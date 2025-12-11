La expulsión del equipo de C5N en Venezuela encendió un cruce inesperado: el influencer argentino Michelo, fiel defensor del régimen chavista, acusó al canal de manipular imágenes y difundir información falsa sobre lo que pasó en Caracas, pero Jorge Rial salió a responderle con todo. Dejó claro que en este juego de acusaciones nadie sale ileso.
"¿CUÁNTO TE GARPAN?"
"Sos tan pelotudo": Michelo intentó desmentir a C5N y Jorge Rial no le tuvo piedad
El influencer Michelo acusó a C5N de mentir sobre ser expulsados de Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro y Jorge Rial lo dejó contra las cuerdas en vivo.
C5N expulsado y sin pasaportes: Por qué se ve Bolivia en las imágenes
El episodio empezó con el relato de Adrián Salonia, periodista de C5N, que desde su Instagram explicó que él, Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís fueron retenidos durante 2 horas en el aeropuerto Simón Bolívar, mientras personal migratorio los interrogaba de manera insistente, les sacaba fotos y revisaba todo lo que llevaban encima, antes de que finalmente les comunicaran que no serían admitidos en el país y los subieran a un avión rumbo a Bolivia antes de poder regresar a Argentina.
Según contó, "Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación", frase que encendió alarmas sobre prácticas que gobiernos como el de Nicolás Maduro ya aplicaron otras veces cuando no quieren que haya cámaras cerca de determinados lugares.
El equipo de C5N, según relató la propia señal en sus emisiones, ni siquiera pudo recuperar los pasaportes, que recién les serían devueltos cuando regresaran a Buenos Aires. Ese detalle, que la señal difundió al aire en sus noticieros, es lo que vuelve más evidente el carácter político de la expulsión, justo en un momento donde Caracas está enfrentada a Estados Unidos después de las amenazas de Donald Trump de iniciar operaciones militares terrestres.
Ahí entró el influencer Michelo, que desde sus redes (sobre todo TikTok e Instagram, plataformas donde se volvió muy visible dentro del ecosistema chavista) salió a denunciar que C5N había mentido, señalando que las imágenes que el canal usó para ilustrar el episodio mostraban la bandera de Bolivia y carteles de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL).
Sin matices, planteó: "¿Por qué te ven la cara de pendejo diciendo que están en Venezuela cuando las imágenes que muestra son de Bolivia?". Y además vinculó todo con una supuesta agenda política internacional, diciendo que la noticia aparecía "justo en este momento que Estados Unidos busca invadir Venezuela".
El tema es que esa lectura, ya parte del repertorio discursivo del chavismo, deja afuera un punto básico: si los periodistas fueron retenidos, incomunicados y sin teléfonos, no había forma material de mostrar imágenes propias del aeropuerto. Y aun así, la acusación de Michelo prendió en redes, en especial en el portal "independiente" de "desinformación" Venezuela News.
Pero lo que no se puede despejar es lo esencial: el equipo sí fue deportado, sí fue interrogado y sí quedó sin sus documentos durante horas. Y eso no lo define una captura de pantalla de un video.
"Sos tan pelotudo": Jorge Rial pone en evidencia la estrategia del influencer
Después del descargo de Michelo, Jorge Rial salió con una respuesta que no dejó sobrevivientes. De forma directa, desmintió el relato del influencer y hasta lo marcó como protegido por el régimen: "A vos te cuidan. Lo dice el pueblo venezolano que andás con guardaespaldas para todos lados. No pudimos grabar porque nos sacaron los teléfonos".
Ese fue apenas el primer golpe, porque después redobló sin filtro: "Michelo, sos tan pelotudo y un día vas a tener que volver acá. No te va a querer nadie. En Venezuela no te van a querer, acá tampoco." Para un influencer que se construyó en base a mostrarse dentro de la vida cotidiana venezolana, esa frase pegó fuerte porque lo ubica en el lugar de alguien que se alineó con un gobierno que ya no puede tomar distancia sin pagar un costo político y personal.
El conductor fue por más y planteó una pregunta que muchos se hacían en redes: "De verdad, Michelo. ¿Cuánto te garpa el régimen de Maduro? ¿Vale la pena tanto?", dejando claro que, para él, la defensa del chavismo por parte del influencer parte de lo económico.
En ese ida y vuelta, Rial remató con ironías que incluso él mismo pareció relativizar segundos después, pero que dejaron su postura bien marcada: que el accionar del gobierno venezolano fue una forma de censura y que cualquier intento de minimizarlo termina siendo funcional a un poder que ya mostró demasiadas veces cómo opera.
Lo interesante es que este cruce, más allá de quién tenga más seguidores o más rating, lo que queda claro es que la censura no necesita grandes escándalos, porque muchas veces funciona así: silenciosa, burocrática y con un sello de Migraciones que nunca explica demasiado.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"
Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta
BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial
A 2 años de Javier Milei, crece el malestar social y la economía cruje
Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026