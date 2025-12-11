"Sos tan pelotudo": Michelo intentó desmentir a C5N y Jorge Rial no le tuvo piedad

image

Sin matices, planteó: "¿Por qué te ven la cara de pendejo diciendo que están en Venezuela cuando las imágenes que muestra son de Bolivia?". Y además vinculó todo con una supuesta agenda política internacional, diciendo que la noticia aparecía "justo en este momento que Estados Unidos busca invadir Venezuela".

El tema es que esa lectura, ya parte del repertorio discursivo del chavismo, deja afuera un punto básico: si los periodistas fueron retenidos, incomunicados y sin teléfonos, no había forma material de mostrar imágenes propias del aeropuerto. Y aun así, la acusación de Michelo prendió en redes, en especial en el portal "independiente" de "desinformación" Venezuela News.

Pero lo que no se puede despejar es lo esencial: el equipo sí fue deportado, sí fue interrogado y sí quedó sin sus documentos durante horas. Y eso no lo define una captura de pantalla de un video.

"Sos tan pelotudo": Jorge Rial pone en evidencia la estrategia del influencer

Después del descargo de Michelo, Jorge Rial salió con una respuesta que no dejó sobrevivientes. De forma directa, desmintió el relato del influencer y hasta lo marcó como protegido por el régimen: "A vos te cuidan. Lo dice el pueblo venezolano que andás con guardaespaldas para todos lados. No pudimos grabar porque nos sacaron los teléfonos".

Ese fue apenas el primer golpe, porque después redobló sin filtro: "Michelo, sos tan pelotudo y un día vas a tener que volver acá. No te va a querer nadie. En Venezuela no te van a querer, acá tampoco." Para un influencer que se construyó en base a mostrarse dentro de la vida cotidiana venezolana, esa frase pegó fuerte porque lo ubica en el lugar de alguien que se alineó con un gobierno que ya no puede tomar distancia sin pagar un costo político y personal.

El conductor fue por más y planteó una pregunta que muchos se hacían en redes: "De verdad, Michelo. ¿Cuánto te garpa el régimen de Maduro? ¿Vale la pena tanto?", dejando claro que, para él, la defensa del chavismo por parte del influencer parte de lo económico.

En ese ida y vuelta, Rial remató con ironías que incluso él mismo pareció relativizar segundos después, pero que dejaron su postura bien marcada: que el accionar del gobierno venezolano fue una forma de censura y que cualquier intento de minimizarlo termina siendo funcional a un poder que ya mostró demasiadas veces cómo opera.

Lo interesante es que este cruce, más allá de quién tenga más seguidores o más rating, lo que queda claro es que la censura no necesita grandes escándalos, porque muchas veces funciona así: silenciosa, burocrática y con un sello de Migraciones que nunca explica demasiado.

