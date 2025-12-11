"Tenías que ser escuálida": Pamela David recordó con pesar su inicio en el modelaje

"Hoy si alguien te dice 'tenés que bajar de peso', hoy te lo cuestionás", agregó posteriormente para llevar claridad al debate y dejar en claro que no es cómo antes y actualmente hay mayor consciencia al respecto.

Pamela David estalló tras la crítica de Matilda Blanco a Guillermo Barrios

El hecho de que Pamela David se tomara un momento para reflexionar sobre cómo era el modelaje cuando comenzó su carrera se produjo luego de que Matilda Blanco lanzara un comentario discriminatorio contra el periodista Guillermo Barrios.

La productora de moda hace algunos días deslizó en el pase entre Sálvese quien pueda y LAM por la pantalla de América TV que el comunicador debería "usar corpiño".





Embed - EL COMENTARIO DISCRIMINATORIO DE MATILDA BLANCO A UN PERIODISTA DE APTRA



Su polémica declaración de inmediato generó repercusión poniendo el tema en debate y el panelista decidió iniciar acciones legales contra su colega.

En declaraciones con el programa que conduce Yanina Latorre, expresó: "Decidí con mi abogada mandar un carta documento pertinente". "No me gusta que se meta con mi cuerpo", confesó.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial

Mariana Brey ya no tiene de donde agarrarse: El juicio en su contra que amenaza con empeorar

La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)

Pedro Rosemblat dejó a todos mudos al hablar de su relación con Lali Espósito: "Las versiones son ciertas"

Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares