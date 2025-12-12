Cristina Kirchner dice que Milei superó la inflación que medían Bullrich/Sturzenegger

image La inflación con Javier Milei según el Indec.

"Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…", concluyó CFK en su posteo.

Ayer, el INdEC confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,5% en noviembre, marcando una suba de 0,2 puntos respecto de octubre y consolidando un período de tres meses consecutivos por encima del 2%.

La inflación interanual trepó a 31,4%, mientras que el acumulado de los primeros once meses del año alcanzó 27,9%, un registro que desarma cualquier expectativa de desinflación sostenida para la parte final de 2025.

