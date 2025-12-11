Si bien en la actualidad Pamela David conduce Desayuno Americano por la pantalla de América TV, lo cierto es que salto a la fama lo hizo a raíz de insertarse en el modelaje durante su juventud de la mano de Pancho Dotto. Sin embargo, recordó con lamento cómo era el proceso de selección.
DEMOLEDOR
"Tenías que ser escuálida": Pamela David recordó con pesar su inicio en el modelaje
Tras la crítica de Matilda Blanco al periodista Guillermo Barrios, Pamela David contó lo que debió pasar para ser modelo en la agencia de Pancho Dotto.
"La modelo tenía que ser lángida, cuasi anoréxica", comenzó diciendo al destacar que se trataba de otra época. Además, contó que para dar los primeros pasos debía exponerse a la balanza y una cinta métrica para saber cuál era su contextura física.
De todos modos admitió que el hecho no la "traumó" porque "en esa época estaba naturalizado que tenías que ser escualida". Sin embargo, reconoció que tenía una amiga que no comía para poder desempeñarse como modelo.
"Hoy si alguien te dice 'tenés que bajar de peso', hoy te lo cuestionás", agregó posteriormente para llevar claridad al debate y dejar en claro que no es cómo antes y actualmente hay mayor consciencia al respecto.
Pamela David estalló tras la crítica de Matilda Blanco a Guillermo Barrios
El hecho de que Pamela David se tomara un momento para reflexionar sobre cómo era el modelaje cuando comenzó su carrera se produjo luego de que Matilda Blanco lanzara un comentario discriminatorio contra el periodista Guillermo Barrios.
La productora de moda hace algunos días deslizó en el pase entre Sálvese quien pueda y LAM por la pantalla de América TV que el comunicador debería "usar corpiño".
Su polémica declaración de inmediato generó repercusión poniendo el tema en debate y el panelista decidió iniciar acciones legales contra su colega.
En declaraciones con el programa que conduce Yanina Latorre, expresó: "Decidí con mi abogada mandar un carta documento pertinente". "No me gusta que se meta con mi cuerpo", confesó.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial
Mariana Brey ya no tiene de donde agarrarse: El juicio en su contra que amenaza con empeorar
La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)
Pedro Rosemblat dejó a todos mudos al hablar de su relación con Lali Espósito: "Las versiones son ciertas"
Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares