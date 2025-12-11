Difundieron nuevos audios en la causa ANDIS y llamaron a indagatoria a Ornella Calvete el 19/12

En otro procedimiento de la justicia, en la vivienda de su padre, en San Telmo, se encontraron cuadernos manuscritos por el propio Miguel Calvete donde se mencionaba una misteriosa “KM” como parte de la organización. En otro procedimiento de la justicia, en la vivienda de su padre, en San Telmo, se encontraron cuadernos manuscritos por el propio Miguel Calvete donde se mencionaba una misteriosa “KM” como parte de la organización.