafesino 2026.https://t.co/ql72MfX7o5 — Carlos del Frade (@delfradecarlos) December 11, 2025

Otra mirada la aportó la diputada peronista Lucila De Ponti, quien vinculó la deuda en dólares tomada por Santa Fe con "la retirada del Estado nacional de responsabilidades primarias". Sin embargo, valoró que se incorporarán obras de urbanización y provisión de agua potable para los sectores más carenciados de Rosario y Santa Fe.

Ley Tributaria

En la Cámara de Senadores, la sesión extraordinaria, presidida por Felipe Michlig, concluyó con la aprobación unánime de la Ley de Política Tributaria para 2026. El proyecto establece aumentos moderados y mecanismos de actualización semestral atados a indicadores económicos.

El Inmobiliario Urbano tendrá una suba inicial del 14% y podrá actualizarse en el segundo semestre según la evolución promedio del IPC y el RIPTE entre octubre 2025 y marzo 2026. Para el Inmobiliario Rural, la actualización también será del 14%, con ajustes vinculados al índice de precios mayoristas del sector agropecuario.

El esquema incluye beneficios para contribuyentes cumplidores:

* 33% de descuento (20% más exención de la cuota 6).

* 56% de bonificación si se paga el año completo.

* 43% de descuento final para quienes abonen mediante débito automático.

image La Ley Tributaria resigna $80.000 millones para incentivar la producción.

En cuanto a Patente Automotor, se mantienen las alícuotas actuales y se garantiza un tope del 30% de aumento para vehículos modelo 2022 o anteriores.

"La ley tributaria que estamos tratando en la legislatura mira a la provincia en su totalidad, contemplando las particularidades regionales. Del mismo modo debemos mirar a la hora de invertir priorizando los territorios que tienen más necesidades para alcanzar el desarrollo integral. Eso es el verdadero federalismo", explicó Cuvertino.

Con ambos proyectos en tránsito cruzado entre las cámaras, la Legislatura entra en la recta final del año con la expectativa de abrochar el paquete fiscal y presupuestario antes del cierre del año.

Más contenidos en Urgente24

Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta

Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"

Reforma Laboral: Se presentó el proyecto oficial ¿cuáles son los principales cambios?

Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026

Grupo Albanesi pisa fuerte y redefine toda su deuda hasta 2036