Cristina Kirchner recordó el 'IPC Congreso' que dirigentes del PRO ahora en el gobierno de Milei, difundían ante la manipulación de las cifras del Indec. Ella dice que en noviembre de 2015 ese índice era menor al actual comparando los 3 mandatos K pero deja de lado al de Alberto Fernández donde era la vicepresidenta.
Cristina Kirchner dice que Milei superó la inflación que medían Bullrich/Sturzenegger
La expresidenta Cristina Kirchner recordó que antes de dejar su mandato la inflación “era más baja que la de Milei”, pero olvidó la gestión de Alberto Fernández
Cristina Kirchner ¿Todo marcha de acuerdo al plan?
A través de un mensaje en su cuenta personal de la red social X, la expresidenta Cristina Kirchner se refirió al dato de la inflación de noviembre, que se ubicó en el 2,5% superando las estimaciones de las consultoras privadas y marcando una aceleración en los últimos tres meses.
“Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%”, indicó como introducción de su posteo CFK, tras lo cual mencionó que ese porcentaje se alcanzó "después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios". En esa línea preguntó: "¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?".
Luego, recordando al 'IPC Congreso' que difundían dirigentes opositores en su último mandato presidencial, acompalando al posteo con una imagen de los por entonces diputados Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, opinó: “La inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”.
Cristina Kirchner no menciona que esa medición alternativa de la oposición surgió por la manipulación de las estadísticas del Indec de la mano de Guillermo Moreno. También compara esa medición con la inflación que hubo en sus dos mandatos y en el de Néstor Kirchner cuando ella era legisladora pero no incluye al de Alberto Fernández cuando fue vice: "O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…".
"Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…", concluyó CFK en su posteo.
Ayer, el INdEC confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,5% en noviembre, marcando una suba de 0,2 puntos respecto de octubre y consolidando un período de tres meses consecutivos por encima del 2%.
La inflación interanual trepó a 31,4%, mientras que el acumulado de los primeros once meses del año alcanzó 27,9%, un registro que desarma cualquier expectativa de desinflación sostenida para la parte final de 2025.
