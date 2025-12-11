La discusión por la reforma laboral que Javier Milei envió este jueves al Congreso empezó antes de que los legisladores siquiera la abran: el primer choque público se dio en redes sociales y tuvo como protagonistas al diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Reforma Laboral en X: El primer round llegó con chicanas entre Nicolás del Caño y Manuel Adorni
Luego del ingreso de la Reforma Laboral al Congreso, Nico del Caño impulsa una manifestación en contra. En paralelo, Manuel Adorni lo chicaneó.
Todo comenzó cuando Del Caño publicó un mensaje en el que calificó al proyecto oficial como una iniciativa “que atrasa siglos” y convocó a movilizarse el 18 de diciembre contra lo que llamó “reforma laboral esclavista”. La respuesta de Adorni llegó horas después, con una frase breve, irónica y que rápidamente se viralizó:
“Sugerimos hacerlo sobre la vereda. Muchas gracias. Fin”.
El intercambio marcó el clima político que empieza a rodear el tratamiento de la iniciativa laboral que el Gobierno busca aprobar durante las sesiones extraordinarias. La Casa Rosada sostiene que se trata de un proceso de “modernización”, mientras que la oposición de izquierda lo denuncia como un retroceso en derechos laborales y anticipa protestas en las calles.
Una reforma laboral de 79 páginas que reconfigura el sistema
El proyecto ingresó al Senado este jueves tras la firma del presidente Milei y contiene 79 páginas con modificaciones profundas a la Ley de Contrato de Trabajo y al régimen laboral vigente.
El Ejecutivo afirma que la propuesta surge del “Consejo de Mayo” y que se alinea con los diez puntos del Pacto de Mayo, pero su contenido ya provocó un fuerte debate político y sindical.
Entre los cambios más destacados se encuentran:
Indemnizaciones: nuevo cálculo y creación de fondos obligatorios
- Se elimina del cálculo indemnizatorio conceptos como vacaciones y aguinaldo.
- Se define una base sobre la “remuneración normal y habitual” de al menos seis meses del último año.
- Tope: no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio.
- Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL): las empresas deberán aportar el 3% mensual para financiar futuras indemnizaciones.
Banco de horas
- Empleadores y trabajadores podrán acordar compensaciones de horas extra de manera voluntaria y por escrito.
- Se deben respetar descansos mínimos y dejar registro formal de horas trabajadas.
- Salarios dinámicos y nuevas formas de pago
- El salario podrá fijarse por tiempo trabajado, por rendimiento o por unidad de obra.
- Podrá pagarse en pesos, moneda extranjera o en especie.
Vacaciones más flexibles
- Se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, con un mínimo de siete días.
- Asambleas y huelgas bajo nuevas condiciones
- El trabajador no cobrará salario durante una asamblea.
- Se tipifican como “infracciones muy graves” los bloqueos, tomas de establecimientos, amenazas o daños.
- Se apunta a limitar prácticas sindicales consideradas “coercitivas” por el Gobierno.
Un debate que ya se instaló en la calle y en X
Con el proyecto ya en manos del Congreso, el Gobierno apuesta a conseguir respaldo político durante el verano para aprobar una reforma que considera estratégica para “dinamizar el empleo privado”.
En la vereda opuesta, los movimientos sociales y la izquierda se preparan para movilizarse el 18 de diciembre, fecha que Del Caño volvió a instalar hoy junto a su mensaje contra el proyecto oficial. La respuesta de Adorni, en clave de chicana, terminó de confirmar que la discusión por la reforma laboral no solo se dará en el Congreso: también se batallará en las redes, en la calle y en el terreno simbólico.
