Reforma Laboral en X: El primer round llegó con chicanas entre Nicolás del Caño y Manuel Adorni

El Ejecutivo afirma que la propuesta surge del “Consejo de Mayo” y que se alinea con los diez puntos del Pacto de Mayo, pero su contenido ya provocó un fuerte debate político y sindical.

Entre los cambios más destacados se encuentran:

Indemnizaciones: nuevo cálculo y creación de fondos obligatorios

Se elimina del cálculo indemnizatorio conceptos como vacaciones y aguinaldo.

Se define una base sobre la “remuneración normal y habitual” de al menos seis meses del último año.

Tope: no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio.

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL): las empresas deberán aportar el 3% mensual para financiar futuras indemnizaciones.

Banco de horas

Empleadores y trabajadores podrán acordar compensaciones de horas extra de manera voluntaria y por escrito.

Se deben respetar descansos mínimos y dejar registro formal de horas trabajadas.

Salarios dinámicos y nuevas formas de pago

El salario podrá fijarse por tiempo trabajado, por rendimiento o por unidad de obra.

Podrá pagarse en pesos, moneda extranjera o en especie.

Vacaciones más flexibles

Se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, con un mínimo de siete días.

Asambleas y huelgas bajo nuevas condiciones

El trabajador no cobrará salario durante una asamblea.

Se tipifican como “infracciones muy graves” los bloqueos, tomas de establecimientos, amenazas o daños.

Se apunta a limitar prácticas sindicales consideradas “coercitivas” por el Gobierno.

Un debate que ya se instaló en la calle y en X

Con el proyecto ya en manos del Congreso, el Gobierno apuesta a conseguir respaldo político durante el verano para aprobar una reforma que considera estratégica para “dinamizar el empleo privado”.

En la vereda opuesta, los movimientos sociales y la izquierda se preparan para movilizarse el 18 de diciembre, fecha que Del Caño volvió a instalar hoy junto a su mensaje contra el proyecto oficial. La respuesta de Adorni, en clave de chicana, terminó de confirmar que la discusión por la reforma laboral no solo se dará en el Congreso: también se batallará en las redes, en la calle y en el terreno simbólico.

