"Argentina estuvo a principio de los 80 cerca de aprobar una reforma laboral, la Ley Mucci, del ex presidente Raúl Alfonsín: luego, lo intentó Fernando de la Rua pero apareció la Banelco y cayó su gobierno, tras la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez" explicó Osvaldo Granados en LN+.
OSVALDO GRANADOS EN LN+
"La reforma laboral es ahora o nunca: si no se hace con la oposición desperdigada, no se hará más"
“Toda reforma laboral es muy complicada pero el gobierno nacional acaba de ganar una elección y se nota que la gente quiere cambios” dijo Osvaldo Granados.
11 de diciembre de 2025 - 23:24
"Históricamente, ha sido todo muy difícil avanzar contra los gremios. Hay que tener en cuenta que cuando tenés todo el poder estás muy cerca del neuro siquiátrico".
La inflación de noviembre
“Están bajando la ropa y el calzado por importaciones pero lo que compramos a diario aumenta mucho”
“Han traído camisas de China por $ 20.000. La inflación en textiles fue en noviembre del 1%, menos de la mitad del índice general”.
Por primera vez en la gestión de Milei, tenemos un mes con más inflación que el mismo mes del año anterior: noviembre de 2025 tuvo aumentos de precios mayores a noviembre de 2024.