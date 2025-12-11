Ornella Calvete fue citada a declaración indagatoria por la Justicia el 19/12 como imputada en la causa ANDIS debido a nuevos audios que se difundieron donde le enviaba mensajes a su padre quien está detenido por otra causa donde lo acusan de “facilitación de la trata de personas”.
"NO ME HAGÁS KARINEARTE LA COMISIÓN"
Difundieron nuevos audios en la causa ANDIS y llamaron a indagatoria a Ornella Calvete el 19/12
Inventó Ornella un neologismo: “no me hagas karinearte y sacarte el 3%” le dijo la hija de Miguel Calvete a su padre, intermediario entre droguerías y la ANDIS.
“Escúchame, si no me atendes me quedo el 3 %, no me hagas Karinearte la comisión” le dijo la ex funcionaria del ministerio de Economía de la Nación, a su padre en un audio difundido el jueves 11/12.
¿Quién es Ornella Calvete?
Ella formaba parte de la Comisión del Área Aduanera Especial del Palacio de Hacienda y en un allanamiento a su vivienda le encontraron US$ 700.000 que no pudo justificar.
El periodista Hugo Alconada Mon publicó en el diario La Nación que desde la Casa Rosada le habrían ofrecido al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados, Diego Spagnuolo, todo tipo de protección si mantenía a la hermana del presidente fuera de sus declaraciones en sede judicial.
Ahora, surge un nuevo temor:
¿Es confiable Ornella Calvete para la organización criminal que manejaba el ANDIS o podría solicitar la joven convertirse en arrepentida teniendo en cuenta que su padre, su tía y su pareja están involucrados de manera evidente en un caso tan conmocionante